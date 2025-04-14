https://sarabic.ae/20250414/المجر-إرسال-مستشارين-عسكريين-أوروبيين-إلى-أوكرانيا-خط-أحمر-1099537571.html
المجر: إرسال مستشارين عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا "خط أحمر"
المجر: إرسال مستشارين عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا "خط أحمر"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي يريد إرسال مستشارين عسكريين ونقل مهمة تدريب القوات المسلحة الأوكرانية، إلى الأراضي الأوكرانية، وتعتبر... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T13:58+0000
2025-04-14T13:58+0000
2025-04-14T13:58+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال سيارتو للصحفيين المجريين، في حديث عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، بثته قناة "إم 1" التلفزيونية: "يريد الاتحاد الأوروبي إرسال مستشارين عسكريين إلى كييف، في إطار مهمة لتدريب الجنود في أوكرانيا، وقد نأت المجر بنفسها عن هذه المهمة، لكن شرطنا الأساسي كان ألا تعمل هذه المهمة إلا خارج أراضي أوكرانيا".وأكد أن وجود مدربين عسكريين أوروبيين على الأراضي الأوكرانية يعد "خطا أحمر" بالنسبة للمجر.وقال سيارتو في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات "حفظ سلام" من دول أوروبية إلى أوكرانيا، دون موافقة روسيا: "هناك تسلسل واضح للغاية يجب الالتزام به".الكرملين: العواصم الأوروبية تميل للاستفزاز بدل البحث عن حلول سلمية لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250309/المجر-البيان-الختامي-للقمة-الاستثنائية-للاتحاد-الأوروبي-ليس-له-قوة-قانونية-1098536762.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
المجر: إرسال مستشارين عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا "خط أحمر"
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي يريد إرسال مستشارين عسكريين ونقل مهمة تدريب القوات المسلحة الأوكرانية، إلى الأراضي الأوكرانية، وتعتبر المجر هذا الأمر "خطا أحمر" وتعارضه.
وقال سيارتو للصحفيين المجريين، في حديث عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، بثته قناة "إم 1" التلفزيونية: "يريد الاتحاد الأوروبي إرسال مستشارين عسكريين إلى كييف، في إطار مهمة لتدريب الجنود في أوكرانيا، وقد نأت المجر بنفسها عن هذه المهمة، لكن شرطنا الأساسي كان ألا تعمل هذه المهمة إلا خارج أراضي أوكرانيا".
وأكد أن وجود مدربين عسكريين أوروبيين على الأراضي الأوكرانية يعد "خطا أحمر" بالنسبة للمجر.
وأضاف سيارتو: "لا يمكن تنفيذ أي عنصر من عناصر هذه المهمة التدريبية العسكرية على أراضي أوكرانيا، لا مدربين عسكريين ولا مستشارين عسكريين، لا نريد أن يرسلهم الاتحاد الأوروبي إلى كييف، لأن هذا يشكل خطرًا جسيمًا للغاية نحو تصعيد الحرب".
في 29 مارس/ آذار الماضي، أكد سيارتو، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، قبل التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".
وقال سيارتو
في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات "حفظ سلام" من دول أوروبية إلى أوكرانيا، دون موافقة روسيا: "هناك تسلسل واضح للغاية يجب الالتزام به".