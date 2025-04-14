https://sarabic.ae/20250414/المجر-إرسال-مستشارين-عسكريين-أوروبيين-إلى-أوكرانيا-خط-أحمر-1099537571.html

المجر: إرسال مستشارين عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا "خط أحمر"

المجر: إرسال مستشارين عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا "خط أحمر"

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي يريد إرسال مستشارين عسكريين ونقل مهمة تدريب القوات المسلحة الأوكرانية، إلى الأراضي الأوكرانية، وتعتبر... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T13:58+0000

2025-04-14T13:58+0000

2025-04-14T13:58+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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وقال سيارتو للصحفيين المجريين، في حديث عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، بثته قناة "إم 1" التلفزيونية: "يريد الاتحاد الأوروبي إرسال مستشارين عسكريين إلى كييف، في إطار مهمة لتدريب الجنود في أوكرانيا، وقد نأت المجر بنفسها عن هذه المهمة، لكن شرطنا الأساسي كان ألا تعمل هذه المهمة إلا خارج أراضي أوكرانيا".وأكد أن وجود مدربين عسكريين أوروبيين على الأراضي الأوكرانية يعد "خطا أحمر" بالنسبة للمجر.وقال سيارتو في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات "حفظ سلام" من دول أوروبية إلى أوكرانيا، دون موافقة روسيا: "هناك تسلسل واضح للغاية يجب الالتزام به".الكرملين: العواصم الأوروبية تميل للاستفزاز بدل البحث عن حلول سلمية لأوكرانيا

https://sarabic.ae/20250309/المجر-البيان-الختامي-للقمة-الاستثنائية-للاتحاد-الأوروبي-ليس-له-قوة-قانونية-1098536762.html

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