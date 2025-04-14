https://sarabic.ae/20250414/الكرملين-العواصم-الأوروبية-تميل-للاستفزاز-بدل-البحث-عن-حلول-سلمية-لأوكرانيا-1099529389.html

الكرملين: العواصم الأوروبية تميل للاستفزاز بدل البحث عن حلول سلمية لأوكرانيا

الكرملين: العواصم الأوروبية تميل للاستفزاز بدل البحث عن حلول سلمية لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ، اليوم الإثنين، بأن العواصم الأوروبية لا تميل إلى البحث عن سبل سلمية للمفاوضات بشأن أوكرانيا. 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T12:07+0000

2025-04-14T12:07+0000

2025-04-14T12:07+0000

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_d4c91d5ba11f382575e64027c3585c97.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "للأسف، العواصم الأوروبية لا تميل إلى البحث عن أي مسارات لمفاوضات سلام، بل تميل إلى مزيد من الاستفزازات لاستمرار الحرب".وأشار إلى أنه لم يتم بحث موضوع لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.وقال رداً على سؤال حول ما إذا كانت مواقف روسيا والولايات المتحدة أصبحت أقرب بعد المحادثات، وما إذا كان قد تم بحث إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين، الأمريكي دونالد ترامب و الروسي فلاديمير بوتين: "لم يتم بحث موضوع اللقاء، ضمن المواضيع (التي خطط لبحثها) لأن أي لقاء، بطبيعة الحال، يجب أن يتم الإعداد له بشكل جيد". وأجاب بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كانت مواقف روسيا وأمريكا قد أصبحت أكثر تقاربًا بعد المحادثات، وما إذا كان قد تم مناقشة إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "القضايا قيد المناقشة معقدة للغاية، لذا من غير المبرر توقع أي نتائج فورية، والعمل مستمر".وأضاف ردًا على طلب التعليق على الوضع في مدينة سومي ورد فعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "في هذه الحالة، يدور الحديث عن مجريات العملية العسكرية الخاصة. وهنا، علينا التركيز فقط على المعلومات التي تقدمها وزارة دفاعنا. تعلمون أننا لا نعلق على مجريات العملية العسكرية، ولا على مسار العملية العسكرية، لا يسعني إلا أن أكرر وأذكركم بالتصريحات المتكررة لرئيسنا ومتحدثينا العسكريين، بأن عسكريينا يستهدفون بضرباتهم حصرأ أهدافًا عسكرية وشبه عسكرية".وأوضحت الوزارة في بيان: "أمس، في مدينة سومي، أطلقت القوات المسلحة الروسية، ورغم تفعيل حالة الرد السريع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي الأجنبية، ضربة بصاروخين عملياتيين تكتيكيين من طراز "إسكندر-إم"، على موقع عقد اجتماع لقيادة مجموعة سيفيرسك العملياتية التكتيكية (الأوكرانية)".مقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسكالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

https://sarabic.ae/20250411/إعلام-ويتكوف-أخبر-ترامب-بضرورة-الاعتراف-بسيطرة-روسيا-على-المناطق-الجديدة--1099462824.html

https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-يعلق-على-إمكانية-إجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وترامب-اليوم--1099459924.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية