https://sarabic.ae/20250414/الكرملين-العواصم-الأوروبية-تميل-للاستفزاز-بدل-البحث-عن-حلول-سلمية-لأوكرانيا-1099529389.html
الكرملين: العواصم الأوروبية تميل للاستفزاز بدل البحث عن حلول سلمية لأوكرانيا
الكرملين: العواصم الأوروبية تميل للاستفزاز بدل البحث عن حلول سلمية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ، اليوم الإثنين، بأن العواصم الأوروبية لا تميل إلى البحث عن سبل سلمية للمفاوضات بشأن أوكرانيا. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين: "للأسف، العواصم الأوروبية لا تميل إلى البحث عن أي مسارات لمفاوضات سلام، بل تميل إلى مزيد من الاستفزازات لاستمرار الحرب".وأشار إلى أنه لم يتم بحث موضوع لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.وقال رداً على سؤال حول ما إذا كانت مواقف روسيا والولايات المتحدة أصبحت أقرب بعد المحادثات، وما إذا كان قد تم بحث إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين، الأمريكي دونالد ترامب و الروسي فلاديمير بوتين: "لم يتم بحث موضوع اللقاء، ضمن المواضيع (التي خطط لبحثها) لأن أي لقاء، بطبيعة الحال، يجب أن يتم الإعداد له بشكل جيد". وأجاب بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كانت مواقف روسيا وأمريكا قد أصبحت أكثر تقاربًا بعد المحادثات، وما إذا كان قد تم مناقشة إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "القضايا قيد المناقشة معقدة للغاية، لذا من غير المبرر توقع أي نتائج فورية، والعمل مستمر".وأضاف ردًا على طلب التعليق على الوضع في مدينة سومي ورد فعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "في هذه الحالة، يدور الحديث عن مجريات العملية العسكرية الخاصة. وهنا، علينا التركيز فقط على المعلومات التي تقدمها وزارة دفاعنا. تعلمون أننا لا نعلق على مجريات العملية العسكرية، ولا على مسار العملية العسكرية، لا يسعني إلا أن أكرر وأذكركم بالتصريحات المتكررة لرئيسنا ومتحدثينا العسكريين، بأن عسكريينا يستهدفون بضرباتهم حصرأ أهدافًا عسكرية وشبه عسكرية".وأوضحت الوزارة في بيان: "أمس، في مدينة سومي، أطلقت القوات المسلحة الروسية، ورغم تفعيل حالة الرد السريع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي الأجنبية، ضربة بصاروخين عملياتيين تكتيكيين من طراز "إسكندر-إم"، على موقع عقد اجتماع لقيادة مجموعة سيفيرسك العملياتية التكتيكية (الأوكرانية)".مقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسكالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
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https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-يعلق-على-إمكانية-إجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وترامب-اليوم--1099459924.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: العواصم الأوروبية تميل للاستفزاز بدل البحث عن حلول سلمية لأوكرانيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ، اليوم الإثنين، بأن العواصم الأوروبية لا تميل إلى البحث عن سبل سلمية للمفاوضات بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "للأسف، العواصم الأوروبية لا تميل إلى البحث عن أي مسارات لمفاوضات سلام، بل تميل إلى مزيد من الاستفزازات لاستمرار الحرب".
وأكد بيسكوف أن روسيا وأمريكا في بداية الطريق نحو تطبيع العلاقات وبنائها، وقال ردًا على سؤال، عما إذا كان الكرملين يتوقع أن يمدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوم الرئيس السابق جو بايدن، بشأن العقوبات على روسيا لعام آخر: "لا جدوى من التوقع، خاصة وأن هذه إجراءات تلقائية إلى حد ما. ربما نكون في بداية الطريق نحو تطبيع العلاقات، وبناء علاقات جديدة".
وأشار إلى أنه لم يتم بحث موضوع لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.
وقال رداً على سؤال حول ما إذا كانت مواقف روسيا والولايات المتحدة أصبحت أقرب بعد المحادثات، وما إذا كان قد تم بحث إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين، الأمريكي دونالد ترامب و الروسي فلاديمير بوتين: "لم يتم بحث موضوع اللقاء، ضمن المواضيع (التي خطط لبحثها) لأن أي لقاء، بطبيعة الحال، يجب أن يتم الإعداد له بشكل جيد".
وأوضح أن الاتصالات مثل لقاء بوتين وويتكوف، مفيدة وفعالة وتسمح للرئيسين الروسي والأمريكي بتلقي المعلومات مباشرة.
وأجاب بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كانت مواقف روسيا وأمريكا قد أصبحت أكثر تقاربًا بعد المحادثات، وما إذا كان قد تم مناقشة إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "القضايا قيد المناقشة معقدة للغاية، لذا من غير المبرر توقع أي نتائج فورية، والعمل مستمر".
وأضاف ردًا على طلب التعليق على الوضع في مدينة سومي ورد فعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "في هذه الحالة، يدور الحديث عن مجريات العملية العسكرية الخاصة. وهنا، علينا التركيز فقط على المعلومات التي تقدمها وزارة دفاعنا. تعلمون أننا لا نعلق على مجريات العملية العسكرية، ولا على مسار العملية العسكرية، لا يسعني إلا أن أكرر وأذكركم بالتصريحات المتكررة لرئيسنا ومتحدثينا العسكريين، بأن عسكريينا يستهدفون بضرباتهم حصرأ أهدافًا عسكرية وشبه عسكرية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، استهداف القوات التابعة لها، بصاروخي "إسكندر - إم"، اجتماعا في سومي، لمجموعة "سيفيرسك" العملياتية التكتيكية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة في بيان: "أمس، في مدينة سومي، أطلقت القوات المسلحة الروسية، ورغم تفعيل حالة الرد السريع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي الأجنبية، ضربة بصاروخين عملياتيين تكتيكيين من طراز "إسكندر-إم"، على موقع عقد اجتماع لقيادة مجموعة سيفيرسك العملياتية التكتيكية (الأوكرانية)".