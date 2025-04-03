https://sarabic.ae/20250403/سيارتو-المجر-تشكر-أمريكا-على-إغلاق-قضية-أوكرانيا-في-حلف-الناتو-1099202212.html
سيارتو: المجر تشكر أمريكا على إغلاق قضية أوكرانيا في حلف الناتو
سيارتو: المجر تشكر أمريكا على إغلاق قضية أوكرانيا في حلف الناتو
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر ممتنة للإدارة الأمريكية الجديدة لوقفها محاولات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي من شأنه أن... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T20:14+0000
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وقال سيارتو للصحفيين المجريين بعد اجتماع مجلس وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي: "نشكر الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب على توضيح الوضع ووضع حدٍّ لتأكيدات أوكرانيا بإمكانية انضمامها إلى حلف الناتو. من البديهي أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيؤدي على الفور تقريبًا إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، والمجر، بالطبع، لن تدعم هذا الأمر أبدًا".ووصف سيارتو المفاوضات بين الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في واشنطن بأنها إيجابية ومشجعة.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، يجري اتصالات في واشنطن نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.دميترييف: موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات بشأن المعادن النادرة والمشاريع في روسياالخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن القطب الشمالي
https://sarabic.ae/20250403/الكرملين-دميترييف-يجري-محادثات-في-واشنطن-بتعليمات-من-بوتين---1099178642.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
سيارتو: المجر تشكر أمريكا على إغلاق قضية أوكرانيا في حلف الناتو
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر ممتنة للإدارة الأمريكية الجديدة لوقفها محاولات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي على الفور تقريبًا إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
وقال سيارتو للصحفيين المجريين بعد اجتماع مجلس وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي: "نشكر الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب على توضيح الوضع ووضع حدٍّ لتأكيدات أوكرانيا بإمكانية انضمامها إلى حلف الناتو. من البديهي أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيؤدي على الفور تقريبًا إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، والمجر، بالطبع، لن تدعم هذا الأمر أبدًا".
وأوضح سيارتو أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث في مجلس وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي عن الرؤية الأمريكية لمحادثات السلام والاتفاق بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأمر سيتطلب تنازلات من الجانبين (روسيا وأوكرانيا).
ووصف سيارتو المفاوضات بين الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في واشنطن بأنها إيجابية ومشجعة.
وقال: "لقد سررنا بسماع أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، يجري حاليا محادثات في واشنطن، وهي أول زيارة روسية رفيعة المستوى منذ بدء الحرب، وهو أمر أكثر إيجابية وتشجيعا".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، يجري اتصالات في واشنطن نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.