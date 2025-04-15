https://sarabic.ae/20250415/مستشار-أوربان-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-سيكلف-25-تريليون-يورو-1099549530.html

مستشار أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف 2.5 تريليون يورو

مستشار أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف 2.5 تريليون يورو

سبوتنيك عربي

كشف بالاج أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف دول الاتحاد 2.5 تريليون يورو. 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T02:20+0000

2025-04-15T02:20+0000

2025-04-15T02:20+0000

فيكتور أوربان

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روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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موسكو – سبوتنيك. وكتب أوربان على فيسبوك (المحظور في روسيا بتهمة التطرف): إن "خطة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستفرض علينا عبئا لا يطاق ليس فقط سياسيا، بل اقتصاديا أيضا".وأشار مستشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أن النفقات المطلوبة لإعادة إعمار أوكرانيا ستكون هائلة وستبلغ 500 مليار يورو، حسب التقييمات المتواضعة، فيما قد تبلغ تريليون يورو، حسب المصادر الأوكرانية.وأكد أن دعم عمل الدولة الأوكرانية سيكلف 100 مليار يورو في السنة.وشدد أوربان أيضًا على أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسيتم توجيه 25% من الأموال الزراعية في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، وبالتالي، سيفقد المزارعون الهنغاريون الدعم.

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