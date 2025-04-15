https://sarabic.ae/20250415/مستشار-أوربان-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-سيكلف-25-تريليون-يورو-1099549530.html
مستشار أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف 2.5 تريليون يورو
مستشار أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف 2.5 تريليون يورو
سبوتنيك عربي
كشف بالاج أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف دول الاتحاد 2.5 تريليون يورو. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T02:20+0000
2025-04-15T02:20+0000
2025-04-15T02:20+0000
فيكتور أوربان
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو – سبوتنيك. وكتب أوربان على فيسبوك (المحظور في روسيا بتهمة التطرف): إن "خطة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستفرض علينا عبئا لا يطاق ليس فقط سياسيا، بل اقتصاديا أيضا".وأشار مستشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أن النفقات المطلوبة لإعادة إعمار أوكرانيا ستكون هائلة وستبلغ 500 مليار يورو، حسب التقييمات المتواضعة، فيما قد تبلغ تريليون يورو، حسب المصادر الأوكرانية.وأكد أن دعم عمل الدولة الأوكرانية سيكلف 100 مليار يورو في السنة.وشدد أوربان أيضًا على أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسيتم توجيه 25% من الأموال الزراعية في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، وبالتالي، سيفقد المزارعون الهنغاريون الدعم.
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فيكتور أوربان, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
فيكتور أوربان, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
مستشار أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف 2.5 تريليون يورو
حصري
كشف بالاج أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف دول الاتحاد 2.5 تريليون يورو.
موسكو – سبوتنيك. وكتب أوربان على فيسبوك (المحظور في روسيا بتهمة التطرف): إن "خطة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستفرض علينا عبئا لا يطاق ليس فقط سياسيا، بل اقتصاديا أيضا".
وأضاف أن "اندماج أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيتطلب حوالي 2.5 تريليون يورو، ما يزيد على ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذه السنة بمقدار 12 مرة".
وأشار مستشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أن النفقات المطلوبة لإعادة إعمار أوكرانيا ستكون هائلة وستبلغ 500 مليار يورو، حسب التقييمات المتواضعة، فيما قد تبلغ تريليون يورو، حسب المصادر الأوكرانية.
وأكد أن دعم عمل الدولة الأوكرانية سيكلف 100 مليار يورو في السنة
.
وشدد أوربان أيضًا على أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسيتم توجيه 25% من الأموال الزراعية في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، وبالتالي، سيفقد المزارعون الهنغاريون الدعم.