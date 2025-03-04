https://sarabic.ae/20250304/الحكومة-الإيرانية-عن-المفاوضات-مع-أمريكا-لا-نريد-أن-نجرب-ما-عاشه-الأوكران-عندما-أهين-رئيسهم-1098369890.html

الحكومة الإيرانية عن المفاوضات مع أمريكا: لا نريد أن نجرب ما عاشه الأوكران عندما أهين رئيسهم

الحكومة الإيرانية عن المفاوضات مع أمريكا: لا نريد أن نجرب ما عاشه الأوكران عندما أهين رئيسهم

سبوتنيك عربي

رحبت الحكومة الايرانية، اليوم الثلاثاء، بأي خفض للتوتر في المنطقة. 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T08:51+0000

2025-03-04T08:51+0000

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وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحفي، إن بلادها "لن تتفاوض تحت الضغوط القصوى والتهديد"، مؤكدة أنه لا يمكن جر أي دولة إلى المفاوضات بالقوة.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".وفي شأن آخر، اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غير بناءة، معربة عن تمنياتها بأن لا تسمعها مجددا.استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، سفير تركيا لديها على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان.وقالت الخارجية الإيرانية، إن "مساعد وزير الخارجية الإيراني مدير إدارة المتوسط وشرق أوروبا محمود حيدري، أشار، خلال لقائه مع حجابي كرلانقيتش، سفير جمهورية تركيا لدى طهران، إلى تصريحات وزير الخارجية التركي"، مؤكدًا أن المصالح المشتركة بين البلدين وحساسية الأوضاع في المنطقة تتطلب تجنب التصريحات غير المناسبة والتحليلات غير الواقعية التي قد تؤدي إلى الخلاف والتوتر في العلاقات الثنائية، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.يأتي ذلك، ردا على تصريحات لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مقابلة متلفزة، تناول فيها نهج إيران في التعامل مع الصراعات الإقليمية.وحذر فيدان من أن "اعتماد طهران على الميليشيات بالوكالة يشكل مخاطر طويلة الأجل"، قائلا: "إن سياسة إيران في إدارة الصراعات الإقليمية من خلال الميليشيات وفرت لها مكاسب، ولكن بتكلفة كبيرة"، وفقا لموقع "Turkey Today".واقترح أن "تعيد إيران النظر في هذا النهج، لأنه أدى إلى زيادة أعبائها المالية والسياسية"، مضيفا: "لقد اضطرت إيران إلى التضحية بالكثير للحفاظ على نفوذها في العراق وسوريا".

https://sarabic.ae/20250304/ترامب-يوجه-بتعليق-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-بعد-الخلاف-مع-زيلينسكي-1098366178.html

https://sarabic.ae/20250228/وكالة-المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-يرد-على-التصريحات-الوقحة-لوزير-الخارجية-التركي--1098275834.html

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