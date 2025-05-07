https://sarabic.ae/20250507/أوربان-أوكرانيا-تحصل-على-المال-والأسلحة-وأوروبا-تدفع-الفاتورة-1100268042.html
أوربان: أوكرانيا تحصل على المال والأسلحة وأوروبا تدفع الفاتورة
أوربان: أوكرانيا تحصل على المال والأسلحة وأوروبا تدفع الفاتورة
سبوتنيك عربي
انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لدعوتها أوكرانيا لتسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T13:52+0000
2025-05-07T13:52+0000
2025-05-07T13:52+0000
العالم
أخبار العالم الآن
المجر
أخبار المجر
فيكتور أوربان
أخبار أوكرانيا
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg
وأكدت فون دير لاين، وفي وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يسرّع عملية انضمام أوكرانيا ويفتح مفاوضات جوهرية مع كييف، في وقت مبكر من عام 2025"، كما أعلنت فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن خطط جديدة للمفوضية الأوروبية.وفي وقت سابق، صرح أوربان بأن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2030، ولكن الكلمة الأخيرة للمجر.وأكد أن "المجر تؤيد الاتحاد الأوروبي، لكنها ضد التكامل الأوروبي المتسارع مع أوكرانيا، ومن دون موافقة بودابست، لن تنضم كييف إلى الاتحاد أبدا".المجر: أوروبا ستنهار أمام أعيننا إذا لم يتم إزاحة الليبراليين عن السلطة في بروكسلأوربان يصف قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة لندن بالخاطئة والخطيرة
https://sarabic.ae/20250415/مستشار-أوربان-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-سيكلف-25-تريليون-يورو-1099549530.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c8564a65c954548d4e7870305cfcf6f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, المجر, أخبار المجر, فيكتور أوربان, أخبار أوكرانيا, المفوضية الأوروبية, المفوضية الأوروبية
العالم, أخبار العالم الآن, المجر, أخبار المجر, فيكتور أوربان, أخبار أوكرانيا, المفوضية الأوروبية, المفوضية الأوروبية
أوربان: أوكرانيا تحصل على المال والأسلحة وأوروبا تدفع الفاتورة
انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لدعوتها أوكرانيا لتسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدت فون دير لاين، وفي وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يسرّع عملية انضمام أوكرانيا ويفتح مفاوضات جوهرية مع كييف، في وقت مبكر من عام 2025"، كما أعلنت فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن خطط جديدة للمفوضية الأوروبية.
وكتب أوربان عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقا على الخطط الجديدة للمفوضية الأوروبية: "أوكرانيا تحصل على المال والأسلحة، ودافعو الضرائب الأوروبيون يدفعون الفاتورة. يا للعار!".
وفي وقت سابق، صرح أوربان بأن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا
في الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2030، ولكن الكلمة الأخيرة للمجر.
وبحسب أوربان، فإن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدمر الاقتصاد المجري، وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يريد مساعدة أوكرانيا، بل استعمارها، وإجبار كييف على مواصلة الصراع هو أحد أساليب الاستعمار".
وأكد أن "المجر تؤيد الاتحاد الأوروبي،
لكنها ضد التكامل الأوروبي المتسارع مع أوكرانيا، ومن دون موافقة بودابست، لن تنضم كييف إلى الاتحاد أبدا".