https://sarabic.ae/20250303/أوربان-يصف-قرارات-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-في-قمة-لندن-بالخاطئة-والخطيرة-1098329866.html

أوربان يصف قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة لندن بالخاطئة والخطيرة

أوربان يصف قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة لندن بالخاطئة والخطيرة

سبوتنيك عربي

وصف رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أمس الأحد، قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي خلال القمة غير الرسمية في لندن، حيث اتفق المشاركون على زيادة الدعم العسكري... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T01:40+0000

2025-03-03T01:40+0000

2025-03-03T01:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فيكتور أوربان

روسيا

أخبار أوكرانيا

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بودابست - سبوتنيك. وانعقدت في لندن، الأحد، قمة غير رسمية لزعماء عدد من الدول الأوروبية لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الأوروبي الجماعي.من جانبه، قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، إن المشاركين في القمة اتفقوا على أنهم سيستثمرون المزيد في دفاعهم وأنهم سيزيدون الدعم العسكري لأوكرانيا، فيما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى "إعادة تسليح أوروبا بشكل عاجل" بعد القمة.ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية رسالة من أوربان إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يطالب فيها بالانخراط في "مناقشات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق نار" في الصراع مع أوكرانيا، لافتًا إلى وجود خلافات في الآراء بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.وجاءت رسالته، بعد أن وزعت بروكسل مسودة استنتاجات لقمة قادمة لزعماء الاتحاد الأوروبي تتضمن دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا وزيادة سريعة في الإنفاق الدفاعي من قبل العواصم الأوروبية، وقد تمت دعوة زيلينسكي لحضور القمة التي ستعقد يوم الخميس.وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية.فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، الجمعة، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية.

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فيكتور أوربان, روسيا, أخبار أوكرانيا