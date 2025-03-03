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الإنسان والثقافة
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14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
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شؤون عسكرية
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29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
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من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250303/أوربان-يصف-قرارات-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-في-قمة-لندن-بالخاطئة-والخطيرة-1098329866.html
أوربان يصف قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة لندن بالخاطئة والخطيرة
أوربان يصف قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة لندن بالخاطئة والخطيرة
سبوتنيك عربي
وصف رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أمس الأحد، قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي خلال القمة غير الرسمية في لندن، حيث اتفق المشاركون على زيادة الدعم العسكري... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T01:40+0000
2025-03-03T01:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فيكتور أوربان
روسيا
أخبار أوكرانيا
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بودابست - سبوتنيك. وانعقدت في لندن، الأحد، قمة غير رسمية لزعماء عدد من الدول الأوروبية لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الأوروبي الجماعي.من جانبه، قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، إن المشاركين في القمة اتفقوا على أنهم سيستثمرون المزيد في دفاعهم وأنهم سيزيدون الدعم العسكري لأوكرانيا، فيما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى "إعادة تسليح أوروبا بشكل عاجل" بعد القمة.ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية رسالة من أوربان إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يطالب فيها بالانخراط في "مناقشات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق نار" في الصراع مع أوكرانيا، لافتًا إلى وجود خلافات في الآراء بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.وجاءت رسالته، بعد أن وزعت بروكسل مسودة استنتاجات لقمة قادمة لزعماء الاتحاد الأوروبي تتضمن دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا وزيادة سريعة في الإنفاق الدفاعي من قبل العواصم الأوروبية، وقد تمت دعوة زيلينسكي لحضور القمة التي ستعقد يوم الخميس.وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية.فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، الجمعة، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250302/ماكرون-وستارمر-يقترحان-وقفا-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-لمدة-شهر-في-الجو-والبحر-1098329525.html
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فيكتور أوربان, روسيا, أخبار أوكرانيا
فيكتور أوربان, روسيا, أخبار أوكرانيا

أوربان يصف قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة لندن بالخاطئة والخطيرة

01:40 GMT 03.03.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
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وصف رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أمس الأحد، قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي خلال القمة غير الرسمية في لندن، حيث اتفق المشاركون على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بأنها خاطئة وخطيرة.
بودابست - سبوتنيك. وانعقدت في لندن، الأحد، قمة غير رسمية لزعماء عدد من الدول الأوروبية لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الأوروبي الجماعي.
وكتب أوربان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (المحظور في روسيا)، "في لندن، قرر الزعماء الأوروبيون أن الحرب، وليس السلام، هي المطلوبة. وقرروا أن أوكرانيا يجب أن تواصل الحرب. وهذا أمر سيء وخاطئ وخطير. تظل المجر إلى جانب السلام".
من جانبه، قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، إن المشاركين في القمة اتفقوا على أنهم سيستثمرون المزيد في دفاعهم وأنهم سيزيدون الدعم العسكري لأوكرانيا، فيما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى "إعادة تسليح أوروبا بشكل عاجل" بعد القمة.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية رسالة من أوربان إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يطالب فيها بالانخراط في "مناقشات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق نار" في الصراع مع أوكرانيا، لافتًا إلى وجود خلافات في الآراء بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.
كما قال أوربان، إنه يعارض الجهود الرامية إلى إيجاد أي إجماع بشأن أوكرانيا بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الكتلة.
وجاءت رسالته، بعد أن وزعت بروكسل مسودة استنتاجات لقمة قادمة لزعماء الاتحاد الأوروبي تتضمن دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا وزيادة سريعة في الإنفاق الدفاعي من قبل العواصم الأوروبية، وقد تمت دعوة زيلينسكي لحضور القمة التي ستعقد يوم الخميس.
وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"في الجو والبحر".. ماكرون وستارمر يقترحان وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر
أمس, 23:16 GMT
فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، الجمعة، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية.
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