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أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة النظر في خطط دعمه المالي أوكرانيا
أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة النظر في خطط دعمه المالي أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيراجع خلال أسابيع، خططه لدعم أوكرانيا، وكذلك الأفكار حول مستقبل أوكرانيا، التي... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T08:31+0000
2025-03-07T08:31+0000
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وبحسب أوربان، فإن بروكسل "تحسب" الآن مقدار ما سيكلفه الحفاظ على الجيش الأوكراني، الذي يقال أن فلاديمير زيلينسكي يريد زيادته إلى مليون، لدعم عمل الدولة الأوكرانية، حيث يدفع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك "الرواتب والمعاشات التقاعدية"، على خلفية مليارات اليورو المطلوبة لإعادة تسليح أوروبا نفسها والانضمام المحتمل لكييف إلى الاتحاد الأوروبي.وقال أوربان في حديث لإذاعة "كوسوث": "إنهم يحسبون الآن. وأعتقد أن نتيجة الحسابات ستكون أننا لا نستطيع تحمل ذلك. أعتقد أن الرأي المجري سيظهر في هذا النقاش الأوروبي في الوقت المناسب، وعندها سيتضح أننا سندمر أنفسنا إذا فعلنا ما اعتبرته 26 دولة عضو أمس صحيحا".وأضاف: "في الوقت الحالي يبدو الأمر وكأنني عارضته... لكن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع، وسوف يعودون وسيتبين أنه لا توجد أموال لهذه الأغراض".وكانت المجر، يوم أمس الخميس، الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تدعم الوثيقة النهائية للقمة الاستثنائية بشأن الوضع في أوكرانيا. وقال أوربان إن المجر ستجري استطلاعا عاما بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه يعتقد أن هذه القضية يجب أن تُحل أولا ثم اتخاذ قرار بشأن الدعم المالي لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي.إعلام: أوربان يحث أوروبا على بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانياأوربان: الاتحاد الأوروبي يراقب محادثات أوكرانيا من خلال الصحف
https://sarabic.ae/20250208/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-يضخ-أموالا-في-حرب-ميؤوس-منها--1097596373.html
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العالم, المجر, أخبار المجر, فيكتور أوربان, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, المجر, أخبار المجر, فيكتور أوربان, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, الأخبار

أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة النظر في خطط دعمه المالي أوكرانيا

08:31 GMT 07.03.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
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أشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيراجع خلال أسابيع، خططه لدعم أوكرانيا، وكذلك الأفكار حول مستقبل أوكرانيا، التي وافقت عليها 26 دولة في قمة استثنائية للاتحاد، بعد أن يحسب المبلغ الكامل للنفقات المستقبلية.
وبحسب أوربان، فإن بروكسل "تحسب" الآن مقدار ما سيكلفه الحفاظ على الجيش الأوكراني، الذي يقال أن فلاديمير زيلينسكي يريد زيادته إلى مليون، لدعم عمل الدولة الأوكرانية، حيث يدفع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك "الرواتب والمعاشات التقاعدية"، على خلفية مليارات اليورو المطلوبة لإعادة تسليح أوروبا نفسها والانضمام المحتمل لكييف إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال أوربان في حديث لإذاعة "كوسوث": "إنهم يحسبون الآن. وأعتقد أن نتيجة الحسابات ستكون أننا لا نستطيع تحمل ذلك. أعتقد أن الرأي المجري سيظهر في هذا النقاش الأوروبي في الوقت المناسب، وعندها سيتضح أننا سندمر أنفسنا إذا فعلنا ما اعتبرته 26 دولة عضو أمس صحيحا".
وأكد رئيس الوزراء المجري أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه ما يكفي من المال لتحقيق جميع الأهداف المحددة، بل سيكون من المستحيل تنفيذها حتى بمشاركة التمويل الأمريكي، لذلك "لن يعمل الأمر بهذه الطريقة، وسيتعين مراجعته".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
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وأضاف: "في الوقت الحالي يبدو الأمر وكأنني عارضته... لكن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع، وسوف يعودون وسيتبين أنه لا توجد أموال لهذه الأغراض".
وكانت المجر، يوم أمس الخميس، الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تدعم الوثيقة النهائية للقمة الاستثنائية بشأن الوضع في أوكرانيا. وقال أوربان إن المجر ستجري استطلاعا عاما بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه يعتقد أن هذه القضية يجب أن تُحل أولا ثم اتخاذ قرار بشأن الدعم المالي لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي.
إعلام: أوربان يحث أوروبا على بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا
أوربان: الاتحاد الأوروبي يراقب محادثات أوكرانيا من خلال الصحف
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