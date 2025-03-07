https://sarabic.ae/20250307/-أوربان-الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-إعادة-النظر-في-خطط-دعمه-المالي-أوكرانيا-1098462115.html

أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة النظر في خطط دعمه المالي أوكرانيا

أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة النظر في خطط دعمه المالي أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيراجع خلال أسابيع، خططه لدعم أوكرانيا، وكذلك الأفكار حول مستقبل أوكرانيا، التي... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T08:31+0000

2025-03-07T08:31+0000

2025-03-07T08:31+0000

العالم

المجر

أخبار المجر

فيكتور أوربان

أخبار أوكرانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg

وبحسب أوربان، فإن بروكسل "تحسب" الآن مقدار ما سيكلفه الحفاظ على الجيش الأوكراني، الذي يقال أن فلاديمير زيلينسكي يريد زيادته إلى مليون، لدعم عمل الدولة الأوكرانية، حيث يدفع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك "الرواتب والمعاشات التقاعدية"، على خلفية مليارات اليورو المطلوبة لإعادة تسليح أوروبا نفسها والانضمام المحتمل لكييف إلى الاتحاد الأوروبي.وقال أوربان في حديث لإذاعة "كوسوث": "إنهم يحسبون الآن. وأعتقد أن نتيجة الحسابات ستكون أننا لا نستطيع تحمل ذلك. أعتقد أن الرأي المجري سيظهر في هذا النقاش الأوروبي في الوقت المناسب، وعندها سيتضح أننا سندمر أنفسنا إذا فعلنا ما اعتبرته 26 دولة عضو أمس صحيحا".وأضاف: "في الوقت الحالي يبدو الأمر وكأنني عارضته... لكن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع، وسوف يعودون وسيتبين أنه لا توجد أموال لهذه الأغراض".وكانت المجر، يوم أمس الخميس، الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تدعم الوثيقة النهائية للقمة الاستثنائية بشأن الوضع في أوكرانيا. وقال أوربان إن المجر ستجري استطلاعا عاما بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه يعتقد أن هذه القضية يجب أن تُحل أولا ثم اتخاذ قرار بشأن الدعم المالي لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي.إعلام: أوربان يحث أوروبا على بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانياأوربان: الاتحاد الأوروبي يراقب محادثات أوكرانيا من خلال الصحف

https://sarabic.ae/20250208/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-يضخ-أموالا-في-حرب-ميؤوس-منها--1097596373.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, المجر, أخبار المجر, فيكتور أوربان, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, الأخبار