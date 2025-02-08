أوربان: الاتحاد الأوروبي يضخ أموالا في حرب ميؤوس منها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:24 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بيان مصري يحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين، ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
دمشق مفتحة على الإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ترامب: لا داعي للعجلة في تنفيذ خطة غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250208/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-يضخ-أموالا-في-حرب-ميؤوس-منها--1097596373.html
أوربان: الاتحاد الأوروبي يضخ أموالا في حرب ميؤوس منها
أوربان: الاتحاد الأوروبي يضخ أموالا في حرب ميؤوس منها
سبوتنيك عربي
انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشدة سياسة الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا، قائلا إن مثل هذه الاستراتيجية هي بمثابة ضخ الأموال في "حرب ميؤوس منها". 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T17:31+0000
2025-02-08T17:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e74e5c5d0e5239dec409dada6116d981.jpg
وقال أوربان، متحدثا خلال فعالية في مدريد هدفت إلى توحيد القوى المحافظة اليمينية في أوروبا، وتشكيل فصيل "وطنيي أوروبا" في البرلمان الأوروبي: "إننا نضخ أموالنا في أوكرانيا، في حرب ميؤوس منها، وأوروبا تغمرها المهاجرين غير الشرعيين. لقد فتحت بروكسل أبوابها أمام المهاجرين غير الشرعيين".وأشار أوربان إلى أن "العصر القديم قد انتهى" وأن الأحزاب اليمينية المتطرفة أصبحت الآن القوة السياسية للمستقبل. وقال: "أمس وصفونا بالزنادقة، وقالوا إننا الماضي، لكن اليوم يرى الجميع أننا المستقبل".وفي عام 2024، أعلن رئيس حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يرأس حزب فيدس، ورئيس حزب أنو التشيكي رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس، في مؤتمر صحفي في فيينا عن تشكيل تحالف سياسي لحزب الوطنيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي.
https://sarabic.ae/20250208/روسيا-توجه-مذكرة-احتجاج-لبريطانيا-بسبب-تصرفات-دبلوماسيين-مع-صحفية-روسية-1097593146.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118b87ef92af8090c58be8fb1e07c537.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

أوربان: الاتحاد الأوروبي يضخ أموالا في حرب ميؤوس منها

17:31 GMT 08.02.2025
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشدة سياسة الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا، قائلا إن مثل هذه الاستراتيجية هي بمثابة ضخ الأموال في "حرب ميؤوس منها".
وقال أوربان، متحدثا خلال فعالية في مدريد هدفت إلى توحيد القوى المحافظة اليمينية في أوروبا، وتشكيل فصيل "وطنيي أوروبا" في البرلمان الأوروبي: "إننا نضخ أموالنا في أوكرانيا، في حرب ميؤوس منها، وأوروبا تغمرها المهاجرين غير الشرعيين. لقد فتحت بروكسل أبوابها أمام المهاجرين غير الشرعيين".

وفي خطابه المليء بالشعارات القومية والانتقادات لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، تحدث رئيس الوزراء المجري بقسوة ضد قرارات بروكسل، وأكد "بسبب بروكسل، ينهار الاقتصاد الأوروبي".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا توجه مذكرة احتجاج لبريطانيا بسبب تصرفات دبلوماسيين مع صحفية روسية
13:05 GMT
وأشار أوربان إلى أن "العصر القديم قد انتهى" وأن الأحزاب اليمينية المتطرفة أصبحت الآن القوة السياسية للمستقبل. وقال: "أمس وصفونا بالزنادقة، وقالوا إننا الماضي، لكن اليوم يرى الجميع أننا المستقبل".
ورافق خطاب الزعيم المجري موافقة المشاركين في القمة، ومن بينهم ممثلو مختلف الأحزاب الأوروبية المحافظة واليمينية المتطرفة.
وفي عام 2024، أعلن رئيس حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يرأس حزب فيدس، ورئيس حزب أنو التشيكي رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس، في مؤتمر صحفي في فيينا عن تشكيل تحالف سياسي لحزب الوطنيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала