https://sarabic.ae/20250208/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-يضخ-أموالا-في-حرب-ميؤوس-منها--1097596373.html
أوربان: الاتحاد الأوروبي يضخ أموالا في حرب ميؤوس منها
أوربان: الاتحاد الأوروبي يضخ أموالا في حرب ميؤوس منها
سبوتنيك عربي
انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشدة سياسة الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا، قائلا إن مثل هذه الاستراتيجية هي بمثابة ضخ الأموال في "حرب ميؤوس منها". 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T17:31+0000
2025-02-08T17:31+0000
2025-02-08T17:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أوربان، متحدثا خلال فعالية في مدريد هدفت إلى توحيد القوى المحافظة اليمينية في أوروبا، وتشكيل فصيل "وطنيي أوروبا" في البرلمان الأوروبي: "إننا نضخ أموالنا في أوكرانيا، في حرب ميؤوس منها، وأوروبا تغمرها المهاجرين غير الشرعيين. لقد فتحت بروكسل أبوابها أمام المهاجرين غير الشرعيين".وأشار أوربان إلى أن "العصر القديم قد انتهى" وأن الأحزاب اليمينية المتطرفة أصبحت الآن القوة السياسية للمستقبل. وقال: "أمس وصفونا بالزنادقة، وقالوا إننا الماضي، لكن اليوم يرى الجميع أننا المستقبل".وفي عام 2024، أعلن رئيس حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يرأس حزب فيدس، ورئيس حزب أنو التشيكي رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس، في مؤتمر صحفي في فيينا عن تشكيل تحالف سياسي لحزب الوطنيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي.
https://sarabic.ae/20250208/روسيا-توجه-مذكرة-احتجاج-لبريطانيا-بسبب-تصرفات-دبلوماسيين-مع-صحفية-روسية-1097593146.html
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روسيا
أوربان: الاتحاد الأوروبي يضخ أموالا في حرب ميؤوس منها
انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشدة سياسة الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا، قائلا إن مثل هذه الاستراتيجية هي بمثابة ضخ الأموال في "حرب ميؤوس منها".
وقال أوربان، متحدثا خلال فعالية في مدريد هدفت إلى توحيد القوى المحافظة اليمينية في أوروبا، وتشكيل فصيل "وطنيي أوروبا" في البرلمان الأوروبي: "إننا نضخ أموالنا في أوكرانيا، في حرب ميؤوس منها، وأوروبا تغمرها المهاجرين غير الشرعيين. لقد فتحت بروكسل أبوابها أمام المهاجرين غير الشرعيين".
وفي خطابه المليء بالشعارات القومية والانتقادات لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، تحدث رئيس الوزراء المجري بقسوة ضد قرارات بروكسل، وأكد "بسبب بروكسل، ينهار الاقتصاد الأوروبي".
وأشار أوربان إلى أن "العصر القديم قد انتهى" وأن الأحزاب اليمينية المتطرفة أصبحت الآن القوة السياسية للمستقبل. وقال: "أمس وصفونا بالزنادقة، وقالوا إننا الماضي، لكن اليوم يرى الجميع أننا المستقبل".
ورافق خطاب الزعيم المجري موافقة المشاركين في القمة، ومن بينهم ممثلو مختلف الأحزاب الأوروبية المحافظة واليمينية المتطرفة.
وفي عام 2024، أعلن رئيس حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يرأس حزب فيدس، ورئيس حزب أنو التشيكي رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس، في مؤتمر صحفي في فيينا عن تشكيل تحالف سياسي لحزب الوطنيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي.