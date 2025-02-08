https://sarabic.ae/20250208/روسيا-توجه-مذكرة-احتجاج-لبريطانيا-بسبب-تصرفات-دبلوماسيين-مع-صحفية-روسية-1097593146.html

روسيا توجه مذكرة احتجاج لبريطانيا بسبب تصرفات دبلوماسيين مع صحفية روسية

روسيا توجه مذكرة احتجاج لبريطانيا بسبب تصرفات دبلوماسيين مع صحفية روسية

سبوتنيك عربي

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الخارجية الروسية تتوقع أن تساعد السفارة البريطانية وكالات إنفاذ القانون الروسية في التحقيق في... 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T13:05+0000

2025-02-08T13:05+0000

2025-02-08T13:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضافت زاخاروفا في تصريحات رسمية لها، أنه "قد لوحظ مرارًا وتكرارًا أن تصرفات دبلوماسيي بعض الدول الغربية فيما يتعلق بممثلي وسائل الإعلام الروسية لا تتجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية فحسب، ولكنها أيضًا، من حيث المبدأ، لا تتوافق مع المكانة العالية لدبلوماسي دولة أجنبية".وأضافت: "تتوقع الوزارة أن تقدم السفارة كل المساعدة الممكنة لوكالات إنفاذ القانون الروسية في التحقيق في هذه القضية الجنائية، بما في ذلك مشاركة موظفي السفارة في الإجراءات الإجرائية".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الداخلية الروسية، أنه تم رفع قضية جنائية بناء على طلب صحفي أصيب أثناء محاولته إجراء مقابلة مع دبلوماسيين بريطانيين في موسكو.

https://sarabic.ae/20250208/بوتين-يوعز-بحظر-المكالمات-الإجرامية-الواردة-من-أوكرانيا-والدول-غير-الصديقة-1097587531.html

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