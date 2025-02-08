https://sarabic.ae/20250208/روسيا-توجه-مذكرة-احتجاج-لبريطانيا-بسبب-تصرفات-دبلوماسيين-مع-صحفية-روسية-1097593146.html
روسيا توجه مذكرة احتجاج لبريطانيا بسبب تصرفات دبلوماسيين مع صحفية روسية
روسيا توجه مذكرة احتجاج لبريطانيا بسبب تصرفات دبلوماسيين مع صحفية روسية
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الخارجية الروسية تتوقع أن تساعد السفارة البريطانية وكالات إنفاذ القانون الروسية في التحقيق في... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T13:05+0000
2025-02-08T13:05+0000
2025-02-08T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضافت زاخاروفا في تصريحات رسمية لها، أنه "قد لوحظ مرارًا وتكرارًا أن تصرفات دبلوماسيي بعض الدول الغربية فيما يتعلق بممثلي وسائل الإعلام الروسية لا تتجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية فحسب، ولكنها أيضًا، من حيث المبدأ، لا تتوافق مع المكانة العالية لدبلوماسي دولة أجنبية".وأضافت: "تتوقع الوزارة أن تقدم السفارة كل المساعدة الممكنة لوكالات إنفاذ القانون الروسية في التحقيق في هذه القضية الجنائية، بما في ذلك مشاركة موظفي السفارة في الإجراءات الإجرائية".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الداخلية الروسية، أنه تم رفع قضية جنائية بناء على طلب صحفي أصيب أثناء محاولته إجراء مقابلة مع دبلوماسيين بريطانيين في موسكو.
https://sarabic.ae/20250208/بوتين-يوعز-بحظر-المكالمات-الإجرامية-الواردة-من-أوكرانيا-والدول-غير-الصديقة-1097587531.html
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روسيا, العالم
روسيا توجه مذكرة احتجاج لبريطانيا بسبب تصرفات دبلوماسيين مع صحفية روسية
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الخارجية الروسية تتوقع أن تساعد السفارة البريطانية وكالات إنفاذ القانون الروسية في التحقيق في الحادثة مع الصحفية.
وأضافت زاخاروفا في تصريحات رسمية لها، أنه "قد لوحظ مرارًا وتكرارًا أن تصرفات دبلوماسيي بعض الدول الغربية فيما يتعلق بممثلي وسائل الإعلام الروسية لا تتجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية فحسب، ولكنها أيضًا، من حيث المبدأ، لا تتوافق مع المكانة العالية لدبلوماسي دولة أجنبية".
وأكدت زاخاروفا أن وزارة الخارجية الروسية من جهتها أرسلت مذكرة رسمية إلى البعثة الدبلوماسية البريطانية في موسكو.
وأضافت: "تتوقع الوزارة أن تقدم السفارة كل المساعدة الممكنة لوكالات إنفاذ القانون الروسية في التحقيق في هذه القضية الجنائية، بما في ذلك مشاركة موظفي السفارة في الإجراءات الإجرائية".
واختتمت زاخاروفا كلامها بأن "الجانب الروسي يدعو السفارة إلى الاستجابة السريعة والمناسبة للطلبات اللاحقة من وكالات إنفاذ القانون في إطار هذا التحقيق وعدم التهرب من المشاركة في أنشطة التحقيق".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الداخلية الروسية، أنه تم رفع قضية جنائية بناء على طلب صحفي أصيب أثناء محاولته إجراء مقابلة مع دبلوماسيين بريطانيين في موسكو.