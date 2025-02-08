https://sarabic.ae/20250208/بوتين-يوعز-بحظر-المكالمات-الإجرامية-الواردة-من-أوكرانيا-والدول-غير-الصديقة-1097587531.html

بوتين يوعز بحظر المكالمات الإجرامية الواردة من أوكرانيا والدول غير الصديقة

بوتين يوعز بحظر المكالمات الإجرامية الواردة من أوكرانيا والدول غير الصديقة

سبوتنيك عربي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته للحكومة، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة الداخلية الروسية، لوضع تدابير لمنع المكالمات الإجرامية الاحتيالية... 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T09:18+0000

2025-02-08T09:18+0000

2025-02-08T09:18+0000

روسيا

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ونُشرت قائمة التعليمات عقب اجتماع المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الذي عقد في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على موقع الكرملين الإلكتروني.وجاء في البيان: "تضع حكومة روسيا، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووزارة الداخلية الروسية، تدابير إضافية لمنع المكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها من أراضي أوكرانيا، والدول الأجنبية الأخرى غير الصديقة، لأغراض إجرامية".وبحسب قائمة التعليمات، فإن الموعد النهائي لتنفيذ الأمر هو 1 يوليو/ تموز 2025، والمسؤولون هم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف.ما هي جنسيات المرتزقة الأجانب في أوكرانيا؟وثائق سرية من قمة الناتو في قبضة مجموعة "هاكرز" روسية

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