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انطلاق المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض... فيديو
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أوربان: الاتحاد الأوروبي يراقب محادثات أوكرانيا من خلال الصحف
أوربان: الاتحاد الأوروبي يراقب محادثات أوكرانيا من خلال الصحف
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن الدول الأوروبية سوف تعلم نتائج المحادثات مع أوكرانيا "من الصحف"، رغم أنه كان يحذر من مثل هذا السيناريو منذ 3 سنوات،... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T06:51+0000
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وقال أوربان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش: "إنه لأمر مؤلم بشكل خاص أننا نحن الأوروبيين نحاول الآن معرفة هذا الأمر(المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا ) من الصحف".وأضاف: "الآن نتمكن من مراقبة من الخارج، كيف أن القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لنا يتم البت فيها من دوننا".وقال سيارتو: "غدا في الرياض، ستبدأ المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشأن السلام في أوكرانيا، تحت بقيادة وزيري خارجية البلدين".وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبل بدء قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بودابست، في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنه من الضروري محاولة تغيير الوضع الذي تجد أوروبا نفسها فيه الآن، حيث إن "مكانها الآن في الزاوية، وهي تجلس على كرسي، والسادة، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يجلسون على الكراسي ويتحدثون".وقد شدد أوربان، في مناسبات عدة، على أن السلام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن أوروبا فقدت فرصتها للعب دور الوسيط، لأنها فشلت في ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك.رئيس الوزراء المجري يتحدث عما ينوي الوفدان الروسي والأمريكي مناقشته في الرياضروسيا: هناك احتمال لإنهاء "المرحلة الساخنة" في الأزمة الأوكرانيةموسكو تكشف تفاصيل جديدة حول المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
https://sarabic.ae/20250218/سيارتو-أوروبا-تصرخ-لعدم-دعوتها-إلى-طاولة-المحادثات-الروسية-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-1097894215.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, المجر, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, المجر, أخبار أوكرانيا

أوربان: الاتحاد الأوروبي يراقب محادثات أوكرانيا من خلال الصحف

06:51 GMT 18.02.2025
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
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صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن الدول الأوروبية سوف تعلم نتائج المحادثات مع أوكرانيا "من الصحف"، رغم أنه كان يحذر من مثل هذا السيناريو منذ 3 سنوات، ويدعو بروكسل إلى تغيير استراتيجيتها الفاشلة.
وقال أوربان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش: "إنه لأمر مؤلم بشكل خاص أننا نحن الأوروبيين نحاول الآن معرفة هذا الأمر(المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا ) من الصحف".

وتابع: "لأننا أضعنا اللحظة، لقد أضاع قادة الدول الكبرى في أوروبا اللحظة، التي كان بإمكانهم فيها أن يكونوا المبادرين في هذه القضية... إنهم عالقين في جانب الحرب، على الرغم من أننا كنا نقنعهم على مدى السنوات الثلاث الماضية بانتهاج سياسة السلام، لكنهم لم يفعلوا".

وأضاف: "الآن نتمكن من مراقبة من الخارج، كيف أن القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لنا يتم البت فيها من دوننا".

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن أوروبا تصرخ لأنه لم يُسمح لها بالمشاركة في المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، ولكن ليس لها مكان هناك، لأن الدول الأوروبية تؤيد استمرار الصراع.

وقال سيارتو: "غدا في الرياض، ستبدأ المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشأن السلام في أوكرانيا، تحت بقيادة وزيري خارجية البلدين".
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
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وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبل بدء قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بودابست، في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنه من الضروري محاولة تغيير الوضع الذي تجد أوروبا نفسها فيه الآن، حيث إن "مكانها الآن في الزاوية، وهي تجلس على كرسي، والسادة، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يجلسون على الكراسي ويتحدثون".
وقد شدد أوربان، في مناسبات عدة، على أن السلام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن أوروبا فقدت فرصتها للعب دور الوسيط، لأنها فشلت في ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك.
رئيس الوزراء المجري يتحدث عما ينوي الوفدان الروسي والأمريكي مناقشته في الرياض
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