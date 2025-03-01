https://sarabic.ae/20250301/إعلام-أوربان-يحث-أوروبا-على-بدء-مفاوضات-مباشرة-مع-روسيا-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1098296961.html

إعلام: أوربان يحث أوروبا على بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

إعلام: أوربان يحث أوروبا على بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

حث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T17:13+0000

2025-03-01T17:13+0000

2025-03-01T17:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ونقلت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، رسالة من أوربان إلى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، يطالب فيها بالانخراط في "مناقشات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق نار" في الصراع مع أوكرانيا، لافتًا إلى وجود خلافات في الآراء بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.كما قال أوربان إنه يعارض الجهود الرامية إلى إيجاد أي إجماع بشأن أوكرانيا بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الكتلة.وجاءت رسالته بعد أن وزعت بروكسل مسودة استنتاجات لقمة قادمة لزعماء الاتحاد الأوروبي تتضمن دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا وزيادة سريعة في الإنفاق الدفاعي من قبل العواصم الأوروبية، وقد تمت دعوة زيلينسكي لحضور القمة التي ستعقد يوم الخميس.فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، بين ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".

https://sarabic.ae/20250301/دولة-أوروبية-تدعو-لاستضافة-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-على-أراضيها-1098294657.html

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