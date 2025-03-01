https://sarabic.ae/20250301/إعلام-أوربان-يحث-أوروبا-على-بدء-مفاوضات-مباشرة-مع-روسيا-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1098296961.html
إعلام: أوربان يحث أوروبا على بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا
إعلام: أوربان يحث أوروبا على بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
حث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T17:13+0000
2025-03-01T17:13+0000
2025-03-01T17:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقلت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، رسالة من أوربان إلى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، يطالب فيها بالانخراط في "مناقشات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق نار" في الصراع مع أوكرانيا، لافتًا إلى وجود خلافات في الآراء بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.كما قال أوربان إنه يعارض الجهود الرامية إلى إيجاد أي إجماع بشأن أوكرانيا بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الكتلة.وجاءت رسالته بعد أن وزعت بروكسل مسودة استنتاجات لقمة قادمة لزعماء الاتحاد الأوروبي تتضمن دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا وزيادة سريعة في الإنفاق الدفاعي من قبل العواصم الأوروبية، وقد تمت دعوة زيلينسكي لحضور القمة التي ستعقد يوم الخميس.فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، بين ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".
https://sarabic.ae/20250301/دولة-أوروبية-تدعو-لاستضافة-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-على-أراضيها-1098294657.html
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روسيا
إعلام: أوربان يحث أوروبا على بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا
حث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، رسالة من أوربان إلى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، يطالب فيها بالانخراط في "مناقشات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق نار" في الصراع مع أوكرانيا، لافتًا إلى وجود خلافات في الآراء بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.
كما قال أوربان إنه يعارض الجهود الرامية إلى إيجاد أي إجماع بشأن أوكرانيا بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الكتلة.
وجاءت رسالته بعد أن وزعت بروكسل مسودة استنتاجات لقمة قادمة لزعماء الاتحاد الأوروبي تتضمن دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا وزيادة سريعة في الإنفاق الدفاعي من قبل العواصم الأوروبية، وقد تمت دعوة زيلينسكي لحضور القمة التي ستعقد يوم الخميس.
وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، بين ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".