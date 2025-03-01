https://sarabic.ae/20250301/دولة-أوروبية-تدعو-لاستضافة-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-على-أراضيها-1098294657.html

دولة أوروبية تدعو لاستضافة المفاوضات الروسية الأمريكية على أراضيها

دولة أوروبية تدعو لاستضافة المفاوضات الروسية الأمريكية على أراضيها

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، بأن بلاده تعرض استضافة المحادثات الروسية الأمريكية على أراضيها، لكن القرار يعتمد على روسيا والولايات المتحدة. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T14:02+0000

2025-03-01T14:02+0000

2025-03-01T14:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال فولين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بلغراد تعرض استضافة محادثات روسية أمريكية على أرضيها، لكن القرار يعتمد على روسيا والولايات المتحدة، نحن نعرض. لكن لا أعرف ما إذا كان الجانبان سيقبلان العرض أم لا، بلغراد مكان عظيم ومحايد، لدينا خبرة لعقد مؤتمر دولي عظيم".وأشار إلى أنه إذا اختارت الأطراف المعنية صربيا لتكون الدولة المضيفة، فإن بلغراد ستفي بهذه المهمة.وقال دجوريتش، عقب محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "من المهم التأكيد على أن صربيا تؤيد الحل السلمي لجميع النزاعات من قبل المجتمع الدولي، اقترح [الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش]، وكررت ذلك في مشاورات اليوم، أن صربيا مستعدة لاستضافة جميع الوفود لأي مفاوضات محتملة لحل الأزمة في أوكرانيا".وأعرب وزير الخارجية الصربي عن أمله في أن يحل السلام قريبا في أوروبا.وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث مثل الوفد الروسي في المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، فيما مثل الجانب الأمريكي مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض يوم الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، كما وبخ ترامب زيلينسكي في أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، وتم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.

https://sarabic.ae/20250301/موسكو-سلوك-زيلينسكي-الفظ-يؤكد-أنه-يشكل-تهديدا-بالغ-الخطورة-على-المجتمع-الدولي-1098293778.html

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