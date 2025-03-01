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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250301/دولة-أوروبية-تدعو-لاستضافة-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-على-أراضيها-1098294657.html
دولة أوروبية تدعو لاستضافة المفاوضات الروسية الأمريكية على أراضيها
دولة أوروبية تدعو لاستضافة المفاوضات الروسية الأمريكية على أراضيها
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، بأن بلاده تعرض استضافة المحادثات الروسية الأمريكية على أراضيها، لكن القرار يعتمد على روسيا والولايات المتحدة. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T14:02+0000
2025-03-01T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فولين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بلغراد تعرض استضافة محادثات روسية أمريكية على أرضيها، لكن القرار يعتمد على روسيا والولايات المتحدة، نحن نعرض. لكن لا أعرف ما إذا كان الجانبان سيقبلان العرض أم لا، بلغراد مكان عظيم ومحايد، لدينا خبرة لعقد مؤتمر دولي عظيم".وأشار إلى أنه إذا اختارت الأطراف المعنية صربيا لتكون الدولة المضيفة، فإن بلغراد ستفي بهذه المهمة.وقال دجوريتش، عقب محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "من المهم التأكيد على أن صربيا تؤيد الحل السلمي لجميع النزاعات من قبل المجتمع الدولي، اقترح [الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش]، وكررت ذلك في مشاورات اليوم، أن صربيا مستعدة لاستضافة جميع الوفود لأي مفاوضات محتملة لحل الأزمة في أوكرانيا".وأعرب وزير الخارجية الصربي عن أمله في أن يحل السلام قريبا في أوروبا.وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث مثل الوفد الروسي في المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، فيما مثل الجانب الأمريكي مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض يوم الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، كما وبخ ترامب زيلينسكي في أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، وتم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.
https://sarabic.ae/20250301/موسكو-سلوك-زيلينسكي-الفظ-يؤكد-أنه-يشكل-تهديدا-بالغ-الخطورة-على-المجتمع-الدولي-1098293778.html
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روسيا
روسيا

دولة أوروبية تدعو لاستضافة المفاوضات الروسية الأمريكية على أراضيها

14:02 GMT 01.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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صرح نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، بأن بلاده تعرض استضافة المحادثات الروسية الأمريكية على أراضيها، لكن القرار يعتمد على روسيا والولايات المتحدة.
وقال فولين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بلغراد تعرض استضافة محادثات روسية أمريكية على أرضيها، لكن القرار يعتمد على روسيا والولايات المتحدة، نحن نعرض. لكن لا أعرف ما إذا كان الجانبان سيقبلان العرض أم لا، بلغراد مكان عظيم ومحايد، لدينا خبرة لعقد مؤتمر دولي عظيم".
وأشار إلى أنه إذا اختارت الأطراف المعنية صربيا لتكون الدولة المضيفة، فإن بلغراد ستفي بهذه المهمة.
وكان وزير الخارجية الصربي ماركو دجوريتش، قد أعلن في شهر شباط/فبراير الماضي، استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.
وقال دجوريتش، عقب محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "من المهم التأكيد على أن صربيا تؤيد الحل السلمي لجميع النزاعات من قبل المجتمع الدولي، اقترح [الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش]، وكررت ذلك في مشاورات اليوم، أن صربيا مستعدة لاستضافة جميع الوفود لأي مفاوضات محتملة لحل الأزمة في أوكرانيا".
وأعرب وزير الخارجية الصربي عن أمله في أن يحل السلام قريبا في أوروبا.
وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث مثل الوفد الروسي في المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، فيما مثل الجانب الأمريكي مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: سلوك زيلينسكي الفظ يؤكد أنه يشكل تهديدا بالغ الخطورة على المجتمع الدولي
13:29 GMT
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.
ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض يوم الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، كما وبخ ترامب زيلينسكي في أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".

وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من الأسبوع، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.

ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، وتم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.
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