موسكو: روسيا تراقب التصعيد في الشرق الأوسط بقلق
09:05 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 09:29 GMT 04.03.2026)
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا تراقب التصعيد في الشرق الأوسط بقلق".
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "نتابع بقلق بالغ ما حذّر منه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف... تصاعد غير مسبوق في التوترات في المنطقة، وهذا نتيجة للهجوم غير المبرر الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران".
وأضافت: "بأفعالهما غير المسؤولة والمتهورة (أفعال الولايات المتحدة وإسرائيل)، ترتكب واشنطن وتل أبيب... أعمالًا شنيعة، وتنتهكان بشكل صارخ قواعد ومبادئ القانون الدولي والإنساني، وتدفعان المنطقة إلى مزيد من الفوضى".
وتابعت: "المجتمع الدولي ملزم بتقديم تقييم موضوعي، والأهم من ذلك، تقييم حازم".
وحول نية الولايات المتحدة الاستمرار في هجماتها على إيران حتى يتم تأمين مصالح معينة، أوضحت: ""نشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات الأخيرة للإدارة الأمريكية بشأن نيتها مواصلة العمل العسكري، كما هو مُعلن، حتى يتم تأمين مصالح أمريكية معينة".
وحول أن السلطات الإيرانية تسيطر على الوضع في البلاد، وتمنع الفوضى، قالت: "نلاحظ أن الحكومة الإيرانية الشرعية تسيطر على الوضع في البلاد، وتمنع الفوضى، والفراغ السياسي، والأزمة الإنسانية. ومع ذلك، فإن الحملة العسكرية التي شنّت ضد إيران تخلّف عواقب وخيمة على السكان المدنيين، والبنية التحتية المدنية، والاقتصاد الإقليمي والعالمي".
وأردفت: "ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي لحل القضايا القائمة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع ضمان المصالح الأمنية لجميع دول المنطقة".
وشددت على أنه "لا شك في أن التهديد الإيراني المزعوم ليس إلا ذريعة لتنفيذ خطة طال انتظارها للإطاحة بالنظام الدستوري بالقوة في دولة ذات سيادة، وعضو في الأمم المتحدة، غير مواتية لواشنطن وتل أبيب".
وأضافت: "في 2 مارس/آذار، انفجرت صواريخ على بعد نصف كيلومتر من السفارة والبعثة التجارية(الروسية). نطالب بمنع وقوع مثل هذه الحوادث الخطيرة وتوفير ضمانات أمنية لبعثاتنا الخارجية، وكذلك للمنشآت المدنية الأخرى التي يعمل بها متخصصونا".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، يوم السبت الفائت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر السبت الماضي، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.