موسكو: روسيا تراقب التصعيد في الشرق الأوسط بقلق

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا تراقب التصعيد في الشرق الأوسط بقلق". 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "نتابع بقلق بالغ ما حذّر منه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف... تصاعد غير مسبوق في التوترات في المنطقة، وهذا نتيجة للهجوم غير المبرر الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران". وتابعت: "المجتمع الدولي ملزم بتقديم تقييم موضوعي، والأهم من ذلك، تقييم حازم".وحول أن السلطات الإيرانية تسيطر على الوضع في البلاد، وتمنع الفوضى، قالت: "نلاحظ أن الحكومة الإيرانية الشرعية تسيطر على الوضع في البلاد، وتمنع الفوضى، والفراغ السياسي، والأزمة الإنسانية. ومع ذلك، فإن الحملة العسكرية التي شنّت ضد إيران تخلّف عواقب وخيمة على السكان المدنيين، والبنية التحتية المدنية، والاقتصاد الإقليمي والعالمي".وشددت على أنه "لا شك في أن التهديد الإيراني المزعوم ليس إلا ذريعة لتنفيذ خطة طال انتظارها للإطاحة بالنظام الدستوري بالقوة في دولة ذات سيادة، وعضو في الأمم المتحدة، غير مواتية لواشنطن وتل أبيب".واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر السبت الماضي، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.مضيق هرمز... أهم المعلومات عن "باب الطاقة" العالمي

