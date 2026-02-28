موسكو: الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران خطوة متهورة

عربي
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260228/موسكو-الهجوم-الأمريكي-الإسرائيلي-على-إيران-خطوة-متهورة---عاجل-1110856437.html
موسكو: الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران خطوة متهورة
موسكو: الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران خطوة متهورة
سبوتنيك عربي
وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T11:12+0000
2026-02-28T11:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا على موقعها الرسمي جاء فيه: "حجم وطبيعة الاستعدادات العسكرية والسياسية والدعائية التي سبقت هذه الخطوة المتهورة، بما في ذلك حشد قوة عسكرية كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة، لا تترك أي شك في أن هذا عمل منظم مسبقًا وغير مبرر ضد دولة ذات سيادة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، في انتهاك للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي".وأكدت الخارجية أن روسيا في ضوء الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران مستعدة للمساهمة في البحث عن حلول سلمية، مضيفة: "روسيا، كما كان الحال سابقًا، مستعدة للمساهمة في البحث عن حلول سلمية على أساس القانون الدولي، والاحترام المتبادل، وتوازن المصالح".وأضافت الوزارة: "من المدان أيضاً أن تُشنّ هذه الهجمات مجدداً تحت غطاء مفاوضات، يُفترض أنها تهدف إلى ضمان تطبيع طويل الأمد للأوضاع حول الجمهورية الإسلامية، وذلك رغم الإشارات التي وُجّهت إلى الجانب الروسي بأن الإسرائيليين لا يرغبون في مواجهة عسكرية مع الإيرانيين".وقال ترامب في خطاب متلفز: "قبل فترة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران".وأكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج.وأضاف كاتس أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء البلاد. وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".وتابع كاتس أن الضربات تهدف إلى "إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وردا عللى الهجوم، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على الأراضي الإسرائيلية، كما استهدفت المصالح الأمريكية في المنطقة، ولاسيما في دول الخليج.إعلام: الحرس الثوري الإيراني يهاجم 4 قواعد أمريكية في قطر والكويت والبحرين والإماراتبث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260228/إيران-تعلق-الدراسة-في-الجامعات-والمدارس-وسط-الرد-على-الأعمال-العدوانية--عاجل-1110853376.html
https://sarabic.ae/20260228/إيران-تتحدث-عن-خطواتها-التالية-المحتملة-1110853809.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

موسكو: الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران خطوة متهورة

11:12 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 11:53 GMT 28.02.2026)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبر
وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.
وأصدرت الوزارة بيانا على موقعها الرسمي جاء فيه: "حجم وطبيعة الاستعدادات العسكرية والسياسية والدعائية التي سبقت هذه الخطوة المتهورة، بما في ذلك حشد قوة عسكرية كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة، لا تترك أي شك في أن هذا عمل منظم مسبقًا وغير مبرر ضد دولة ذات سيادة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، في انتهاك للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي".
وأكدت الخارجية أن روسيا في ضوء الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران مستعدة للمساهمة في البحث عن حلول سلمية، مضيفة: "روسيا، كما كان الحال سابقًا، مستعدة للمساهمة في البحث عن حلول سلمية على أساس القانون الدولي، والاحترام المتبادل، وتوازن المصالح".
وأضافت الوزارة: "من المدان أيضاً أن تُشنّ هذه الهجمات مجدداً تحت غطاء مفاوضات، يُفترض أنها تهدف إلى ضمان تطبيع طويل الأمد للأوضاع حول الجمهورية الإسلامية، وذلك رغم الإشارات التي وُجّهت إلى الجانب الروسي بأن الإسرائيليين لا يرغبون في مواجهة عسكرية مع الإيرانيين".
تصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
إيران تعلق الدراسة في الجامعات والمدارس وسط الرد على الضربات الأمريكية الإسرائيلية
09:51 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بهدف حماية شعب أمريكا، على حد تعبيره.
وقال ترامب في خطاب متلفز: "قبل فترة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران".
وأكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران.
تصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
مسؤول إيراني يتحدث عن خطوات بلاده التالية المحتملة ضد "العدوان"
10:10 GMT
وأضاف كاتس أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء البلاد. وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".
وتابع كاتس أن الضربات تهدف إلى "إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وردا عللى الهجوم، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على الأراضي الإسرائيلية، كما استهدفت المصالح الأمريكية في المنطقة، ولاسيما في دول الخليج.
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يهاجم 4 قواعد أمريكية في قطر والكويت والبحرين والإمارات
بث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала