https://sarabic.ae/20260228/موسكو-الهجوم-الأمريكي-الإسرائيلي-على-إيران-خطوة-متهورة---عاجل-1110856437.html

موسكو: الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران خطوة متهورة

موسكو: الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران خطوة متهورة

سبوتنيك عربي

وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T11:12+0000

2026-02-28T11:12+0000

2026-02-28T11:53+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg

وأصدرت الوزارة بيانا على موقعها الرسمي جاء فيه: "حجم وطبيعة الاستعدادات العسكرية والسياسية والدعائية التي سبقت هذه الخطوة المتهورة، بما في ذلك حشد قوة عسكرية كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة، لا تترك أي شك في أن هذا عمل منظم مسبقًا وغير مبرر ضد دولة ذات سيادة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، في انتهاك للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي".وأكدت الخارجية أن روسيا في ضوء الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران مستعدة للمساهمة في البحث عن حلول سلمية، مضيفة: "روسيا، كما كان الحال سابقًا، مستعدة للمساهمة في البحث عن حلول سلمية على أساس القانون الدولي، والاحترام المتبادل، وتوازن المصالح".وأضافت الوزارة: "من المدان أيضاً أن تُشنّ هذه الهجمات مجدداً تحت غطاء مفاوضات، يُفترض أنها تهدف إلى ضمان تطبيع طويل الأمد للأوضاع حول الجمهورية الإسلامية، وذلك رغم الإشارات التي وُجّهت إلى الجانب الروسي بأن الإسرائيليين لا يرغبون في مواجهة عسكرية مع الإيرانيين".وقال ترامب في خطاب متلفز: "قبل فترة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران".وأكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج.وأضاف كاتس أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء البلاد. وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".وتابع كاتس أن الضربات تهدف إلى "إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وردا عللى الهجوم، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على الأراضي الإسرائيلية، كما استهدفت المصالح الأمريكية في المنطقة، ولاسيما في دول الخليج.إعلام: الحرس الثوري الإيراني يهاجم 4 قواعد أمريكية في قطر والكويت والبحرين والإماراتبث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو

https://sarabic.ae/20260228/إيران-تعلق-الدراسة-في-الجامعات-والمدارس-وسط-الرد-على-الأعمال-العدوانية--عاجل-1110853376.html

https://sarabic.ae/20260228/إيران-تتحدث-عن-خطواتها-التالية-المحتملة-1110853809.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل