إعلام: موجة جديدة من الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية بانطلاق موجة جديدة من الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، ردا على هجوم أمريكي إسرائيلي ضد إيران. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت الوكالة الإيرانية: "تم إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل".وصرحت قيادة الحرس الثوري الإيراني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن إيران سترد على الهجوم الذي استهدف أراضيها في الساعات المقبلة.ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران، تزامن مع دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، بحسب قيادة الجبهة الداخلية.وقال ترامب في خطاب متلفز: "قبل فترة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران".وأكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج.وأضاف كاتس أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء البلاد. وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".وتابع كاتس أن الضربات تهدف إلى "إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".إعلام: موجة جديدة من الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

