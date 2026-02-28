https://sarabic.ae/20260228/إعلام-موجة-جديدة-من-الضربات-الصاروخية-الإيرانية-على-إسرائيل---1110851314.html
أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية بانطلاق موجة جديدة من الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، ردا على هجوم أمريكي إسرائيلي ضد إيران. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T08:59+0000
2026-02-28T08:59+0000
2026-02-28T09:29+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101701524_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_c911331baeae32ea52f17ca95e9175d9.jpg
08:59 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 09:29 GMT 28.02.2026)
أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية بانطلاق موجة جديدة من الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، ردا على هجوم أمريكي إسرائيلي ضد إيران.
وذكرت الوكالة الإيرانية: "تم إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل".
وصرحت قيادة الحرس الثوري الإيراني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن إيران سترد على الهجوم الذي استهدف أراضيها في الساعات المقبلة.
وأفادت وكالة أنباء "نور" الإيرانية بأن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الأراضي الإسرائيلية.
ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران، تزامن مع دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، بحسب قيادة الجبهة الداخلية.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بهدف حماية شعب أمريكا، على حد تعبيره.
وقال ترامب في خطاب متلفز
: "قبل فترة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران".
وأكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران.
وأضاف كاتس أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء البلاد. وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".
وتابع كاتس أن الضربات تهدف إلى "إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".