البحرين تفعل صفارات الإنذار بعد هجوم صاروخي على مركز خدمات تابع للأسطول الأمريكي الخامس
البحرين تفعل صفارات الإنذار بعد هجوم صاروخي على مركز خدمات تابع للأسطول الأمريكي الخامس
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، تفعيل صفارات الإنذار في أنحاء المملكة، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن، وذلك عقب تعرض... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
وفقاً لبيان صادر عن مركز الاتصال الوطني البحريني، نقلته وكالة أنباء البحرين، فإن المركز التابع للأسطول الخامس تعرض لهجوم صاروخي، فيما أكدت الوزارة أن الإجراءات الاحترازية تأتي لضمان سلامة السكان وسط تصاعد التوترات الإقليمية.كما أفادت قناة "العربية" بأن صفارات الإنذار دوّت في مناطق متعددة، مع توجيهات عاجلة للجمهور بالالتزام بالتعليمات الأمنية وعدم إشغال الطرق الرئيسية إلا للضرورة القصوى، لتمكين الأجهزة المعنية من التحرك بكفاءة.وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.وأكد أن "العملية ستفتح المجال أمام الشعب الإيراني ليأخذ مصيره بيده"، داعيا جميع الفئات الإيرانية إلى "التحرر من نير الاستبداد وتحقيق إيران حرة وسلمية".وشنّت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
09:13 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 09:28 GMT 28.02.2026)
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، تفعيل صفارات الإنذار في أنحاء المملكة، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن، وذلك عقب تعرض مركز خدمات تابع للأسطول الأمريكي الخامس لهجوم صاروخي.
وفقاً لبيان صادر عن مركز الاتصال الوطني البحريني، نقلته وكالة أنباء البحرين، فإن المركز التابع للأسطول الخامس تعرض لهجوم صاروخي
، فيما أكدت الوزارة أن الإجراءات الاحترازية تأتي لضمان سلامة السكان وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
كما أفادت قناة "العربية" بأن صفارات الإنذار دوّت في مناطق متعددة، مع توجيهات عاجلة للجمهور بالالتزام بالتعليمات الأمنية وعدم إشغال الطرق الرئيسية إلا للضرورة القصوى، لتمكين الأجهزة المعنية من التحرك بكفاءة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني.
وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.
وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا
، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.
وأكد أن "العملية ستفتح المجال أمام الشعب الإيراني ليأخذ مصيره بيده"، داعيا جميع الفئات الإيرانية إلى "التحرر من نير الاستبداد وتحقيق إيران حرة وسلمية".
ودعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية خلال العملية العسكرية المسماة "زئير الأسد"، مؤكدا ضرورة الوحدة والشجاعة للحفاظ على أمن الدولة واستمراريتها.
وشنّت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.