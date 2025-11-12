https://sarabic.ae/20251112/متخصص-في-الشأن-الروسي-عقل-الإدارة-الأمريكية-ليس-موحدا-والتسعير-في-الموضوع-النووي-لا-يلائم-أحد-1107018983.html

متخصص في الشأن الروسي: عقل الإدارة الأمريكية ليس موحدا والتسعير في الموضوع النووي لا يلائم أحد

علّق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور بشارة صليبا، على مسار العلاقات الروسية الأمريكية، مؤكدا أن "المشكلة الأساسية في عقل الإدارة... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال صليبا في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما اتفق عليه في قمة "ألاسكا" هو إعادة رسم خارطة طريق للعلاقات الروسية- الأمريكية كقاعدة أساسية واستراتيجية يبنى عليها في العلاقات الدولية لسحب كل الشوائب الماضية لكن هذا لم يحصل"، مضيفا: "ترامب شخصيا يريد ذلك لكن جزء من الإدارة لا يريد، وجزء آخر يحاول نسف كل ما نتج عن هذه القمة".ورأى أن "الإدارة الأمريكية عليها أن تحسم، وبالتحديد ترامب إلى أين يريد أن يسير في علاقته مع روسيا"، موضحا أن "ما يريد لافروف قوله إن روسيا لم تختبر أي سلاح نووي بالسر وأن روسيا جادة وتسعى إلى اتفاق جديد ولكن هل الولايات المتحدة جاهزة لذلك؟. وبحسب ضيف "سبوتنيك": "هناك منظومة عالمية جديدة يعاد تشكيلها، وعلى الولايات المتحدة أن تختار أين تتموضع، هل في اللقاء مع الآخرين، أو السير باتجاه "خزعبلات" هنا وهناك". وفي ما يتعلق بالاتفاقيات، رأى صليبا أن "ما سيتم التوقيع عليه من اتفاقيات اقتصادية عسكرية أمنية استراتيجية على مستوى البنى التحتية تعيد مرة أخرى هذه الدول لإعادة رسم العلاقة مع روسيا"، مشددا على أن "كل العقوبات والتهويل وما يجري على الساحة الأوكرانية أكد للكثيرين حول العالم، أن روسيا لم تستطع فقط أن تصمد لا بل أن تمضي قدما لطرح مشاريع تنموية وعلاقات استراتيجية".

