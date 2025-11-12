https://sarabic.ae/20251112/متخصص-في-الشأن-الروسي-عقل-الإدارة-الأمريكية-ليس-موحدا-والتسعير-في-الموضوع-النووي-لا-يلائم-أحد-1107018983.html
متخصص في الشأن الروسي: عقل الإدارة الأمريكية ليس موحدا والتسعير في الموضوع النووي لا يلائم أحد
متخصص في الشأن الروسي: عقل الإدارة الأمريكية ليس موحدا والتسعير في الموضوع النووي لا يلائم أحد
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور بشارة صليبا، على مسار العلاقات الروسية الأمريكية، مؤكدا أن "المشكلة الأساسية في عقل الإدارة... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T10:35+0000
2025-11-12T10:35+0000
2025-11-12T10:35+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
النووي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/13/1087152973_0:41:3226:1856_1920x0_80_0_0_4b61ee176b714220eb593a5cf70bf63a.jpg
وقال صليبا في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما اتفق عليه في قمة "ألاسكا" هو إعادة رسم خارطة طريق للعلاقات الروسية- الأمريكية كقاعدة أساسية واستراتيجية يبنى عليها في العلاقات الدولية لسحب كل الشوائب الماضية لكن هذا لم يحصل"، مضيفا: "ترامب شخصيا يريد ذلك لكن جزء من الإدارة لا يريد، وجزء آخر يحاول نسف كل ما نتج عن هذه القمة".ورأى أن "الإدارة الأمريكية عليها أن تحسم، وبالتحديد ترامب إلى أين يريد أن يسير في علاقته مع روسيا"، موضحا أن "ما يريد لافروف قوله إن روسيا لم تختبر أي سلاح نووي بالسر وأن روسيا جادة وتسعى إلى اتفاق جديد ولكن هل الولايات المتحدة جاهزة لذلك؟. وبحسب ضيف "سبوتنيك": "هناك منظومة عالمية جديدة يعاد تشكيلها، وعلى الولايات المتحدة أن تختار أين تتموضع، هل في اللقاء مع الآخرين، أو السير باتجاه "خزعبلات" هنا وهناك". وفي ما يتعلق بالاتفاقيات، رأى صليبا أن "ما سيتم التوقيع عليه من اتفاقيات اقتصادية عسكرية أمنية استراتيجية على مستوى البنى التحتية تعيد مرة أخرى هذه الدول لإعادة رسم العلاقة مع روسيا"، مشددا على أن "كل العقوبات والتهويل وما يجري على الساحة الأوكرانية أكد للكثيرين حول العالم، أن روسيا لم تستطع فقط أن تصمد لا بل أن تمضي قدما لطرح مشاريع تنموية وعلاقات استراتيجية".
https://sarabic.ae/20251106/خبير-لجوء-أمريكا-إلى-استئناف-التجارب-النووية-سيلاقي-ردا-روسيا-1106803026.html
https://sarabic.ae/20251105/الكرملين-أمريكا-أبلغت-روسيا-بإجراء-تجربة-إطلاق-صاروخ--مينيوتمان-3--عاجل-1106772531.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/13/1087152973_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_3bddd8c628506a1cea2d799d4745eb39.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, النووي, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, النووي, تقارير سبوتنيك, حصري
متخصص في الشأن الروسي: عقل الإدارة الأمريكية ليس موحدا والتسعير في الموضوع النووي لا يلائم أحد
حصري
علّق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور بشارة صليبا، على مسار العلاقات الروسية الأمريكية، مؤكدا أن "المشكلة الأساسية في عقل الإدارة الأمريكية أنه ليس موحدا، لذلك فإن روسيا تتعامل مع أكثر من إدارة".
وقال صليبا في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما اتفق عليه في قمة "ألاسكا" هو إعادة رسم خارطة طريق للعلاقات الروسية- الأمريكية
كقاعدة أساسية واستراتيجية يبنى عليها في العلاقات الدولية لسحب كل الشوائب الماضية لكن هذا لم يحصل"، مضيفا: "ترامب شخصيا يريد ذلك لكن جزء من الإدارة لا يريد، وجزء آخر يحاول نسف كل ما نتج عن هذه القمة".
وإذ رأى صليبا، أنه "على المستوى الدبلوماسي، يتحجج الأمريكيون أن الروس يحاولون الدفع باتجاه تجارب نووية"، أكد أن "التسعير في الموضوع النووي لا يلائم أحدا، لأن بداية أي مشكلة نووية هي كارثة كبيرة"، مشيرا إلى أن " البريطانيين يحاولون تسعير الموقف والدعاية وبث الأكاذيب على المستوى الإعلامي".
ورأى أن "الإدارة الأمريكية عليها أن تحسم، وبالتحديد ترامب إلى أين يريد أن يسير في علاقته مع روسيا"، موضحا أن "ما يريد لافروف قوله إن روسيا لم تختبر أي سلاح نووي بالسر
وأن روسيا جادة وتسعى إلى اتفاق جديد ولكن هل الولايات المتحدة جاهزة لذلك؟.
وبحسب ضيف "سبوتنيك": "هناك منظومة عالمية جديدة يعاد تشكيلها، وعلى الولايات المتحدة أن تختار أين تتموضع، هل في اللقاء مع الآخرين، أو السير باتجاه "خزعبلات" هنا وهناك".
وردا على سؤال، قال صليبا: "اختبرت دول مثل كازاخستان وأوزباكستان علاقتها مع الغرب وحب المؤامرات من أجل قتال ومضايقة روسيا ومحاولة تهميشها على المستوى الدولي، وبالتالي فهمت هذه النخب أن مصلحتها مع روسيا قائمة على المنفعة المتبادلة حتى الحرص على سيادة هذه الدول".
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات، رأى صليبا أن "ما سيتم التوقيع عليه من اتفاقيات اقتصادية عسكرية أمنية استراتيجية على مستوى البنى التحتية تعيد مرة أخرى هذه الدول لإعادة رسم العلاقة مع روسيا"، مشددا على أن "كل العقوبات والتهويل وما يجري على الساحة الأوكرانية
أكد للكثيرين حول العالم، أن روسيا لم تستطع فقط أن تصمد لا بل أن تمضي قدما لطرح مشاريع تنموية وعلاقات استراتيجية".