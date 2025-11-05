https://sarabic.ae/20251105/خبير-تطوير-بوسيدون-وبوريفيستنيك-يثبت-فشل-الغرب-في-حصار-روسيا--1106767543.html
خبير: تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" يثبت فشل الغرب في حصار روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مسألة تطوير أهم صاروخين في المنظومة الدفاعية الروسية، تمثل رسالة...
2025-11-05T14:43+0000
2025-11-05T14:43+0000
2025-11-05T14:43+0000
حصري
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104069/08/1040690836_0:4:1244:704_1920x0_80_0_0_dbc340aeacacaad5675885af77686d19.jpg
وأشار في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن القدرة الروسية فيما يتعلق بتطوير الصواريخ والأسلحة بشكل عام، معروفة لدى أمريكا والغرب، حيث تسبق موسكو واشنطن في عدد ما تمتلكه من قنابل نووية.وأضاف أن رسائل التطوير للصواريخ النووية أو العابرة للقارات، أو للصواريخ ذات القدرات الخارقة، تؤكد أن روسيا دولة قادرة على مواجهة كل من يشكل لها حالة عداء معلن أو مستتر، وتحديداً الدول الغربية، لافتاً إلى أن ما يحدث في أوكرانيا وتغذية الحرب من قبل أمريكا والغرب هو أكبر دليل على ذلك. وشدد غباشي على أن محاولات استنزاف القدرات العسكرية الروسية باءت بالفشل، وأن الواقع أثبت العكس لأمريكا والغرب والعالم، والدليل على ذلك هو المهادنة التي تسعى لها أمريكا مع روسيا. وتابع: أدرك ترامب أن توريطه في صراع عسكري مع روسيا ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، التي يراها الخبراء بأنها في مرحلة خطيرة، وهي مرحلة الترهل الإمبراطوري. وبين أن قدرة روسيا على تطوير الأسلحة أذهلت الجميع، وأن هذه القدرة تبعث برسالة مفادها أن روسيا تعتمد على الذات، وأن العقوبات الأوروبية والأمريكية تضر الغرب أكثر من روسيا. وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية، عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه". وأكد بوتين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد. ولفت بوتين إلى أن "مبادئ التشغيل والخوارزميات الجديدة لـ"بوسيدون" ستحدث تأثيراً كبيراً في تحسين المركبات المسيرة"، مؤكدا أن سرعة "بوسيدون" تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بعدة أضعاف. وأوضح بوتين أن "بوريفيستنيك" يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران. وأوضح بوتين أنه سيتم استخدام مكونات "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" مع أجهزة كمبيوتر قوية. ولفت بوتين إلى أن استخدام التقنيات الجديدة سيمكن روسيا من تحقيق إنجازات ليس فقط في قطاع الدفاع، بل أيضا في العديد من القطاعات المدنية، مع تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية ذات الأولوية.
الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" يثبت فشل الغرب في حصار روسيا
حصري
أكد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مسألة تطوير أهم صاروخين في المنظومة الدفاعية الروسية، تمثل رسالة للعالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، أكثر منها دليلاً على القدرة الروسية على التصنيع أو التطوير.
وأشار في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن القدرة الروسية فيما يتعلق بتطوير الصواريخ والأسلحة بشكل عام، معروفة لدى أمريكا والغرب، حيث تسبق موسكو واشنطن
في عدد ما تمتلكه من قنابل نووية.
وأوضح غباشي أن تطوير الصاروخين يمثل رسالة للغرب بأن روسيا مدركة جيداً أنها في حالة صراع حقيقي مستتر تحت غطاء أوكرانيا، حيث تحتمي أوروبا في حربها مع روسيا تحت غطاء أوكرانيا وخلف الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن رسائل التطوير للصواريخ النووية أو العابرة للقارات، أو للصواريخ ذات القدرات الخارقة، تؤكد أن روسيا
دولة قادرة على مواجهة كل من يشكل لها حالة عداء معلن أو مستتر، وتحديداً الدول الغربية، لافتاً إلى أن ما يحدث في أوكرانيا وتغذية الحرب من قبل أمريكا والغرب هو أكبر دليل على ذلك.
وشدد غباشي على أن محاولات استنزاف القدرات العسكرية الروسية باءت بالفشل، وأن الواقع أثبت العكس لأمريكا والغرب والعالم، والدليل على ذلك هو المهادنة التي تسعى لها أمريكا مع روسيا.
وتابع:
أدرك ترامب أن توريطه في صراع عسكري مع روسيا ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، التي يراها الخبراء بأنها في مرحلة خطيرة، وهي مرحلة الترهل الإمبراطوري.
وبين أن قدرة روسيا على تطوير الأسلحة أذهلت الجميع، وأن هذه القدرة تبعث برسالة مفادها أن روسيا تعتمد على الذات، وأن العقوبات الأوروبية والأمريكية تضر الغرب أكثر من روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة.
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية، عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه".
وأكد بوتين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد. ولفت بوتين إلى أن "مبادئ التشغيل والخوارزميات الجديدة لـ"بوسيدون" ستحدث تأثيراً كبيراً في تحسين المركبات المسيرة"، مؤكدا أن سرعة "بوسيدون" تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بعدة أضعاف.
وأوضح بوتين أن "بوريفيستنيك" يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران.
وأشار بوتين إلى أن روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية، قائلا: "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".
وأوضح بوتين
أنه سيتم استخدام مكونات "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" مع أجهزة كمبيوتر قوية.
ولفت بوتين إلى أن استخدام التقنيات الجديدة سيمكن روسيا من تحقيق إنجازات ليس فقط في قطاع الدفاع، بل أيضا في العديد من القطاعات المدنية، مع تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية ذات الأولوية.