خبير: تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" يثبت فشل الغرب في حصار روسيا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" يثبت فشل الغرب في حصار روسيا
خبير: تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" يثبت فشل الغرب في حصار روسيا
أكد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مسألة تطوير أهم صاروخين في المنظومة الدفاعية الروسية، تمثل رسالة... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
حصري
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
وأشار في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن القدرة الروسية فيما يتعلق بتطوير الصواريخ والأسلحة بشكل عام، معروفة لدى أمريكا والغرب، حيث تسبق موسكو واشنطن في عدد ما تمتلكه من قنابل نووية.وأضاف أن رسائل التطوير للصواريخ النووية أو العابرة للقارات، أو للصواريخ ذات القدرات الخارقة، تؤكد أن روسيا دولة قادرة على مواجهة كل من يشكل لها حالة عداء معلن أو مستتر، وتحديداً الدول الغربية، لافتاً إلى أن ما يحدث في أوكرانيا وتغذية الحرب من قبل أمريكا والغرب هو أكبر دليل على ذلك. وشدد غباشي على أن محاولات استنزاف القدرات العسكرية الروسية باءت بالفشل، وأن الواقع أثبت العكس لأمريكا والغرب والعالم، والدليل على ذلك هو المهادنة التي تسعى لها أمريكا مع روسيا. وتابع: أدرك ترامب أن توريطه في صراع عسكري مع روسيا ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، التي يراها الخبراء بأنها في مرحلة خطيرة، وهي مرحلة الترهل الإمبراطوري. وبين أن قدرة روسيا على تطوير الأسلحة أذهلت الجميع، وأن هذه القدرة تبعث برسالة مفادها أن روسيا تعتمد على الذات، وأن العقوبات الأوروبية والأمريكية تضر الغرب أكثر من روسيا. وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية، عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه". وأكد بوتين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد. ولفت بوتين إلى أن "مبادئ التشغيل والخوارزميات الجديدة لـ"بوسيدون" ستحدث تأثيراً كبيراً في تحسين المركبات المسيرة"، مؤكدا أن سرعة "بوسيدون" تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بعدة أضعاف. وأوضح بوتين أن "بوريفيستنيك" يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران. وأوضح بوتين أنه سيتم استخدام مكونات "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" مع أجهزة كمبيوتر قوية. ولفت بوتين إلى أن استخدام التقنيات الجديدة سيمكن روسيا من تحقيق إنجازات ليس فقط في قطاع الدفاع، بل أيضا في العديد من القطاعات المدنية، مع تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية ذات الأولوية.
https://sarabic.ae/20251104/بوتين-روسيا-تسعى-للصداقة-مع-جميع-شعوب-الأرض--1106737103.html
https://sarabic.ae/20251105/بوتين-يعلق-على-تصريح-ترامب-بشأن-التجارب-النووية-الأميركية-1106765252.html
https://sarabic.ae/20251105/بوتين-الاستخبارات-العسكرية-الروسية-لعبت-دورا-رئيسيا-في-قرارات-روسيا-الاستراتيجية-1106753371.html
حصري, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم

خبير: تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" يثبت فشل الغرب في حصار روسيا

14:43 GMT 05.11.2025
حصري
أكد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مسألة تطوير أهم صاروخين في المنظومة الدفاعية الروسية، تمثل رسالة للعالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، أكثر منها دليلاً على القدرة الروسية على التصنيع أو التطوير.
وأشار في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن القدرة الروسية فيما يتعلق بتطوير الصواريخ والأسلحة بشكل عام، معروفة لدى أمريكا والغرب، حيث تسبق موسكو واشنطن في عدد ما تمتلكه من قنابل نووية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
بوتين: روسيا تسعى للصداقة مع جميع شعوب الأرض
أمس, 17:08 GMT
وأوضح غباشي أن تطوير الصاروخين يمثل رسالة للغرب بأن روسيا مدركة جيداً أنها في حالة صراع حقيقي مستتر تحت غطاء أوكرانيا، حيث تحتمي أوروبا في حربها مع روسيا تحت غطاء أوكرانيا وخلف الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن رسائل التطوير للصواريخ النووية أو العابرة للقارات، أو للصواريخ ذات القدرات الخارقة، تؤكد أن روسيا دولة قادرة على مواجهة كل من يشكل لها حالة عداء معلن أو مستتر، وتحديداً الدول الغربية، لافتاً إلى أن ما يحدث في أوكرانيا وتغذية الحرب من قبل أمريكا والغرب هو أكبر دليل على ذلك.
وشدد غباشي على أن محاولات استنزاف القدرات العسكرية الروسية باءت بالفشل، وأن الواقع أثبت العكس لأمريكا والغرب والعالم، والدليل على ذلك هو المهادنة التي تسعى لها أمريكا مع روسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
بوتين يعلق على تصريح ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية
14:09 GMT
وتابع: أدرك ترامب أن توريطه في صراع عسكري مع روسيا ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، التي يراها الخبراء بأنها في مرحلة خطيرة، وهي مرحلة الترهل الإمبراطوري.
وبين أن قدرة روسيا على تطوير الأسلحة أذهلت الجميع، وأن هذه القدرة تبعث برسالة مفادها أن روسيا تعتمد على الذات، وأن العقوبات الأوروبية والأمريكية تضر الغرب أكثر من روسيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة.

وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية، عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
بوتين: الاستخبارات العسكرية الروسية لعبت دورا رئيسيا في قرارات روسيا الاستراتيجية
07:48 GMT
وأكد بوتين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد. ولفت بوتين إلى أن "مبادئ التشغيل والخوارزميات الجديدة لـ"بوسيدون" ستحدث تأثيراً كبيراً في تحسين المركبات المسيرة"، مؤكدا أن سرعة "بوسيدون" تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بعدة أضعاف.
وأوضح بوتين أن "بوريفيستنيك" يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران.
وأشار بوتين إلى أن روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية، قائلا: "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".
وأوضح بوتين أنه سيتم استخدام مكونات "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" مع أجهزة كمبيوتر قوية.
ولفت بوتين إلى أن استخدام التقنيات الجديدة سيمكن روسيا من تحقيق إنجازات ليس فقط في قطاع الدفاع، بل أيضا في العديد من القطاعات المدنية، مع تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية ذات الأولوية.
