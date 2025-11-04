https://sarabic.ae/20251104/بوتين-روسيا-تسعى-للصداقة-مع-جميع-شعوب-الأرض--1106737103.html
بوتين: روسيا تسعى للصداقة مع جميع شعوب الأرض
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تسعى إلى إقامة صداقة مع جميع شعوب العالم. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T17:08+0000
2025-11-04T17:08+0000
2025-11-04T17:08+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105824409_0:208:3099:1951_1920x0_80_0_0_be0c9bab0da4f1fedf30acd002e7fc01.jpg
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز الدولة على المسهمين في تعزيز وحدة الأمة الروسية، إنه "على الرغم من كل الصعوبات والمشكلات، فإن مثل هذه الدوافع ستأتي منا، من روسيا، لأننا نسعى جاهدين من أجل الصداقة والتعاون مع الجميع، ليس فقط مع الجيران، ولكن أيضا مع جميع شعوب الأرض".وتابع: "بالطبع، هذا اليوم عطلة للمواطنين الروس، وله معنى خاص. وليس فقط لأنه منذ قرون عديدة كانت هناك أحداث حافظت على البلاد، ولكن لأن مفهوم الوحدة لا يعني شيئا سوى الحفاظ على بلدنا وسيادتنا ودولتنا".وأشارإلى أن روسيا لديها العديد من الأصدقاء المخلصين، قائلا: "زملائي الأعزاء، روسيا لديها العديد من الأصدقاء المخلصين. واليوم، في يوم الوحدة الوطنية، ينضم إلينا ممثلون بارزون من الأوساط الفكرية والإبداعية والتجارية من مختلف البلدان".وبين بوتين، بأن روسيا منفتحة دائمًا على الانخراط في اتصالات جديدة ذات منفعة متبادلة مع شركائها الأجانب.وأضاف بوتين: "نشكر كل من يرى في روسيا شريكًا موثوقًا، ونحن منفتحون دائمًا على اتصالات جديدة ذات منفعة متبادلة، وتطوير علاقات متعددة الجوانب، وإثراء الثقافات بشكل متبادل. أصدقائي الأعزاء، إن قيمة وحدتنا لا جدال فيها".ويحتفل بيوم الوحدة الوطنية في روسيا في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، إحياء لذكرى تحرير موسكو من الغزاة الأجانب عام 1612 على يد الميليشيا الشعبية بقيادة كوزما مينين وديمتري بوزارسكي.
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تسعى إلى إقامة صداقة مع جميع شعوب العالم.
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز الدولة على المسهمين في تعزيز وحدة الأمة الروسية، إنه "على الرغم من كل الصعوبات والمشكلات، فإن مثل هذه الدوافع ستأتي منا، من روسيا، لأننا نسعى جاهدين من أجل الصداقة والتعاون مع الجميع، ليس فقط مع الجيران، ولكن أيضا مع جميع شعوب الأرض".
وأضاف بوتين: "إن يوم الوحدة الوطنية له معنى خاص للمواطنين الروس، لأن مفهوم الوحدة يعني الحفاظ على سيادة روسيا".
وتابع: "بالطبع، هذا اليوم عطلة للمواطنين الروس، وله معنى خاص. وليس فقط لأنه منذ قرون عديدة كانت هناك أحداث حافظت على البلاد، ولكن لأن مفهوم الوحدة
لا يعني شيئا سوى الحفاظ على بلدنا وسيادتنا ودولتنا".
وأكد بوتين أن روسيا تعرف كيف تُوحد صفوفها في مواجهة التهديدات، موضحا: "نعرف كيف نُوحد صفوفنا لحل المشكلات في مواجهة التحديات والتهديدات العالمية ويمكننا أن نحتفل معًا بالانتصارات والإنجازات والنجاحات".
وأشارإلى أن روسيا لديها العديد من الأصدقاء المخلصين، قائلا: "زملائي الأعزاء، روسيا لديها العديد من الأصدقاء المخلصين. واليوم، في يوم الوحدة الوطنية
، ينضم إلينا ممثلون بارزون من الأوساط الفكرية والإبداعية والتجارية من مختلف البلدان".
وبين بوتين، بأن روسيا منفتحة دائمًا على الانخراط في اتصالات جديدة ذات منفعة متبادلة مع شركائها الأجانب.
وأضاف بوتين: "نشكر كل من يرى في روسيا شريكًا موثوقًا
، ونحن منفتحون دائمًا على اتصالات جديدة ذات منفعة متبادلة، وتطوير علاقات متعددة الجوانب، وإثراء الثقافات بشكل متبادل. أصدقائي الأعزاء، إن قيمة وحدتنا لا جدال فيها".
وفي السياق ذاته، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الزهور على النصب التذكارية لكوزما مينين ودميتري بوزارسكي في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو، إحياء للاحتفالية التقليدية في يوم الوحدة الوطنية الروسية.
ويحتفل بيوم الوحدة الوطنية في روسيا
في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، إحياء لذكرى تحرير موسكو من الغزاة الأجانب عام 1612 على يد الميليشيا الشعبية بقيادة كوزما مينين وديمتري بوزارسكي.