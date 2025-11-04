عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251104/بوتين-روسيا-تسعى-للصداقة-مع-جميع-شعوب-الأرض--1106737103.html
بوتين: روسيا تسعى للصداقة مع جميع شعوب الأرض
بوتين: روسيا تسعى للصداقة مع جميع شعوب الأرض
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تسعى إلى إقامة صداقة مع جميع شعوب العالم.‏ 04.11.2025
2025-11-04T17:08+0000
2025-11-04T17:08+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105824409_0:208:3099:1951_1920x0_80_0_0_be0c9bab0da4f1fedf30acd002e7fc01.jpg
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز الدولة على المسهمين في تعزيز وحدة الأمة الروسية، إنه "على الرغم من كل الصعوبات والمشكلات، فإن مثل هذه الدوافع ستأتي منا، من روسيا، لأننا نسعى جاهدين من أجل الصداقة والتعاون مع الجميع، ليس فقط مع الجيران، ولكن أيضا مع جميع شعوب الأرض".‏وتابع: "بالطبع، هذا اليوم عطلة للمواطنين الروس، وله معنى خاص. وليس فقط لأنه منذ قرون عديدة كانت هناك أحداث حافظت على البلاد، ولكن لأن مفهوم الوحدة لا يعني شيئا سوى الحفاظ على بلدنا وسيادتنا ودولتنا".وأشارإلى أن روسيا لديها العديد من الأصدقاء المخلصين، قائلا: "زملائي الأعزاء، روسيا لديها العديد من الأصدقاء المخلصين. واليوم، في يوم الوحدة الوطنية، ينضم إلينا ممثلون بارزون من الأوساط الفكرية والإبداعية والتجارية من مختلف البلدان".وبين بوتين، بأن روسيا منفتحة دائمًا على الانخراط في اتصالات جديدة ذات منفعة متبادلة مع شركائها الأجانب.وأضاف بوتين: "نشكر كل من يرى في روسيا شريكًا موثوقًا، ونحن منفتحون دائمًا على اتصالات جديدة ذات منفعة متبادلة، وتطوير علاقات متعددة الجوانب، وإثراء الثقافات بشكل متبادل. أصدقائي الأعزاء، إن قيمة وحدتنا لا جدال فيها".ويحتفل بيوم الوحدة الوطنية في روسيا في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، إحياء لذكرى تحرير موسكو من الغزاة الأجانب عام 1612 على يد الميليشيا الشعبية بقيادة كوزما مينين وديمتري بوزارسكي.
https://sarabic.ae/20251104/بوتين-يضع-الزهور-على-النصب-التذكاري-لمينين-وبوجارسكي-بمناسبة-يوم-الوحدة-الوطنية---1106728019.html
https://sarabic.ae/20251104/بوتين-روسيا-منفتحة-دائما-على-الاتصالات-الجديدة-ذات-المنفعة-المتبادلة-مع-الشركاء-الأجانب--عاجل-1106733756.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105824409_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_2d51d6a8d42e8dd5600b60ac0eb0183a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين: روسيا تسعى للصداقة مع جميع شعوب الأرض

17:08 GMT 04.11.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تسعى إلى إقامة صداقة مع جميع شعوب العالم.‏
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز الدولة على المسهمين في تعزيز وحدة الأمة الروسية، إنه "على الرغم من كل الصعوبات والمشكلات، فإن مثل هذه الدوافع ستأتي منا، من روسيا، لأننا نسعى جاهدين من أجل الصداقة والتعاون مع الجميع، ليس فقط مع الجيران، ولكن أيضا مع جميع شعوب الأرض".‏
وأضاف بوتين: "إن يوم الوحدة الوطنية له معنى خاص للمواطنين الروس، لأن مفهوم الوحدة يعني الحفاظ على سيادة روسيا".‏
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع الزهور على نصب النصب التذكاري لمينين وبوزارسكي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
بوتين يضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية
14:11 GMT
وتابع: "بالطبع، هذا اليوم عطلة للمواطنين الروس، وله معنى خاص. وليس فقط لأنه منذ قرون عديدة كانت هناك أحداث حافظت على البلاد، ولكن لأن مفهوم الوحدة لا يعني شيئا سوى الحفاظ على بلدنا وسيادتنا ودولتنا".

وأكد بوتين أن روسيا تعرف كيف تُوحد صفوفها في مواجهة التهديدات، موضحا: "نعرف كيف نُوحد صفوفنا لحل المشكلات في مواجهة التحديات والتهديدات العالمية ويمكننا أن نحتفل معًا بالانتصارات والإنجازات والنجاحات".

وأشارإلى أن روسيا لديها العديد من الأصدقاء المخلصين، قائلا: "زملائي الأعزاء، روسيا لديها العديد من الأصدقاء المخلصين. واليوم، في يوم الوحدة الوطنية، ينضم إلينا ممثلون بارزون من الأوساط الفكرية والإبداعية والتجارية من مختلف البلدان".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
بوتين: روسيا منفتحة دائما على الاتصالات الجديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأجانب
15:07 GMT
وبين بوتين، بأن روسيا منفتحة دائمًا على الانخراط في اتصالات جديدة ذات منفعة متبادلة مع شركائها الأجانب.
وأضاف بوتين: "نشكر كل من يرى في روسيا شريكًا موثوقًا، ونحن منفتحون دائمًا على اتصالات جديدة ذات منفعة متبادلة، وتطوير علاقات متعددة الجوانب، وإثراء الثقافات بشكل متبادل. أصدقائي الأعزاء، إن قيمة وحدتنا لا جدال فيها".

وفي السياق ذاته، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الزهور على النصب التذكارية لكوزما مينين ودميتري بوزارسكي في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو، إحياء للاحتفالية التقليدية في يوم الوحدة الوطنية الروسية.

ويحتفل بيوم الوحدة الوطنية في روسيا في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، إحياء لذكرى تحرير موسكو من الغزاة الأجانب عام 1612 على يد الميليشيا الشعبية بقيادة كوزما مينين وديمتري بوزارسكي.
