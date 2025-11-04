https://sarabic.ae/20251104/بوتين-روسيا-تسعى-للصداقة-مع-جميع-شعوب-الأرض--1106737103.html

بوتين: روسيا تسعى للصداقة مع جميع شعوب الأرض

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تسعى إلى إقامة صداقة مع جميع شعوب العالم.‏ 04.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز الدولة على المسهمين في تعزيز وحدة الأمة الروسية، إنه "على الرغم من كل الصعوبات والمشكلات، فإن مثل هذه الدوافع ستأتي منا، من روسيا، لأننا نسعى جاهدين من أجل الصداقة والتعاون مع الجميع، ليس فقط مع الجيران، ولكن أيضا مع جميع شعوب الأرض".‏وتابع: "بالطبع، هذا اليوم عطلة للمواطنين الروس، وله معنى خاص. وليس فقط لأنه منذ قرون عديدة كانت هناك أحداث حافظت على البلاد، ولكن لأن مفهوم الوحدة لا يعني شيئا سوى الحفاظ على بلدنا وسيادتنا ودولتنا".وأشارإلى أن روسيا لديها العديد من الأصدقاء المخلصين، قائلا: "زملائي الأعزاء، روسيا لديها العديد من الأصدقاء المخلصين. واليوم، في يوم الوحدة الوطنية، ينضم إلينا ممثلون بارزون من الأوساط الفكرية والإبداعية والتجارية من مختلف البلدان".وبين بوتين، بأن روسيا منفتحة دائمًا على الانخراط في اتصالات جديدة ذات منفعة متبادلة مع شركائها الأجانب.وأضاف بوتين: "نشكر كل من يرى في روسيا شريكًا موثوقًا، ونحن منفتحون دائمًا على اتصالات جديدة ذات منفعة متبادلة، وتطوير علاقات متعددة الجوانب، وإثراء الثقافات بشكل متبادل. أصدقائي الأعزاء، إن قيمة وحدتنا لا جدال فيها".ويحتفل بيوم الوحدة الوطنية في روسيا في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، إحياء لذكرى تحرير موسكو من الغزاة الأجانب عام 1612 على يد الميليشيا الشعبية بقيادة كوزما مينين وديمتري بوزارسكي.

