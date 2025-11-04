بوتين يضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية
14:11 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 14:15 GMT 04.11.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع الزهور على نصب النصب التذكاري لمينين وبوزارسكي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية
© Sputnik . Grigory Sysoev/
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الزهور على النصب التذكارية لـكوزما مينين ودميتري بوزارسكي في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو، إحياء للاحتفالية التقليدية في يوم الوحدة الوطنية الروسية.
وجاء في بيان الكرملين: "في يوم الوحدة الوطنية، وضع فلاديمير بوتين أكاليل الزهور على النصب التذكاري لكوزما مينين ودميتري بوجارسكي في الساحة الحمراء بموسكو".
📹الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع الزهور على النصب التذكارية لـ"كوزما مينين" و"دميتري بوزارسكي" في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو. وذلك إحياء للاحتفالية التقليدية التي تقام في مثل هذا اليوم في ذكرى يوم الوحدة الوطنية الروسية.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 4, 2025
🔸وشارك أيضا في وضع الزهور على النصب التذكارية… pic.twitter.com/iNGx6bRyAO
وتابع البيان: "شارك أيضا في وضع الزهور على النصب التذكارية رؤساء الهيئات الدينية في روسيا".
وفي السياق ذاته، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعرض والمنتدى الحادي والعشرين "روسيا الأرثوذكسية - يوم الوحدة الوطنية" في قاعة "مانيغ"، ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
📹لقطات لمسيرة شعبية في موسكو بمناسبة يوم الوحدة الوطنية، بمشاركة أكثر من 3500 شخص pic.twitter.com/AcJVtimwX8— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 4, 2025
ويحتفل بيوم الوحدة الوطنية في روسيا في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، إحياء لذكرى تحرير موسكو من الغزاة الأجانب عام 1612 على يد الميليشيا الشعبية بقيادة كوزما مينين وديمتري بوزارسكي.