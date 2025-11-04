عربي
https://sarabic.ae/20251104/بوتين-يضع-الزهور-على-النصب-التذكاري-لمينين-وبوجارسكي-بمناسبة-يوم-الوحدة-الوطنية---1106728019.html
بوتين يضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية
بوتين يضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية

14:11 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 14:15 GMT 04.11.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع الزهور على نصب النصب التذكاري لمينين وبوزارسكي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع الزهور على نصب النصب التذكاري لمينين وبوزارسكي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الزهور على النصب التذكارية لـكوزما مينين ودميتري بوزارسكي في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو، إحياء للاحتفالية التقليدية في يوم الوحدة الوطنية الروسية.
وجاء في بيان الكرملين: "في يوم الوحدة الوطنية، وضع فلاديمير بوتين أكاليل الزهور على النصب التذكاري لكوزما مينين ودميتري بوجارسكي في الساحة الحمراء بموسكو".
وتابع البيان: "شارك أيضا في وضع الزهور على النصب التذكارية رؤساء الهيئات الدينية في روسيا".

وفي السياق ذاته، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعرض والمنتدى الحادي والعشرين "روسيا الأرثوذكسية - يوم الوحدة الوطنية" في قاعة "مانيغ"، ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".

ويحتفل بيوم الوحدة الوطنية في روسيا في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، إحياء لذكرى تحرير موسكو من الغزاة الأجانب عام 1612 على يد الميليشيا الشعبية بقيادة كوزما مينين وديمتري بوزارسكي.
