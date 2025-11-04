https://sarabic.ae/20251104/بوتين-روسيا-منفتحة-دائما-على-الاتصالات-الجديدة-ذات-المنفعة-المتبادلة-مع-الشركاء-الأجانب--عاجل-1106733756.html
بوتين: روسيا منفتحة دائما على الاتصالات الجديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأجانب
بوتين: روسيا منفتحة دائما على الاتصالات الجديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأجانب
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا منفتحة دائما على الاتصالات الجديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأجانب. 04.11.2025
روسيا
بوتين: روسيا منفتحة دائما على الاتصالات الجديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأجانب
15:07 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 16:04 GMT 04.11.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا منفتحة دائما على الاتصالات الجديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأجانب.
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز الدولة على المسهمين في تعزيز وحدة الأمة الروسية: "أهنئكم من أعماق قلبي بيوم الوحدة الوطنية. اليوم، وحفاظا على التقاليد، ندافع عن سيادة وطننا روسيا وشرفه وكرامته من خلال العمل السلمي والإبداعي والعسكري".
وأضاف بوتين: "زملائي الأعزاء، لروسيا أصدقاء أوفياء كثر. واليوم، في يوم الوحدة الوطنية، ينضم إلينا ممثلون بارزون من الأوساط الفكرية والإبداعية والتجارية من مختلف البلدان".
وتابع: "نشكر كل من يرى في روسيا شريكا موثوقا، ونحن منفتحون دائما على علاقات جديدة ذات منفعة متبادلة، وتطوير علاقات متعددة الجوانب، وإثراء الثقافات بشكل متبادل. أصدقائي الأعزاء، إن قيمة وحدتنا لا يمكن إنكارها".
وأكد بوتين أن روسيا تعرف كيف توحد صفوفها في مواجهة التهديدات، قائلا: "أصدقائي الأعزاء، إن قيمة وحدتنا لا يمكن إنكارها. نعرف كيف نوحد صفوفنا لحل المشكلات المشتركة في مواجهة التحديات والتهديدات العالمية. ويمكننا أن نحتفل معًا بالانتصارات والإنجازات والنجاحات".
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، جوائز الدولة والرئاسية، للإسهامات في تعزيز وحدة الأمة الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزهور على النصب التذكارية لكوزما مينين ودميتري بوزارسكي في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو، إحياء للاحتفالية التقليدية في يوم الوحدة الوطنية الروسية.
ويحتفل بيوم الوحدة الوطنية في روسيا في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، إحياء لذكرى تحرير موسكو من الغزاة الأجانب عام 1612 على يد الميليشيا الشعبية بقيادة كوزما مينين وديمتري بوزارسكي.