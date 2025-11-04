بوتين: روسيا منفتحة دائما على الاتصالات الجديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأجانب

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: روسيا منفتحة دائما على الاتصالات الجديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأجانب
بوتين: روسيا منفتحة دائما على الاتصالات الجديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأجانب
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا منفتحة دائما على الاتصالات الجديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأجانب.
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز الدولة على المسهمين في تعزيز وحدة الأمة الروسية: "أهنئكم من أعماق قلبي بيوم الوحدة الوطنية. اليوم، وحفاظا على التقاليد، ندافع عن سيادة وطننا روسيا وشرفه وكرامته من خلال العمل السلمي والإبداعي والعسكري".
وأضاف بوتين: "زملائي الأعزاء، لروسيا أصدقاء أوفياء كثر. واليوم، في يوم الوحدة الوطنية، ينضم إلينا ممثلون بارزون من الأوساط الفكرية والإبداعية والتجارية من مختلف البلدان".

وتابع: "نشكر كل من يرى في روسيا شريكا موثوقا، ونحن منفتحون دائما على علاقات جديدة ذات منفعة متبادلة، وتطوير علاقات متعددة الجوانب، وإثراء الثقافات بشكل متبادل. أصدقائي الأعزاء، إن قيمة وحدتنا لا يمكن إنكارها".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع الزهور على نصب النصب التذكاري لمينين وبوزارسكي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
بوتين يضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية
14:11 GMT
وأكد بوتين أن روسيا تعرف كيف توحد صفوفها في مواجهة التهديدات، قائلا: "أصدقائي الأعزاء، إن قيمة وحدتنا لا يمكن إنكارها. نعرف كيف نوحد صفوفنا لحل المشكلات المشتركة في مواجهة التحديات والتهديدات العالمية. ويمكننا أن نحتفل معًا بالانتصارات والإنجازات والنجاحات".

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، جوائز الدولة والرئاسية، للإسهامات في تعزيز وحدة الأمة الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزهور على النصب التذكارية لكوزما مينين ودميتري بوزارسكي في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو، إحياء للاحتفالية التقليدية في يوم الوحدة الوطنية الروسية.
ويحتفل بيوم الوحدة الوطنية في روسيا في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، إحياء لذكرى تحرير موسكو من الغزاة الأجانب عام 1612 على يد الميليشيا الشعبية بقيادة كوزما مينين وديمتري بوزارسكي.
بوتين يضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية
بوتين يشيد بعمل المحضرين القضائيين الروس لصالح البلاد
