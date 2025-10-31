https://sarabic.ae/20251031/بوتين-يشيد-بعمل-المحضرين-الروس-لصالح-البلاد-1106614998.html

بوتين يشيد بعمل المحضرين القضائيين الروس لصالح البلاد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موظفي وقدامى المحضرين القضائيين الفيدراليين بمناسبة عيدهم المهني، مشيدًا بجهودهم المبذولة لمصلحة روسيا. 31.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين في كلمته: "أيها الرفاق الأعزاء، أهنئكم بعيدكم المهني - يوم المحضر القضائي. وأود أن أشكركم على عملكم الفعال والمسؤول لصالح الدولة الروسية والمجتمع وجميع مواطني بلدنا".وخاطب الرئيس أيضًا الموظفين العاملين في منطقتي دونباس ونوفوروسيا الروسيتين والمناطق الحدودية.وأكد بوتين بأن مؤسسة المحضرين القضائيين في روسيا لها تاريخ عريق.وأوضح الرئيس أن فترتها المميزة ترتبط بفترة الإصلاحات الكبرى في روسيا في القرن التاسع عشر، عندما أصبح المحضرون القضائيون جزءًا لا يتجزأ من النظام القضائي الحديث.وتابع: "أؤكد أنه في أي موقف حياتي، يجب عليكم التصرف بحزم وصواب، مع احترام الجميع. تذكروا أنكم تخدمون وطنكم وشعبكم، وأن رسالتكم هي دائمًا الدفاع عن القانون والعدالة".يتم الاحتفال بيوم المحضرين في روسيا كل عام في الأول من نوفمبر. تم تأسيس العطلة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي في عام 2009.

