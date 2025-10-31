https://sarabic.ae/20251031/بوتين-يشيد-بعمل-المحضرين-الروس-لصالح-البلاد-1106614998.html
بوتين يشيد بعمل المحضرين القضائيين الروس لصالح البلاد
بوتين يشيد بعمل المحضرين القضائيين الروس لصالح البلاد
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موظفي وقدامى المحضرين القضائيين الفيدراليين بمناسبة عيدهم المهني، مشيدًا بجهودهم المبذولة لمصلحة روسيا. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T21:12+0000
2025-10-31T21:12+0000
2025-10-31T21:39+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106276890_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_f104cb11fb1ee12b3d958cba9df41f21.jpg
وقال بوتين في كلمته: "أيها الرفاق الأعزاء، أهنئكم بعيدكم المهني - يوم المحضر القضائي. وأود أن أشكركم على عملكم الفعال والمسؤول لصالح الدولة الروسية والمجتمع وجميع مواطني بلدنا".وخاطب الرئيس أيضًا الموظفين العاملين في منطقتي دونباس ونوفوروسيا الروسيتين والمناطق الحدودية.وأكد بوتين بأن مؤسسة المحضرين القضائيين في روسيا لها تاريخ عريق.وأوضح الرئيس أن فترتها المميزة ترتبط بفترة الإصلاحات الكبرى في روسيا في القرن التاسع عشر، عندما أصبح المحضرون القضائيون جزءًا لا يتجزأ من النظام القضائي الحديث.وتابع: "أؤكد أنه في أي موقف حياتي، يجب عليكم التصرف بحزم وصواب، مع احترام الجميع. تذكروا أنكم تخدمون وطنكم وشعبكم، وأن رسالتكم هي دائمًا الدفاع عن القانون والعدالة".يتم الاحتفال بيوم المحضرين في روسيا كل عام في الأول من نوفمبر. تم تأسيس العطلة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي في عام 2009.
https://sarabic.ae/20251004/بوتين-يهنئ-المعلمين-في-عيدهم-1105629040.html
https://sarabic.ae/20250929/بوتين-يهنئ-الشعب-الروسي-بمناسبة-يوم-إعادة-التوحيد-مع-دونيتسك-ولوغانسك-وزابوروجيه-وخيرسون-1105440597.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106276890_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_f8a906f44ca240fe9d401bf45d0846c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين يشيد بعمل المحضرين القضائيين الروس لصالح البلاد
21:12 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 21:39 GMT 31.10.2025)
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موظفي وقدامى المحضرين القضائيين الفيدراليين بمناسبة عيدهم المهني، مشيدًا بجهودهم المبذولة لمصلحة روسيا.
وقال بوتين في كلمته: "أيها الرفاق الأعزاء، أهنئكم بعيدكم المهني - يوم المحضر القضائي. وأود أن أشكركم على عملكم الفعال والمسؤول لصالح الدولة الروسية والمجتمع وجميع مواطني بلدنا".
وأكد رئيس الدولة أن الصلاحيات الواسعة والضمانات والخبرة المتراكمة للمحضرين القضائيين الروس تمكنهم من ضمان "التنفيذ الصارم وغير المشروط للقرارات القضائية، وإجراء التحقيقات، والمشاركة في البحث عن الأفراد الذين انتهكوا القانون، والمساهمة بشكل كبير في تجديد الميزانيات على جميع المستويات، والدفاع عن حقوق الأطفال والفئات الأخرى من المواطنين الذين يحتاجون إلى حماية ودعم خاصين".
وخاطب الرئيس أيضًا الموظفين العاملين في منطقتي دونباس ونوفوروسيا الروسيتين والمناطق الحدودية.
وأضاف بوتين: "أود اليوم أن أعرب عن امتناني الخاص للموظفين الذين يؤدون واجباتهم بإخلاص في منطقتينا التاريخيتين دونباس ونوفوروسيا، وفي المدن والقرى الحدودية التي تواجه ظروفًا تشغيلية صعبة. وبشكل عام، يجب علينا مواصلة تحسين كفاءتنا في جميع المجالات الرئيسية لإجراءات التنفيذ".
وأكد بوتين بأن مؤسسة المحضرين القضائيين في روسيا لها تاريخ عريق.
وأوضح الرئيس أن فترتها المميزة ترتبط بفترة الإصلاحات الكبرى في روسيا في القرن التاسع عشر، عندما أصبح المحضرون القضائيون جزءًا لا يتجزأ من النظام القضائي الحديث.
وأضاف: "في روسيا الحديثة، وبالاعتماد على أفضل التقاليد المحلية، لعبت خدمتكم دورا هاما في تطوير نظام قضائي موحد، وتعزيز سيادة القانون، والتأكيد على المبادئ الدستورية وسيادة القانون".
وتابع: "أؤكد أنه في أي موقف حياتي، يجب عليكم التصرف بحزم وصواب، مع احترام الجميع. تذكروا أنكم تخدمون وطنكم وشعبكم، وأن رسالتكم هي دائمًا الدفاع عن القانون والعدالة".
يتم الاحتفال بيوم المحضرين في روسيا كل عام في الأول من نوفمبر. تم تأسيس العطلة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي في عام 2009.