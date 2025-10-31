بوتين يشيد بعمل المحضرين القضائيين الروس لصالح البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
بوتين يشيد بعمل المحضرين القضائيين الروس لصالح البلاد
بوتين يشيد بعمل المحضرين القضائيين الروس لصالح البلاد
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موظفي وقدامى المحضرين القضائيين الفيدراليين بمناسبة عيدهم المهني، مشيدًا بجهودهم المبذولة لمصلحة روسيا. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T21:12+0000
2025-10-31T21:39+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106276890_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_f104cb11fb1ee12b3d958cba9df41f21.jpg
وقال بوتين في كلمته: "أيها الرفاق الأعزاء، أهنئكم بعيدكم المهني - يوم المحضر القضائي. وأود أن أشكركم على عملكم الفعال والمسؤول لصالح الدولة الروسية والمجتمع وجميع مواطني بلدنا".وخاطب الرئيس أيضًا الموظفين العاملين في منطقتي دونباس ونوفوروسيا الروسيتين والمناطق الحدودية.وأكد بوتين بأن مؤسسة المحضرين القضائيين في روسيا لها تاريخ عريق.وأوضح الرئيس أن فترتها المميزة ترتبط بفترة الإصلاحات الكبرى في روسيا في القرن التاسع عشر، عندما أصبح المحضرون القضائيون جزءًا لا يتجزأ من النظام القضائي الحديث.وتابع: "أؤكد أنه في أي موقف حياتي، يجب عليكم التصرف بحزم وصواب، مع احترام الجميع. تذكروا أنكم تخدمون وطنكم وشعبكم، وأن رسالتكم هي دائمًا الدفاع عن القانون والعدالة".يتم الاحتفال بيوم المحضرين في روسيا كل عام في الأول من نوفمبر. تم تأسيس العطلة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي في عام 2009.
21:12 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 21:39 GMT 31.10.2025)
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موظفي وقدامى المحضرين القضائيين الفيدراليين بمناسبة عيدهم المهني، مشيدًا بجهودهم المبذولة لمصلحة روسيا.
وقال بوتين في كلمته: "أيها الرفاق الأعزاء، أهنئكم بعيدكم المهني - يوم المحضر القضائي. وأود أن أشكركم على عملكم الفعال والمسؤول لصالح الدولة الروسية والمجتمع وجميع مواطني بلدنا".
وأكد رئيس الدولة أن الصلاحيات الواسعة والضمانات والخبرة المتراكمة للمحضرين القضائيين الروس تمكنهم من ضمان "التنفيذ الصارم وغير المشروط للقرارات القضائية، وإجراء التحقيقات، والمشاركة في البحث عن الأفراد الذين انتهكوا القانون، والمساهمة بشكل كبير في تجديد الميزانيات على جميع المستويات، والدفاع عن حقوق الأطفال والفئات الأخرى من المواطنين الذين يحتاجون إلى حماية ودعم خاصين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
بوتين يهنئ المعلمين في عيدهم
4 أكتوبر, 22:10 GMT
وخاطب الرئيس أيضًا الموظفين العاملين في منطقتي دونباس ونوفوروسيا الروسيتين والمناطق الحدودية.
وأضاف بوتين: "أود اليوم أن أعرب عن امتناني الخاص للموظفين الذين يؤدون واجباتهم بإخلاص في منطقتينا التاريخيتين دونباس ونوفوروسيا، وفي المدن والقرى الحدودية التي تواجه ظروفًا تشغيلية صعبة. وبشكل عام، يجب علينا مواصلة تحسين كفاءتنا في جميع المجالات الرئيسية لإجراءات التنفيذ".
وأكد بوتين بأن مؤسسة المحضرين القضائيين في روسيا لها تاريخ عريق.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى أسبوع الذرة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
بوتين يهنئ الشعب الروسي بمناسبة يوم إعادة التوحيد مع دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون
29 سبتمبر, 23:00 GMT
وأوضح الرئيس أن فترتها المميزة ترتبط بفترة الإصلاحات الكبرى في روسيا في القرن التاسع عشر، عندما أصبح المحضرون القضائيون جزءًا لا يتجزأ من النظام القضائي الحديث.
وأضاف: "في روسيا الحديثة، وبالاعتماد على أفضل التقاليد المحلية، لعبت خدمتكم دورا هاما في تطوير نظام قضائي موحد، وتعزيز سيادة القانون، والتأكيد على المبادئ الدستورية وسيادة القانون".
وتابع: "أؤكد أنه في أي موقف حياتي، يجب عليكم التصرف بحزم وصواب، مع احترام الجميع. تذكروا أنكم تخدمون وطنكم وشعبكم، وأن رسالتكم هي دائمًا الدفاع عن القانون والعدالة".
يتم الاحتفال بيوم المحضرين في روسيا كل عام في الأول من نوفمبر. تم تأسيس العطلة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي في عام 2009.
