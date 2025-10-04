https://sarabic.ae/20251004/بوتين-يهنئ-المعلمين-في-عيدهم-1105629040.html
بوتين يهنئ المعلمين في عيدهم
بوتين يهنئ المعلمين في عيدهم
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، المعلمين الروس بمناسبة يوم المعلم، وقال: "يسرني بصدق أن أهنئ جميع معلمي وطننا الشاسع بمناسبة يوم المعلم، وأشكرهم على عملهم الشاق والمسؤول والنبيل. أنتم تكرسون قوتكم وطاقتكم لمهمة مصيرية تمتد إلى المستقبل
وأشار رئيس الدولة إلى أن المعلمين يبذلون قصارى جهدهم لضمان اكتساب طلابهم المعرفة اللازمة وبناء أساس متين وشامل.
وأضاف الرئيس أن هذا سيساعدهم على تحقيق النجاح الذي سيرسم مصيرهم ومصير وطنهم.
وأكد الرئيس الروسي أن عمل المعلمين يحظى بالاحترام في المجتمع، ويتطلب، على نحو لا مثيل له، الصبر والحكمة والكرم والقدرة على اكتشاف شعلة الموهبة والقدرات الكامنة في كل طفل، ومساعدته على فهم نفسه والعالم من حوله، وقال"إن عيد اليوم يُثير مشاعر خاصة ودافئة لدى ملايين مواطنينا،إنه عزيز وذو دلالة خاصة على من يدرسون حاليا في المدارس والكليات والمعاهد التقنية والجامعات، وعلى آبائهم وأحبائهم، وعلى جميع العائلات الروسية، وعلى البالغين الذين يتذكرون معلميهم بامتنان بعد سنوات، وأنا على يقين من أنهم يشكلون الغالبية العظمى من معلمي بلدنا".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مفتاح الريادة التكنولوجية لروسيا يكمن في التعليم عالي الجودة، بما في ذلك في المدارس، لذا من الضروري أن تكون أساليب التدريس الفعالة متاحة في جميع أنحاء البلاد.
وقال بوتين في رسالة فيديو وجهها إلى المعلمين الروس: "إن التعليم عالي الجودة، بما في ذلك التعليم الأساسي في المدارس، هو مفتاح قدرة بلدنا على حل أكثر المشكلات تعقيدا وتحقيق الريادة العلمية والتكنولوجية".
وأضاف:"ومن المهم لنا الحفاظ على استمرارية المدارس التربوية حتى يتمكن المعلمون من التعلم من زملائهم. وينبغي نشر أساليب التدريس الفعالة والجذابة على نطاق واسع وإتاحتها في جميع أنحاء البلاد"، وأشار إلى أن مسابقات التميز المهني تلعب دورا حاسما في هذا الصدد، حيث تعلن نتائج المسابقة الرئيسية، وهي المسابقة الروسية الشاملة، كما هو الحال دائما، في يوم المعلم.
يؤمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تزخر بالمعلمين الموهوبين والمتحمسين بصدق، حيث قال : "لدينا بالفعل العديد من المعلمين الموهوبين والرائعين والمتحمسين بصدق، والذين يُلهمون زملائهم والشباب، وحتى طلاب المدارس، الذين ما زالوا في بداية طريقهم في اختيار مهنتهم. وهذا يعني أن أفضل تقاليد التربية الروسية ستستمر بالتأكيد".
وأشار إلى أن روسيا فخورة بمدرستها التربوية القوية، وأفكارها المبتكرة، وتطوراتها الفريدة.وقال رئيس الدولة: "مرة أخرى، أود أن أهنئكم بمناسبة يوم المعلم، وأتمنى لكم ولعائلاتكم الصحة والازدهار، ولطلابكم الإنجازات التي سنفخر بها جميعا. عيد معلم سعيد!"