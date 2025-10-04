بوتين: قوات الفضاء الروسية ركيزة أساسية في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: قوات الفضاء الروسية ركيزة أساسية في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، قيادة وأفراد وقدامى المحاربين في قوات الفضاء الروسية، مؤكدًا أن قوات الفضاء ستقدم مساهمة كبيرة في القدرة الدفاعية للبلاد...
بوتين: قوات الفضاء الروسية ركيزة أساسية في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، قيادة وأفراد وقدامى المحاربين في قوات الفضاء الروسية، مؤكدًا أن قوات الفضاء ستقدم مساهمة كبيرة في القدرة الدفاعية للبلاد.
ونشر الكرملين برقية تهنئة الرئيس بوتين، التي قال في نصها: "أهنئكم بمناسبة هذا العيد، يوم قوات الفضاء، إنه لمن دواعي السرور أن أفراد قوات الفضاء يحتفظون بالتقاليد المجيدة لأسلافهم ويطورونها".

وأضاف: "أنا على ثقة بأنكم ستواصلون الدفاع بقوة عن المصالح الاستراتيجية لدولتنا، مقدمين مساهمة كبيرة في تنفيذ البرنامج الفضائي الوطني، وضمان القدرة الدفاعية للوطن الأم".

ويتم الاحتفال بيوم القوات الفضائية في روسيا، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تُطوّر أنظمة مراقبة فضائية أرضية متطورة.

وجاء في البيان: "في إطار برنامج تحسين وتطوير نظام التحكم الفضائي الروسي، تعمل قوات الفضاء على تطوير أنظمة متقدمة متخصصة للتحكم الفضائي على الأرض".

علاوةً على ذلك، أوضحت الوزارة أن تطوير أنظمة قيادة وقياس من الجيل التالي لإعادة تجهيز مركز "تيتوف" الرئيسي لاختبار الفضاء، جارٍ بفعالية. وسيُمكّن تشغيل أنظمة القيادة والقياس الموحدة من الانتقال إلى تقنيات متقدمة للتحكم في المركبات الفضائية في النظام المداري الروسي.
بوتين: روسيا مستعدة لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر
بوتين: سذج من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي
