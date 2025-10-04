https://sarabic.ae/20251004/بوتين-قوات-الفضاء-الروسية-ركيزة-أساسية-في-تعزيز-القدرة-الدفاعية-للبلاد-1105604213.html
ونشر الكرملين برقية تهنئة الرئيس بوتين، التي قال في نصها: "أهنئكم بمناسبة هذا العيد، يوم قوات الفضاء، إنه لمن دواعي السرور أن أفراد قوات الفضاء يحتفظون بالتقاليد المجيدة لأسلافهم ويطورونها".ويتم الاحتفال بيوم القوات الفضائية في روسيا، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تُطوّر أنظمة مراقبة فضائية أرضية متطورة.علاوةً على ذلك، أوضحت الوزارة أن تطوير أنظمة قيادة وقياس من الجيل التالي لإعادة تجهيز مركز "تيتوف" الرئيسي لاختبار الفضاء، جارٍ بفعالية. وسيُمكّن تشغيل أنظمة القيادة والقياس الموحدة من الانتقال إلى تقنيات متقدمة للتحكم في المركبات الفضائية في النظام المداري الروسي.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، قيادة وأفراد وقدامى المحاربين في قوات الفضاء الروسية، مؤكدًا أن قوات الفضاء ستقدم مساهمة كبيرة في القدرة الدفاعية للبلاد.
ونشر الكرملين برقية تهنئة الرئيس بوتين، التي قال في نصها: "أهنئكم بمناسبة هذا العيد، يوم قوات الفضاء، إنه لمن دواعي السرور أن أفراد قوات الفضاء يحتفظون بالتقاليد المجيدة لأسلافهم ويطورونها".
وأضاف: "أنا على ثقة بأنكم ستواصلون الدفاع بقوة عن المصالح الاستراتيجية لدولتنا، مقدمين مساهمة كبيرة في تنفيذ البرنامج الفضائي الوطني، وضمان القدرة الدفاعية للوطن الأم".
ويتم الاحتفال بيوم القوات الفضائية في روسيا، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تُطوّر أنظمة مراقبة فضائية أرضية متطورة.
وجاء في البيان: "في إطار برنامج تحسين وتطوير نظام التحكم الفضائي الروسي، تعمل قوات الفضاء على تطوير أنظمة متقدمة متخصصة للتحكم الفضائي على الأرض".
علاوةً على ذلك، أوضحت الوزارة أن تطوير أنظمة قيادة وقياس من الجيل التالي لإعادة تجهيز مركز "تيتوف" الرئيسي لاختبار الفضاء، جارٍ بفعالية. وسيُمكّن تشغيل أنظمة القيادة والقياس الموحدة من الانتقال إلى تقنيات متقدمة للتحكم في المركبات الفضائية في النظام المداري الروسي.