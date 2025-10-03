بوتين: ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251003/بوتين-ضباط-الجيش-الروسي-اجتازوا-امتحان-الولاء-للوطن-بكل-جدارة-وشرف-1105577995.html
بوتين: ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف
بوتين: ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T13:03+0000
2025-10-03T13:34+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_240f572340f19a60cefd0a9f3d10d887.jpg
وقال بوتين في حفل توزيع جوائز الدولة على المرشدين والمعلمين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "لقد اجتاز ضباط الجيش الروسي الاختبار الرئيسي للولاء للوطن بكرامة".وتابع: "يجب علينا ألا ننسى أبدًا، ولن ننسى أبدًا، أن أسس شخصية أبطالنا ورؤيتهم للعالم وُضعت في عائلاتهم من قِبل آبائهم. ونحن ننحني لهم احترامًا كبيرًا".وأردف بالقول: "أكرر، إن هدف هذا البرنامج "زمن الأبطال" هو ضمان استمرار جنودنا الذين أتموا العملية العسكرية الخاصة في خدمة الوطن، والعمل، كما قال فيسوتسكي، على خطوط المواجهة السلمية، وفي المقام الأول في إدارة الدولة والبلديات. وأنا على ثقة بأن طلابكم سيؤدون أيضًا المهام الموكلة إليهم في المجال المدني".والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مرشدين ومعلمين مشاركين في العملية العسكرية الخاصة في منطقة سيريوس الفيدرالية بمدينة سوتشي جنوبي روسيا لتسليمهم جوائز الدولة، حسبما أفاد الكرملين.بوتين: سذج من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفييتيلافروف: أي عدوان على روسيا سيتم صده بشكل حاسم ولا ينبغي للناتو أن يشك بذلك
https://sarabic.ae/20251002/بوتين-روسيا-مستعدة-لإجراء-تجارب-نووية-إذا-لزم-الأمر-1105554846.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916124_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06dde19ed4d85084c54eda7dc9aff9c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين: ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف

13:03 GMT 03.10.2025 (تم التحديث: 13:34 GMT 03.10.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف.
وقال بوتين في حفل توزيع جوائز الدولة على المرشدين والمعلمين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "لقد اجتاز ضباط الجيش الروسي الاختبار الرئيسي للولاء للوطن بكرامة".

وأضاف: "لقد اجتاز طلابكم، ضباط الجيش الروسي، الاختبار الرئيسي للولاء للوطن الأم بكرامة. خلال العملية العسكرية الخاصة، أظهروا الشجاعة والشجاعة والدفاع عن المصالح الوطنية وحريتنا وسيادتنا الوطنية".

وتابع: "يجب علينا ألا ننسى أبدًا، ولن ننسى أبدًا، أن أسس شخصية أبطالنا ورؤيتهم للعالم وُضعت في عائلاتهم من قِبل آبائهم. ونحن ننحني لهم احترامًا كبيرًا".
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بوتين: روسيا مستعدة لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر
أمس, 20:13 GMT
وأردف بالقول: "أكرر، إن هدف هذا البرنامج "زمن الأبطال" هو ضمان استمرار جنودنا الذين أتموا العملية العسكرية الخاصة في خدمة الوطن، والعمل، كما قال فيسوتسكي، على خطوط المواجهة السلمية، وفي المقام الأول في إدارة الدولة والبلديات. وأنا على ثقة بأن طلابكم سيؤدون أيضًا المهام الموكلة إليهم في المجال المدني".

وأكد بوتين أن "قوة روسيا تكمن في نظامها التعليمي السيادي المميز".

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مرشدين ومعلمين مشاركين في العملية العسكرية الخاصة في منطقة سيريوس الفيدرالية بمدينة سوتشي جنوبي روسيا لتسليمهم جوائز الدولة، حسبما أفاد الكرملين.
بوتين: سذج من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي
لافروف: أي عدوان على روسيا سيتم صده بشكل حاسم ولا ينبغي للناتو أن يشك بذلك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала