https://sarabic.ae/20251003/بوتين-ضباط-الجيش-الروسي-اجتازوا-امتحان-الولاء-للوطن-بكل-جدارة-وشرف-1105577995.html
بوتين: ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف
بوتين: ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T13:03+0000
2025-10-03T13:03+0000
2025-10-03T13:34+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_240f572340f19a60cefd0a9f3d10d887.jpg
وقال بوتين في حفل توزيع جوائز الدولة على المرشدين والمعلمين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "لقد اجتاز ضباط الجيش الروسي الاختبار الرئيسي للولاء للوطن بكرامة".وتابع: "يجب علينا ألا ننسى أبدًا، ولن ننسى أبدًا، أن أسس شخصية أبطالنا ورؤيتهم للعالم وُضعت في عائلاتهم من قِبل آبائهم. ونحن ننحني لهم احترامًا كبيرًا".وأردف بالقول: "أكرر، إن هدف هذا البرنامج "زمن الأبطال" هو ضمان استمرار جنودنا الذين أتموا العملية العسكرية الخاصة في خدمة الوطن، والعمل، كما قال فيسوتسكي، على خطوط المواجهة السلمية، وفي المقام الأول في إدارة الدولة والبلديات. وأنا على ثقة بأن طلابكم سيؤدون أيضًا المهام الموكلة إليهم في المجال المدني".والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مرشدين ومعلمين مشاركين في العملية العسكرية الخاصة في منطقة سيريوس الفيدرالية بمدينة سوتشي جنوبي روسيا لتسليمهم جوائز الدولة، حسبما أفاد الكرملين.بوتين: سذج من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفييتيلافروف: أي عدوان على روسيا سيتم صده بشكل حاسم ولا ينبغي للناتو أن يشك بذلك
https://sarabic.ae/20251002/بوتين-روسيا-مستعدة-لإجراء-تجارب-نووية-إذا-لزم-الأمر-1105554846.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916124_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06dde19ed4d85084c54eda7dc9aff9c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
بوتين: ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف
13:03 GMT 03.10.2025 (تم التحديث: 13:34 GMT 03.10.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف.
وقال بوتين في حفل توزيع جوائز الدولة على المرشدين والمعلمين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "لقد اجتاز ضباط الجيش الروسي الاختبار الرئيسي للولاء للوطن بكرامة".
وأضاف: "لقد اجتاز طلابكم، ضباط الجيش الروسي، الاختبار الرئيسي للولاء للوطن الأم بكرامة. خلال العملية العسكرية الخاصة، أظهروا الشجاعة والشجاعة والدفاع عن المصالح الوطنية وحريتنا وسيادتنا الوطنية".
وتابع: "يجب علينا ألا ننسى أبدًا، ولن ننسى أبدًا، أن أسس شخصية أبطالنا ورؤيتهم للعالم وُضعت في عائلاتهم من قِبل آبائهم. ونحن ننحني لهم احترامًا كبيرًا".
وأردف بالقول: "أكرر، إن هدف هذا البرنامج "زمن الأبطال" هو ضمان استمرار جنودنا الذين أتموا العملية العسكرية الخاصة في خدمة الوطن، والعمل، كما قال فيسوتسكي، على خطوط المواجهة السلمية، وفي المقام الأول في إدارة الدولة والبلديات. وأنا على ثقة بأن طلابكم سيؤدون أيضًا المهام الموكلة إليهم في المجال المدني".
وأكد بوتين أن "قوة روسيا تكمن في نظامها التعليمي السيادي المميز".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مرشدين ومعلمين مشاركين في العملية العسكرية الخاصة في منطقة سيريوس الفيدرالية بمدينة سوتشي جنوبي روسيا لتسليمهم جوائز الدولة، حسبما أفاد الكرملين.