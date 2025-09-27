https://sarabic.ae/20250927/لافروف-أي-عدوان-على-روسيا-سيتم-صده-بشكل-حاسم-ولا-ينبغي-للناتو-أن-يشك-بذلك-1105340637.html
لافروف: أي عدوان على روسيا سيتم صده بشكل حاسم ولا ينبغي للناتو أن يشك بذلك
ويبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن "أي عدوان على روسيا، سيتم صده بشكل حاسم"، مشيرًا إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "لا ينبغي أن يشك في حتمية هذا الرد".
وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "روسيا لا تخطط لمهاجمة دول الناتو، لكن أيّ عدوان سيُصد بحزم".
وأشار لافروف، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنّ الناتو يواصل توسعه، ويقترب من حدود روسيا، "رغم التطمينات المُقدّمة للقادة السوفييت بعدم التقدّم ولو قيد أنملة شرقًا".
وأكّد الوزير قائلاً: "علاوة على ذلك، تتزايد التهديدات باستخدام القوة ضد روسيا، المُتّهمة بالتخطيط عمليًا لمهاجمة الناتو والاتحاد الأوروبي".
وأضاف أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دحض مرارًا وتكرارًا هذه الاستفزازات.
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "توسع الناتو لا يهدد روسيا والصين فحسب؛ بل تسعى أفعال التحالف إلى تطويق أوراسيا بأكملها عسكريا".
وقال الوزير: "يعاني الناتو من ضغوط شديدة في أوروبا، وهو يخترق المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، مُقوّضًا الآليات العالمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومُشكّلًا تهديدات ليس فقط للصين وروسيا، بل أيضًا لدول أخرى في المنطقة". وأضاف: "تُبرّر قيادة الناتو هذه المرحلة الجديدة من التوسع بـ "عدم قابلية تجزئة أمن منطقة المحيطين الأطلسي والهندي الهادئ"، وتستخدم هذا الشعار لمحاولة تطويق أوراسيا بأكملها عسكريًا".
ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.
ويبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.