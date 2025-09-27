لافروف: أي عدوان على روسيا سيتم صده بشكل حاسم ولا ينبغي للناتو أن يشك بذلك

عربي
بث مباشر... لافروف يلقي كلمة روسيا في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/لافروف-أي-عدوان-على-روسيا-سيتم-صده-بشكل-حاسم-ولا-ينبغي-للناتو-أن-يشك-بذلك-1105340637.html
لافروف: أي عدوان على روسيا سيتم صده بشكل حاسم ولا ينبغي للناتو أن يشك بذلك
لافروف: أي عدوان على روسيا سيتم صده بشكل حاسم ولا ينبغي للناتو أن يشك بذلك
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن "أي عدوان على روسيا، سيتم صده بشكل حاسم"، مشيرًا إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "لا ينبغي أن يشك في... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T16:26+0000
2025-09-27T16:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948318_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_19954da954cb45b7e04a53cdc2cfeec6.jpg
وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "روسيا لا تخطط لمهاجمة دول الناتو، لكن أيّ عدوان سيُصد بحزم".وأشار لافروف، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنّ الناتو يواصل توسعه، ويقترب من حدود روسيا، "رغم التطمينات المُقدّمة للقادة السوفييت بعدم التقدّم ولو قيد أنملة شرقًا".وأكّد الوزير قائلاً: "علاوة على ذلك، تتزايد التهديدات باستخدام القوة ضد روسيا، المُتّهمة بالتخطيط عمليًا لمهاجمة الناتو والاتحاد الأوروبي".وأضاف أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دحض مرارًا وتكرارًا هذه الاستفزازات.وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "توسع الناتو لا يهدد روسيا والصين فحسب؛ بل تسعى أفعال التحالف إلى تطويق أوراسيا بأكملها عسكريا".وقال الوزير: "يعاني الناتو من ضغوط شديدة في أوروبا، وهو يخترق المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، مُقوّضًا الآليات العالمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومُشكّلًا تهديدات ليس فقط للصين وروسيا، بل أيضًا لدول أخرى في المنطقة". وأضاف: "تُبرّر قيادة الناتو هذه المرحلة الجديدة من التوسع بـ "عدم قابلية تجزئة أمن منطقة المحيطين الأطلسي والهندي الهادئ"، وتستخدم هذا الشعار لمحاولة تطويق أوراسيا بأكملها عسكريًا".ويبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
https://sarabic.ae/20250927/لافروف-نواجه-محاولة-انقلاب-بهدف-إبطال-قرار-الأمم-المتحة-بإنشاء-دولة-فلسطينية--1105340288.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948318_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_623f509378a76d7c0b368f79ece4dc7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, منظمة الأمم المتحدة

لافروف: أي عدوان على روسيا سيتم صده بشكل حاسم ولا ينبغي للناتو أن يشك بذلك

16:26 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 16:46 GMT 27.09.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن "أي عدوان على روسيا، سيتم صده بشكل حاسم"، مشيرًا إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "لا ينبغي أن يشك في حتمية هذا الرد".
وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "روسيا لا تخطط لمهاجمة دول الناتو، لكن أيّ عدوان سيُصد بحزم".
وأشار لافروف، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنّ الناتو يواصل توسعه، ويقترب من حدود روسيا، "رغم التطمينات المُقدّمة للقادة السوفييت بعدم التقدّم ولو قيد أنملة شرقًا".
وأكّد الوزير قائلاً: "علاوة على ذلك، تتزايد التهديدات باستخدام القوة ضد روسيا، المُتّهمة بالتخطيط عمليًا لمهاجمة الناتو والاتحاد الأوروبي".
وأضاف أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دحض مرارًا وتكرارًا هذه الاستفزازات.
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "توسع الناتو لا يهدد روسيا والصين فحسب؛ بل تسعى أفعال التحالف إلى تطويق أوراسيا بأكملها عسكريا".
لافروف خلال كلمة في الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
لافروف: نواجه محاولة انقلاب بهدف إبطال قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية
16:21 GMT
وقال الوزير: "يعاني الناتو من ضغوط شديدة في أوروبا، وهو يخترق المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، مُقوّضًا الآليات العالمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومُشكّلًا تهديدات ليس فقط للصين وروسيا، بل أيضًا لدول أخرى في المنطقة". وأضاف: "تُبرّر قيادة الناتو هذه المرحلة الجديدة من التوسع بـ "عدم قابلية تجزئة أمن منطقة المحيطين الأطلسي والهندي الهادئ"، وتستخدم هذا الشعار لمحاولة تطويق أوراسيا بأكملها عسكريًا".
ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.
ويبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала