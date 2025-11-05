بوتين: الاستخبارات العسكرية الروسية لعبت دورا رئيسيا في قرارات روسيا الاستراتيجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251105/بوتين-الاستخبارات-العسكرية-الروسية-لعبت-دورا-رئيسيا-في-قرارات-روسيا-الاستراتيجية-1106753371.html
بوتين: الاستخبارات العسكرية الروسية لعبت دورا رئيسيا في قرارات روسيا الاستراتيجية
بوتين: الاستخبارات العسكرية الروسية لعبت دورا رئيسيا في قرارات روسيا الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالمستوى العالي من الاحتراف والبسالة والشجاعة الذي أظهره عناصر الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة الروسية... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T07:48+0000
2025-11-05T07:48+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187124_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_fe8ea3401c655dffac9e25423424740f.jpg
وقال بوتين في برقية تهنئة لموظفي وقدامى المحاربين في جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للقوات المسلحة الروسية: "اليوم، خلال عملية عسكرية خاصة، أظهرتم دائما قدرا كبيرا من الاحترافية والبسالة والشجاعة".وتابع بوتين: "على مر التاريخ، دافع أولئك الذين كرسوا حياتهم لهذه الخدمة البطولية بثبات عن الوطن، وأنجزوا بنجاح مهام معقدة ومسؤولة". وأضاف الرئيس الروسي: "وقد أدت المعلومات الاستخباراتية في الوقت المناسب دورا محوريا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية لقيادة بلادنا، مما ساهم في الحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي مع القوى العالمية الرائدة، وحماية القدرة الدفاعية للدولة ومصالحها العسكرية والسياسية، بما في ذلك في مختلف أنحاء العالم".بوتين: روسيا تسعى للصداقة مع جميع شعوب الأرضبوتين: روسيا منفتحة دائما على الاتصالات الجديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأجانب
https://sarabic.ae/20251104/بوتين-تطوير-بوسيدون-وبوريفيستنيك-أمر-بالغ-الأهمية-لأمن-روسيا--عاجل-1106739702.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187124_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_5e862ff6816632d8f3c8ea558666ec49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا

بوتين: الاستخبارات العسكرية الروسية لعبت دورا رئيسيا في قرارات روسيا الاستراتيجية

07:48 GMT 05.11.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالمستوى العالي من الاحتراف والبسالة والشجاعة الذي أظهره عناصر الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين في برقية تهنئة لموظفي وقدامى المحاربين في جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للقوات المسلحة الروسية: "اليوم، خلال عملية عسكرية خاصة، أظهرتم دائما قدرا كبيرا من الاحترافية والبسالة والشجاعة".

وأضاف الرئيس الروسي: "اليوم، خلال العملية العسكرية الخاصة، تعملون في مناطق خطيرة وصعبة، وتقاتلون على خط التماس، وتكشفون خطط العدو، وتنفذون غارات جريئة خلف خطوط العدو، وتظهرون دائما الاحتراف العالي ورباطة الجأش والشجاعة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
بوتين: تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا
أمس, 18:36 GMT
وتابع بوتين: "على مر التاريخ، دافع أولئك الذين كرسوا حياتهم لهذه الخدمة البطولية بثبات عن الوطن، وأنجزوا بنجاح مهام معقدة ومسؤولة".

وأضاف الرئيس الروسي: "وقد أدت المعلومات الاستخباراتية في الوقت المناسب دورا محوريا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية لقيادة بلادنا، مما ساهم في الحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي مع القوى العالمية الرائدة، وحماية القدرة الدفاعية للدولة ومصالحها العسكرية والسياسية، بما في ذلك في مختلف أنحاء العالم".
بوتين: روسيا تسعى للصداقة مع جميع شعوب الأرض
بوتين: روسيا منفتحة دائما على الاتصالات الجديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأجانب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала