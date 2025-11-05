https://sarabic.ae/20251105/بوتين-الاستخبارات-العسكرية-الروسية-لعبت-دورا-رئيسيا-في-قرارات-روسيا-الاستراتيجية-1106753371.html
بوتين: الاستخبارات العسكرية الروسية لعبت دورا رئيسيا في قرارات روسيا الاستراتيجية
بوتين: الاستخبارات العسكرية الروسية لعبت دورا رئيسيا في قرارات روسيا الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالمستوى العالي من الاحتراف والبسالة والشجاعة الذي أظهره عناصر الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة الروسية... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T07:48+0000
2025-11-05T07:48+0000
2025-11-05T07:48+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187124_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_fe8ea3401c655dffac9e25423424740f.jpg
وقال بوتين في برقية تهنئة لموظفي وقدامى المحاربين في جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للقوات المسلحة الروسية: "اليوم، خلال عملية عسكرية خاصة، أظهرتم دائما قدرا كبيرا من الاحترافية والبسالة والشجاعة".وتابع بوتين: "على مر التاريخ، دافع أولئك الذين كرسوا حياتهم لهذه الخدمة البطولية بثبات عن الوطن، وأنجزوا بنجاح مهام معقدة ومسؤولة". وأضاف الرئيس الروسي: "وقد أدت المعلومات الاستخباراتية في الوقت المناسب دورا محوريا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية لقيادة بلادنا، مما ساهم في الحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي مع القوى العالمية الرائدة، وحماية القدرة الدفاعية للدولة ومصالحها العسكرية والسياسية، بما في ذلك في مختلف أنحاء العالم".بوتين: روسيا تسعى للصداقة مع جميع شعوب الأرضبوتين: روسيا منفتحة دائما على الاتصالات الجديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأجانب
https://sarabic.ae/20251104/بوتين-تطوير-بوسيدون-وبوريفيستنيك-أمر-بالغ-الأهمية-لأمن-روسيا--عاجل-1106739702.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187124_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_5e862ff6816632d8f3c8ea558666ec49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا
بوتين: الاستخبارات العسكرية الروسية لعبت دورا رئيسيا في قرارات روسيا الاستراتيجية
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالمستوى العالي من الاحتراف والبسالة والشجاعة الذي أظهره عناصر الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين في برقية تهنئة لموظفي وقدامى المحاربين في جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للقوات المسلحة الروسية: "اليوم، خلال عملية عسكرية خاصة، أظهرتم دائما قدرا كبيرا من الاحترافية والبسالة والشجاعة".
وأضاف الرئيس الروسي: "اليوم، خلال العملية العسكرية الخاصة، تعملون في مناطق خطيرة وصعبة، وتقاتلون على خط التماس، وتكشفون خطط العدو، وتنفذون غارات جريئة خلف خطوط العدو، وتظهرون دائما الاحتراف العالي ورباطة الجأش والشجاعة".
وتابع بوتين: "على مر التاريخ، دافع أولئك الذين كرسوا حياتهم لهذه الخدمة البطولية بثبات عن الوطن، وأنجزوا بنجاح مهام معقدة ومسؤولة".
وأضاف الرئيس الروسي: "وقد أدت المعلومات الاستخباراتية في الوقت المناسب دورا محوريا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية لقيادة بلادنا، مما ساهم في الحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي مع القوى العالمية الرائدة، وحماية القدرة الدفاعية للدولة ومصالحها العسكرية والسياسية، بما في ذلك في مختلف أنحاء العالم".