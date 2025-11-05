https://sarabic.ae/20251105/الكرملين-أمريكا-أبلغت-روسيا-بإجراء-تجربة-إطلاق-صاروخ--مينيوتمان-3--عاجل-1106772531.html
الكرملين: أمريكا أبلغت روسيا بإجراء تجربة إطلاق صاروخ "مينيوتمان 3"
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت روسيا بإجراء تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت روسيا بشأن إطلاق صاروخ مينيوتمان 3: "بالتأكيد".وتابع بيسكوف: "موقف الرئيس بوتين واضح تماما، ولا يقبل أي لبس. نحن ملتزمون بتعهداتنا بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية". وأضاف بيسكوف: "نحن لا نشارك في سباق تسلح. نحن نطور أنظمة أسلحتنا وأنظمة إيصالها، وهذا جهد مخطط له، لا علاقة له بالوضع الراهن".وتابع بيسكوف: "لا يوجد موعد نهائي لمقترحات مجلس الأمن الروسي بشأن البدء المحتمل في العمل على إعداد التجارب النووية".وفي السياق ذاته، أشار بيسكوف إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، نقل إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المحتوى الكامل لمحادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين. وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.وفي السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه يعتبر من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية في حقل التجارب "نوفايا زيمليا".وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الروسي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "أعتقد أنه من المفيد البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية واسعة النطاق على الفور".
https://sarabic.ae/20251105/بوتين-يعلق-على-تصريح-ترامب-بشأن-التجارب-النووية-الأميركية-1106765252.html
https://sarabic.ae/20251105/بيلاؤوسوف-من-المناسب-البدء-فورا-في-الاستعدادات-لإجراء-التجارب-النووية-1106765145.html
17:06 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 17:55 GMT 05.11.2025)
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت روسيا بإجراء تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينيوتمان 3".
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت روسيا بشأن إطلاق صاروخ مينيوتمان 3: "بالتأكيد".
وأوضح بيسكوف أن الوضع العالمي الراهن يؤكد صحة قرارات تحديث نظام الثالوث النووي الروسي، وقال: "لقد بذلت جهود كبيرة لضمان أمننا بشكل موثوق. ويؤكد الوضع الراهن ضرورة ضمان أمننا بشكل موثوق، وصحة القرارات التي اتخذت منذ فترة طويلة".
وتابع بيسكوف: "موقف الرئيس بوتين واضح تماما، ولا يقبل أي لبس. نحن ملتزمون بتعهداتنا بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
وأضاف بيسكوف: "نحن لا نشارك في سباق تسلح. نحن نطور أنظمة أسلحتنا وأنظمة إيصالها، وهذا جهد مخطط له، لا علاقة له بالوضع الراهن".
وتابع بيسكوف: "لا يوجد موعد نهائي لمقترحات مجلس الأمن الروسي بشأن البدء المحتمل في العمل على إعداد التجارب النووية".
وأجاب بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء محادثة جديدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب: "لا، ليس بعد. ولكن إذا لزم الأمر، وإذا رأى الجانبان ذلك مناسبا، فيمكن الترتيب لها بسرعة كبيرة".
وفي السياق ذاته، أشار بيسكوف إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، نقل إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المحتوى الكامل لمحادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين.
وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أوجه وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الروسية والأجهزة الخاصة والهيئات المدنية ذات الصلة ببذل كل ما في وسعها لجمع معلومات إضافية حول هذه المسألة، وتحليلها على مستوى مجلس الأمن، وتقديم مقترحات منسقة بشأن إمكانية بدء العمل للتحضير للتجارب النووية".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه يعتبر من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية في حقل التجارب "نوفايا زيمليا".
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الروسي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "أعتقد أنه من المفيد البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية واسعة النطاق على الفور".