https://sarabic.ae/20251105/الكرملين-أمريكا-أبلغت-روسيا-بإجراء-تجربة-إطلاق-صاروخ--مينيوتمان-3--عاجل-1106772531.html

الكرملين: أمريكا أبلغت روسيا بإجراء تجربة إطلاق صاروخ "مينيوتمان 3"

الكرملين: أمريكا أبلغت روسيا بإجراء تجربة إطلاق صاروخ "مينيوتمان 3"

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت روسيا بإجراء تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-05T17:06+0000

2025-11-05T17:06+0000

2025-11-05T17:55+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت روسيا بشأن إطلاق صاروخ مينيوتمان 3: "بالتأكيد".وتابع بيسكوف: "موقف الرئيس بوتين واضح تماما، ولا يقبل أي لبس. نحن ملتزمون بتعهداتنا بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية". وأضاف بيسكوف: "نحن لا نشارك في سباق تسلح. نحن نطور أنظمة أسلحتنا وأنظمة إيصالها، وهذا جهد مخطط له، لا علاقة له بالوضع الراهن".وتابع بيسكوف: "لا يوجد موعد نهائي لمقترحات مجلس الأمن الروسي بشأن البدء المحتمل في العمل على إعداد التجارب النووية".وفي السياق ذاته، أشار بيسكوف إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، نقل إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المحتوى الكامل لمحادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين. وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.وفي السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه يعتبر من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية في حقل التجارب "نوفايا زيمليا".وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الروسي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "أعتقد أنه من المفيد البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية واسعة النطاق على الفور".بوتين يعلق على تصريح ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكيةبيلاؤوسوف: من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية

https://sarabic.ae/20251105/بوتين-يعلق-على-تصريح-ترامب-بشأن-التجارب-النووية-الأميركية-1106765252.html

https://sarabic.ae/20251105/بيلاؤوسوف-من-المناسب-البدء-فورا-في-الاستعدادات-لإجراء-التجارب-النووية-1106765145.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن