خبير عسكري لـ"سبوتنيك": أسلحة الردع الروسية المتطورة تهدف لمنع العدوان ورسالة لأمريكا والغرب

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": أسلحة الردع الروسية المتطورة تهدف لمنع العدوان ورسالة لأمريكا والغرب

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، حميد عبد القادر، إن تصدر الاتحاد الروسي المشهد الدولي والقوة الضاربة كقوة عظمى لديها شعبية كبيرة لدى شعوب وأحرار... 05.11.2025

وأكد أن هذه المواقف تأتي في الوقت الذي تراجعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وانكسرت شوكتها وهيمنتها في المنطقة وانتهت سياسة القطب الأوحد.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن القوة العسكرية الروسية والتي تفاجأ الجميع بين الحين والآخر بمنظومات تسليحية ضاربة في القوة والتطور، بالإضافة إلى الدور الصيني في العالم، تلك المشاهد الجديدة والمعلن عنها من نظم صاروخية وغيرها، أنهت السياسة الأحادية والقطب الواحد، بل أصبحت روسيا والصين اليوم لاعب دولي رئيسي في كسر الهيمنة الأمريكية على العالم.وتابع عبد القادر: "يبدو أن العالم يشهد تصعيدا جديدا في سباق التسلح النووي بين روسيا وأمريكا، بعد إعلان روسيا عن صواريخ بوسيدون وبوريفيستنيك المتطورة، تلاها إعلان أمريكا عن صاروخ مينيوتمان، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات، حيث صاروخ بوريفيستنيك الروسي يعمل بالطاقة النووية، ويتميز بقدرته على الوصول إلى مدى غير محدود، والبقاء في الجو لأسابيع، كما يمكنه حمل قنابل نووية والتغلب على الدفاعات الجوية لحلف الناتو، أما صاروخ بوسيدون، فهو طوربيد نووي روسي غير مأهول، مزود بمحرك نووي، ويتميز بقدرته التدميرية الفائقة".وأشار الخبير العسكري إلى أن روسيا تتبع في الوقت الراهن خطوات محددة للردع العسكري تتمثل في تطوير الأسلحة النووية مثل صواريخ بوريفيستنيك وبوسيدون، لتعزيز قدراتها الدفاعية، كما تسعى روسيا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تحديث ترسانتها النووية، وتحسين أنظمة الدفاع الجوي، وتعتمد روسيا الردع النووي كوسيلة لمنع العدوان، وتأكيد قدرتها على الرد بقوة على أي تهديد.

