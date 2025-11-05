خبير عسكري لـ"سبوتنيك": أسلحة الردع الروسية المتطورة تهدف لمنع العدوان ورسالة لأمريكا والغرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": أسلحة الردع الروسية المتطورة تهدف لمنع العدوان ورسالة لأمريكا والغرب
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، حميد عبد القادر، إن تصدر الاتحاد الروسي المشهد الدولي والقوة الضاربة كقوة عظمى لديها شعبية كبيرة لدى شعوب وأحرار العالم، خاصة في السنوات الأخيرة يعود إلى مواقفها الدولية والإقليمية.
وأكد أن هذه المواقف تأتي في الوقت الذي تراجعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وانكسرت شوكتها وهيمنتها في المنطقة وانتهت سياسة القطب الأوحد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز تو-160إم، تتارستان 22 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
مجلة أمريكية تحذر من سلاح فتاك تملكه روسيا
9 ديسمبر 2024, 15:22 GMT
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن القوة العسكرية الروسية والتي تفاجأ الجميع بين الحين والآخر بمنظومات تسليحية ضاربة في القوة والتطور، بالإضافة إلى الدور الصيني في العالم، تلك المشاهد الجديدة والمعلن عنها من نظم صاروخية وغيرها، أنهت السياسة الأحادية والقطب الواحد، بل أصبحت روسيا والصين اليوم لاعب دولي رئيسي في كسر الهيمنة الأمريكية على العالم.
وتابع عبد القادر: "يبدو أن العالم يشهد تصعيدا جديدا في سباق التسلح النووي بين روسيا وأمريكا، بعد إعلان روسيا عن صواريخ بوسيدون وبوريفيستنيك المتطورة، تلاها إعلان أمريكا عن صاروخ مينيوتمان، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات، حيث صاروخ بوريفيستنيك الروسي يعمل بالطاقة النووية، ويتميز بقدرته على الوصول إلى مدى غير محدود، والبقاء في الجو لأسابيع، كما يمكنه حمل قنابل نووية والتغلب على الدفاعات الجوية لحلف الناتو، أما صاروخ بوسيدون، فهو طوربيد نووي روسي غير مأهول، مزود بمحرك نووي، ويتميز بقدرته التدميرية الفائقة".
وأشار الخبير العسكري إلى أن روسيا تتبع في الوقت الراهن خطوات محددة للردع العسكري تتمثل في تطوير الأسلحة النووية مثل صواريخ بوريفيستنيك وبوسيدون، لتعزيز قدراتها الدفاعية، كما تسعى روسيا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تحديث ترسانتها النووية، وتحسين أنظمة الدفاع الجوي، وتعتمد روسيا الردع النووي كوسيلة لمنع العدوان، وتأكيد قدرتها على الرد بقوة على أي تهديد.
