مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لاختراق الدفاعات قرب كوبيانسك

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لاختراق الدفاعات قرب كوبيانسك

11.11.2025

وقال ماروتشكو: "موسكوفكا قرية تقع على بُعد حوالي أربعة كيلومترات شمال غرب مركز مدينة كوبيانسك، وقد حرّرتها القوات الروسية هذا الصيف، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية اختراق خط الدفاع التابع للقوات المسلحة الروسية قرب هذه القرية في مقاطعة خاركيف".وأضاف: "بعد قصف مدفعي، نفذت كتيبة تكتيكية من القوات الأوكرانية سلسلة هجمات من اتجاهي كوفاليفكا وسوبوليفكا، وكان الهدف استعادة المواقع التي خسرتها".وأضاف ماروتشكو: "فشلت القيادة الأوكرانية في تنفيذ خطتها، لا يزال الوضع في هذه المنطقة معقدا، ولكنه تحت السيطرة".وذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الاثنين، أن وحدات الهجوم التابعة للجيش السادس لقوات "الغرب"، تواصل في كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، دحر مجموعات قوات كييف المحاصرة.وتم صد ثلاث هجمات شنتها وحدات من اللواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني الأول انطلاقًا من منطقتي بلاغوداتوفكا وبيتروفكا بمقاطعة خاركوف، بهدف تخليص تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مجموعة تخريبية أوكرانية في سومي

