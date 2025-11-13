https://sarabic.ae/20251113/وزير-خارجية-المجر-يدعو-لوقف-تمويل-كييف-بسبب-الفساد-1107060054.html

وزير خارجية المجر يدعو لوقف تمويل كييف بسبب الفساد

دعا وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، إلى وقف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بسبب تفشّي الفساد هناك. 13.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال سياراتو، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد مولت بروكسل الدولة الأوكرانية بأموال الشعب الأوروبي لسنوات. وفي الوقت نفسه، يزدهر الفساد في أوكرانيا، وليس من المستغرب أنه لم يُرَ حتى الآن أي تقرير دقيق عن كيفية صرف الأموال المستلمة من الاتحاد الأوروبي…".وأشار الوزير إلى الأدلة المنشورة مؤخرًا على الفساد في محيط بفلاديمير زيلينسكي، مضيفًا: "وماذا تريد بروكسل في الوقت نفسه؟ إرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا، إلى الرئيس زيلينسكي، الذي تم كشف شبكة فساد كبيرة في محيطه مؤخرًا… لقد حان الوقت لوقف هذا الجنون، ويجب علينا التوقف عن إرسال أموال الشعب الأوروبي إلى أوكرانيا!".وفي سياق متصل، شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأوكرانية يوم الاثنين في عملية واسعة للكشف عن شبكات فساد في قطاع الطاقة، ونشرت على قناتها في تليغرام صورًا لأكياس مليئة بأوراق نقدية أجنبية تم العثور عليها خلال العملية، دون الكشف عن المبلغ المحدد حتى الآن.وأشار عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك إلى أن الهيئة أجرت مداهمات بحق وزير الطاقة هيرمان هالوشينكو وشركة "إينرغواتوم"، كما قامت بمداهمات بحق رجل الأعمال مينديتش الذي تم إخراجه سريعًا من أوكرانيا، بحسب صحيفة "أوكرينسكايا برافدا".لاحقًا، نشرت الهيئة الوطنية مقاطع من تسجيلات صوتية تتعلق بملف الفساد في قطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل "إينرغواتوم" ديمتري باسوف ومستشار هالوشينكو إيغور ميرونيك. وكشفت التحقيقات أن الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال في قطاع الطاقة كانت تُشرّع عبر مكتب في وسط كييف.

