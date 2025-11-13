عربي
https://sarabic.ae/20251113/وزير-خارجية-المجر-يدعو-لوقف-تمويل-كييف-بسبب-الفساد-1107060054.html
وزير خارجية المجر يدعو لوقف تمويل كييف بسبب الفساد
وزير خارجية المجر يدعو لوقف تمويل كييف بسبب الفساد
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، إلى وقف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بسبب تفشّي الفساد هناك. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T02:50+0000
2025-11-13T02:50+0000
المجر
أخبار المجر
كييف
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_80f67289151e751fc194498e7beb3ee1.jpg
وقال سياراتو، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد مولت بروكسل الدولة الأوكرانية بأموال الشعب الأوروبي لسنوات. وفي الوقت نفسه، يزدهر الفساد في أوكرانيا، وليس من المستغرب أنه لم يُرَ حتى الآن أي تقرير دقيق عن كيفية صرف الأموال المستلمة من الاتحاد الأوروبي…".وأشار الوزير إلى الأدلة المنشورة مؤخرًا على الفساد في محيط بفلاديمير زيلينسكي، مضيفًا: "وماذا تريد بروكسل في الوقت نفسه؟ إرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا، إلى الرئيس زيلينسكي، الذي تم كشف شبكة فساد كبيرة في محيطه مؤخرًا… لقد حان الوقت لوقف هذا الجنون، ويجب علينا التوقف عن إرسال أموال الشعب الأوروبي إلى أوكرانيا!".وفي سياق متصل، شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأوكرانية يوم الاثنين في عملية واسعة للكشف عن شبكات فساد في قطاع الطاقة، ونشرت على قناتها في تليغرام صورًا لأكياس مليئة بأوراق نقدية أجنبية تم العثور عليها خلال العملية، دون الكشف عن المبلغ المحدد حتى الآن.وأشار عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك إلى أن الهيئة أجرت مداهمات بحق وزير الطاقة هيرمان هالوشينكو وشركة "إينرغواتوم"، كما قامت بمداهمات بحق رجل الأعمال مينديتش الذي تم إخراجه سريعًا من أوكرانيا، بحسب صحيفة "أوكرينسكايا برافدا".لاحقًا، نشرت الهيئة الوطنية مقاطع من تسجيلات صوتية تتعلق بملف الفساد في قطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل "إينرغواتوم" ديمتري باسوف ومستشار هالوشينكو إيغور ميرونيك. وكشفت التحقيقات أن الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال في قطاع الطاقة كانت تُشرّع عبر مكتب في وسط كييف.
https://sarabic.ae/20250723/احتجاجات-في-أوكرانيا-بعد-حل-زيلينسكي-هيئات-معنية-بمكافحة-الفساد-فيديو-1102927343.html
المجر
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_46a38d3c15cf77977a72eee880391382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, أخبار المجر, كييف, أخبار أوكرانيا
المجر, أخبار المجر, كييف, أخبار أوكرانيا

وزير خارجية المجر يدعو لوقف تمويل كييف بسبب الفساد

02:50 GMT 13.11.2025
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEK
تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، إلى وقف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بسبب تفشّي الفساد هناك.
وقال سياراتو، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد مولت بروكسل الدولة الأوكرانية بأموال الشعب الأوروبي لسنوات. وفي الوقت نفسه، يزدهر الفساد في أوكرانيا، وليس من المستغرب أنه لم يُرَ حتى الآن أي تقرير دقيق عن كيفية صرف الأموال المستلمة من الاتحاد الأوروبي…".
اشتباكات بين القوميين وضباط الشرطة بالقرب من مبنى الإدارة الرئاسية الأوكرانية وسط كييف، اعترضا على السرقة في الصناعة الدفاعية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
احتجاجات في أوكرانيا بعد حل زيلينسكي هيئات معنية بمكافحة الفساد... فيديو
23 يوليو, 06:45 GMT
وأشار الوزير إلى الأدلة المنشورة مؤخرًا على الفساد في محيط بفلاديمير زيلينسكي، مضيفًا: "وماذا تريد بروكسل في الوقت نفسه؟ إرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا، إلى الرئيس زيلينسكي، الذي تم كشف شبكة فساد كبيرة في محيطه مؤخرًا… لقد حان الوقت لوقف هذا الجنون، ويجب علينا التوقف عن إرسال أموال الشعب الأوروبي إلى أوكرانيا!".
وفي سياق متصل، شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأوكرانية يوم الاثنين في عملية واسعة للكشف عن شبكات فساد في قطاع الطاقة، ونشرت على قناتها في تليغرام صورًا لأكياس مليئة بأوراق نقدية أجنبية تم العثور عليها خلال العملية، دون الكشف عن المبلغ المحدد حتى الآن.
وأشار عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك إلى أن الهيئة أجرت مداهمات بحق وزير الطاقة هيرمان هالوشينكو وشركة "إينرغواتوم"، كما قامت بمداهمات بحق رجل الأعمال مينديتش الذي تم إخراجه سريعًا من أوكرانيا، بحسب صحيفة "أوكرينسكايا برافدا".
لاحقًا، نشرت الهيئة الوطنية مقاطع من تسجيلات صوتية تتعلق بملف الفساد في قطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل "إينرغواتوم" ديمتري باسوف ومستشار هالوشينكو إيغور ميرونيك. وكشفت التحقيقات أن الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال في قطاع الطاقة كانت تُشرّع عبر مكتب في وسط كييف.
