https://sarabic.ae/20251113/إعلام-فضائح-الفساد-في-أوكرانيا-تثير-قلق-الغرب-وتهدد-استمرار-المساعدات-1107065209.html
إعلام: فضائح الفساد في أوكرانيا تثير قلق الغرب وتهدد استمرار المساعدات
إعلام: فضائح الفساد في أوكرانيا تثير قلق الغرب وتهدد استمرار المساعدات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن فضائح الفساد المنتشرة قد لا تكون جيدة بالنسبة لكييف ومن المحتمل أن تضعف موقفها الدولي، وأن تكون سببا في تقليص أو تأخير الدعم... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T09:55+0000
2025-11-13T09:55+0000
2025-11-13T09:55+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
اخبار روسيا الان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وقال مستشار سابق للحكومة الأوكرانية لصحيفة " بوليتيكو": "يحدث كل هذا في وقت حرج للغاية، إذ يتعين على بروكسل اتخاذ قرار بشأن تقديم المزيد من التمويل لكييف، وهذا يسبب مشاكل للأوكرانيين في إقناع حلفائهم الغربيين بمواصلة التمويل".وقال سيارتو، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد مولت بروكسل الدولة الأوكرانية بأموال الشعب الأوروبي لسنوات، وفي الوقت نفسه يزدهر الفساد في أوكرانيا، وليس من المستغرب أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير دقيق عن كيفية صرف الأموال المستلمة من الاتحاد الأوروبي".وأشار عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك إلى أن الهيئة أجرت مداهمات بحق وزير الطاقة غيرمان غالوشينكو وشركة "إنيرغوأتوم"، كما قامت بمداهمات بحق رجل الأعمال مينديتش الذي تم إخراجه سريعًا من أوكرانيا، بحسب صحيفة "أوكرينسكايا برافدا".لافروف: روسيا سلمت لأوكرانيا أكثر من 9 آلاف جثة لجنودها في عام 2025الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق لتخفيض المساعدات الاجتماعية للأوكرانيين
https://sarabic.ae/20251112/باحث-في-العلاقات-الدولية-الفساد-يهيمن-على-نظام-زيلينسكي-الساقط-أخلاقيا-وقانونيا-1107024509.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, اخبار روسيا الان
روسيا, أخبار أوكرانيا, اخبار روسيا الان
إعلام: فضائح الفساد في أوكرانيا تثير قلق الغرب وتهدد استمرار المساعدات
أفادت وسائل إعلام غربية بأن فضائح الفساد المنتشرة قد لا تكون جيدة بالنسبة لكييف ومن المحتمل أن تضعف موقفها الدولي، وأن تكون سببا في تقليص أو تأخير الدعم الغربي.
وقال مستشار سابق للحكومة الأوكرانية لصحيفة " بوليتيكو": "يحدث كل هذا في وقت حرج للغاية، إذ يتعين على بروكسل
اتخاذ قرار بشأن تقديم المزيد من التمويل لكييف، وهذا يسبب مشاكل للأوكرانيين في إقناع حلفائهم الغربيين بمواصلة التمويل".
وأشارت الصحيفة إلى أن "بروكسل تعتزم إبلاغ كييف "باستيائها" من فضائح الفساد، وربط التمويل المستقبلي بشكل أوثق بالإصلاحات".
ودعا وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، إلى وقف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بسبب تفشّي الفساد هناك.
وقال سيارتو، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد مولت بروكسل الدولة الأوكرانية بأموال الشعب الأوروبي لسنوات، وفي الوقت نفسه يزدهر الفساد في أوكرانيا، وليس من المستغرب أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير دقيق عن كيفية صرف الأموال المستلمة من الاتحاد الأوروبي".
وأشار عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك إلى أن الهيئة أجرت مداهمات بحق وزير الطاقة غيرمان غالوشينكو وشركة "إنيرغوأتوم"، كما قامت بمداهمات بحق رجل الأعمال مينديتش الذي تم إخراجه سريعًا من أوكرانيا، بحسب صحيفة "أوكرينسكايا برافدا".