بعثة روسيا لدى أوروبا: قرار الاتحاد بتقييد إصدار التأشيرات للروس تمييزي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251110/بعثة-روسيا-لدى-أوروبا-قرار-الاتحاد-بتقييد-إصدار-التأشيرات-للروس-تمييزي-1106957085.html
بعثة روسيا لدى أوروبا: قرار الاتحاد بتقييد إصدار التأشيرات للروس تمييزي
بعثة روسيا لدى أوروبا: قرار الاتحاد بتقييد إصدار التأشيرات للروس تمييزي
سبوتنيك عربي
وصفت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، قرار دول الاتحاد الأوروبي بتقييد إصدار التأشيرات للروس بالقرار "التمييزي". 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T23:03+0000
2025-11-10T23:03+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
بروكسل - سبوتنيك. قالت البعثة في بيان، إن "هذا القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية، والذي حظي بدعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لجنة التأشيرات، كما يتضح من بيانها الصحفي، يعتبر قرار تمييزي في طبيعته".وتعتقد البعثة الدبلوماسية أن هذا القرار بمثابة دحض مباشر للتصريحات المنافقة التي أدلى بها ممثلو الاتحاد الأوروبي في وقت سابق والتي تفيد بأن "التدابير التقييدية" التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليست موجهة ضد الروس العاديين.وكانت قد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضية، عن فرض قيود على إصدار تأشيرات شنغن المتعددة مرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس.وجاء في بيان صدر عنها: "من الآن فصاعدا، لن يتمكن المواطنون الروس من الحصول على تأشيرات متعددة مرات الدخول. هذا يعني أن المواطنين الروس سيضطرون إلى التقدم بطلب الحصول على تأشيرة جديدة في كل مرة يخططون فيها لرحلة إلى الاتحاد الأوروبي، مما سيسمح بإجراء فحص دقيق ومتكرر للمتقدمين لتقليل أي مخاطر محتملة على الأمن".
https://sarabic.ae/20251102/سياسي-صربي-الاتحاد-الأوروبي-لن-يجرؤ-على-مصادرة-الأصول-الروسية-1106650593.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

بعثة روسيا لدى أوروبا: قرار الاتحاد بتقييد إصدار التأشيرات للروس تمييزي

23:03 GMT 10.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
وصفت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، قرار دول الاتحاد الأوروبي بتقييد إصدار التأشيرات للروس بالقرار "التمييزي".
بروكسل - سبوتنيك. قالت البعثة في بيان، إن "هذا القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية، والذي حظي بدعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لجنة التأشيرات، كما يتضح من بيانها الصحفي، يعتبر قرار تمييزي في طبيعته".
وتعتقد البعثة الدبلوماسية أن هذا القرار بمثابة دحض مباشر للتصريحات المنافقة التي أدلى بها ممثلو الاتحاد الأوروبي في وقت سابق والتي تفيد بأن "التدابير التقييدية" التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليست موجهة ضد الروس العاديين.
وكانت قد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضية، عن فرض قيود على إصدار تأشيرات شنغن المتعددة مرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس.
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسي صربي: الاتحاد الأوروبي لن يجرؤ على مصادرة الأصول الروسية
2 نوفمبر, 01:49 GMT
وجاء في بيان صدر عنها: "من الآن فصاعدا، لن يتمكن المواطنون الروس من الحصول على تأشيرات متعددة مرات الدخول. هذا يعني أن المواطنين الروس سيضطرون إلى التقدم بطلب الحصول على تأشيرة جديدة في كل مرة يخططون فيها لرحلة إلى الاتحاد الأوروبي، مما سيسمح بإجراء فحص دقيق ومتكرر للمتقدمين لتقليل أي مخاطر محتملة على الأمن".
