بعثة روسيا لدى أوروبا: قرار الاتحاد بتقييد إصدار التأشيرات للروس تمييزي

وصفت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، قرار دول الاتحاد الأوروبي بتقييد إصدار التأشيرات للروس بالقرار "التمييزي". 10.11.2025, سبوتنيك عربي
بروكسل - سبوتنيك. قالت البعثة في بيان، إن "هذا القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية، والذي حظي بدعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لجنة التأشيرات، كما يتضح من بيانها الصحفي، يعتبر قرار تمييزي في طبيعته".وتعتقد البعثة الدبلوماسية أن هذا القرار بمثابة دحض مباشر للتصريحات المنافقة التي أدلى بها ممثلو الاتحاد الأوروبي في وقت سابق والتي تفيد بأن "التدابير التقييدية" التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليست موجهة ضد الروس العاديين.وكانت قد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضية، عن فرض قيود على إصدار تأشيرات شنغن المتعددة مرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس.وجاء في بيان صدر عنها: "من الآن فصاعدا، لن يتمكن المواطنون الروس من الحصول على تأشيرات متعددة مرات الدخول. هذا يعني أن المواطنين الروس سيضطرون إلى التقدم بطلب الحصول على تأشيرة جديدة في كل مرة يخططون فيها لرحلة إلى الاتحاد الأوروبي، مما سيسمح بإجراء فحص دقيق ومتكرر للمتقدمين لتقليل أي مخاطر محتملة على الأمن".
