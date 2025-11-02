سياسي صربي: الاتحاد الأوروبي لن يجرؤ على مصادرة الأصول الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
سياسي صربي: الاتحاد الأوروبي لن يجرؤ على مصادرة الأصول الروسية
سياسي صربي: الاتحاد الأوروبي لن يجرؤ على مصادرة الأصول الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورالروبل والدولار
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
صرّح ألكسندر فولين، مؤسس حزب حركة الاشتراكيين، ورئيس مجلس إدارة جمعية "صربيا غاز"، ورئيس فرع الجمعية التاريخية الروسية في صربيا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن الاتحاد الأوروبي لن يجرؤ على مصادرة الأصول الروسية إذا كان يعلم أن ردًا مناسبًا سيتبع ذلك.
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في سبتمبر/أيلول، تخصيص قرض جديد لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. ووفقًا لفون دير لاين، لن تسدد أوكرانيا القرض إلا إذا دفعت روسيا "تعويضات"، ومع ذلك، لا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض.
في أكتوبر/تشرين الأول، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني منفصلة عن الواقع، وأن بروكسل متورطة منذ فترة طويلة في سرقة الأصول الروسية.
كما صرّحت بأن موسكو سترد برد مضمون ومؤلم للغاية في حال مصادرة أصولها المجمدة.
قال فولين، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء الصربي السابق، "ولِمَ لا يصادرون الممتلكات الروسية؟ لقد نهبوا مستعمراتهم عبر التاريخ كله. إنهم ينهبون من هو أضعف منهم، وسيفعلون الشيء نفسه مع روسيا إن ظنّوا أنهم لن يُعاقَبوا. المسألة تتعلق فقط بما تُعِدّه روسيا كجواب. مصادرة الممتلكات الروسية تعتمد على قوة الرد. إذا شعروا أنهم سيخسرون أكثر مما سيكسبون، فلن يُقدِموا على ذلك.".
بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو.
من بين هذه الأموال، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، أحد أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
أفادت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي حوّل 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة بين يناير وسبتمبر 2025.
ردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة: تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج". لا يمكن سحب هذه الأصول إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارًا وتكرارًا بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقًا للافروف، لدى روسيا أيضًا فرصة عدم إعادة الأموال التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا.
