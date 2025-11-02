https://sarabic.ae/20251102/سياسي-صربي-الاتحاد-الأوروبي-لن-يجرؤ-على-مصادرة-الأصول-الروسية-1106650593.html

سياسي صربي: الاتحاد الأوروبي لن يجرؤ على مصادرة الأصول الروسية

سياسي صربي: الاتحاد الأوروبي لن يجرؤ على مصادرة الأصول الروسية

صرّح ألكسندر فولين، مؤسس حزب حركة الاشتراكيين، ورئيس مجلس إدارة جمعية "صربيا غاز"، ورئيس فرع الجمعية التاريخية الروسية في صربيا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"،... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في سبتمبر/أيلول، تخصيص قرض جديد لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. ووفقًا لفون دير لاين، لن تسدد أوكرانيا القرض إلا إذا دفعت روسيا "تعويضات"، ومع ذلك، لا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض.كما صرّحت بأن موسكو سترد برد مضمون ومؤلم للغاية في حال مصادرة أصولها المجمدة.قال فولين، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء الصربي السابق، "ولِمَ لا يصادرون الممتلكات الروسية؟ لقد نهبوا مستعمراتهم عبر التاريخ كله. إنهم ينهبون من هو أضعف منهم، وسيفعلون الشيء نفسه مع روسيا إن ظنّوا أنهم لن يُعاقَبوا. المسألة تتعلق فقط بما تُعِدّه روسيا كجواب. مصادرة الممتلكات الروسية تعتمد على قوة الرد. إذا شعروا أنهم سيخسرون أكثر مما سيكسبون، فلن يُقدِموا على ذلك.".بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو.من بين هذه الأموال، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، أحد أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.أفادت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي حوّل 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة بين يناير وسبتمبر 2025.ردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة: تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج". لا يمكن سحب هذه الأصول إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارًا وتكرارًا بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقًا للافروف، لدى روسيا أيضًا فرصة عدم إعادة الأموال التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا.

