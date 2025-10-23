عربي
المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم خيارات جديدة لاستخدام الأصول الروسية لصالح كييف
المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم خيارات جديدة لاستخدام الأصول الروسية لصالح كييف
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس، أن المفوضية ستعمل على إعداد مقترحات جديدة بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا،... 23.10.2025
وقالت فون دير لاين عقب القمة الأوروبية: "أجرينا نقاشاً جيداً حول آلية القرض التعويضي لأوكرانيا، مما أتاح لنا تحديد النقاط التي تحتاج إلى مزيد من العمل، وسنعود بخيارات مختلفة".وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "سيحترم دائماً القوانين الأوروبية والدولية" في أي خطوات يتخذها.وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد رفضت خلال القمة الأخيرة مقترح المفوضية باستخدام الأصول الروسية المجمدة، مشيرة إلى أنها ستعود لمناقشة المسألة مجدداً في ديسمبر المقبل.ومع ذلك، لا يوجد إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن "فكرة الاتحاد الأوروبي أن تدفع روسيا لأوكرانيا نوعًا من التعويضات بعيدة كل البعد عن الواقع، وأن بروكسل متورطة منذ فترة طويلة في سرقة الأصول الروسية".وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.وأفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.ردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة: تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارا بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس، أن المفوضية ستعمل على إعداد مقترحات جديدة بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، وتقديمها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين عقب القمة الأوروبية: "أجرينا نقاشاً جيداً حول آلية القرض التعويضي لأوكرانيا، مما أتاح لنا تحديد النقاط التي تحتاج إلى مزيد من العمل، وسنعود بخيارات مختلفة".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
أوربان: هنغاريا لم تدعم استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لأنها تلقت تحذيرا من الرد
21:17 GMT
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "سيحترم دائماً القوانين الأوروبية والدولية" في أي خطوات يتخذها.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد رفضت خلال القمة الأخيرة مقترح المفوضية باستخدام الأصول الروسية المجمدة، مشيرة إلى أنها ستعود لمناقشة المسألة مجدداً في ديسمبر المقبل.
ومع ذلك، لا يوجد إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن "فكرة الاتحاد الأوروبي أن تدفع روسيا لأوكرانيا نوعًا من التعويضات بعيدة كل البعد عن الواقع، وأن بروكسل متورطة منذ فترة طويلة في سرقة الأصول الروسية".
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
أوروبا..الإتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
الاتحاد الأوربي يفشل في الاتفاق على مصادرة الأصول الروسية
21:00 GMT
وأفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
ردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة: تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارا بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.
