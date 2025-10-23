https://sarabic.ae/20251023/المفوضية-الأوروبية-تتعهد-بتقديم-خيارات-جديدة-لاستخدام-الأصول-الروسية-لصالح-كييف-1106336393.html

المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم خيارات جديدة لاستخدام الأصول الروسية لصالح كييف

المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم خيارات جديدة لاستخدام الأصول الروسية لصالح كييف

سبوتنيك عربي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس، أن المفوضية ستعمل على إعداد مقترحات جديدة بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا،... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-23T21:56+0000

2025-10-23T21:56+0000

2025-10-23T21:56+0000

المفوضية الأوروبية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/17/1048780629_0:101:2759:1653_1920x0_80_0_0_aa1af950bd7d929b1aa893bc3b8468de.jpg

وقالت فون دير لاين عقب القمة الأوروبية: "أجرينا نقاشاً جيداً حول آلية القرض التعويضي لأوكرانيا، مما أتاح لنا تحديد النقاط التي تحتاج إلى مزيد من العمل، وسنعود بخيارات مختلفة".وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "سيحترم دائماً القوانين الأوروبية والدولية" في أي خطوات يتخذها.وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد رفضت خلال القمة الأخيرة مقترح المفوضية باستخدام الأصول الروسية المجمدة، مشيرة إلى أنها ستعود لمناقشة المسألة مجدداً في ديسمبر المقبل.ومع ذلك، لا يوجد إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن "فكرة الاتحاد الأوروبي أن تدفع روسيا لأوكرانيا نوعًا من التعويضات بعيدة كل البعد عن الواقع، وأن بروكسل متورطة منذ فترة طويلة في سرقة الأصول الروسية".وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.وأفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.ردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة: تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارا بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.

https://sarabic.ae/20251023/أوربان-هنغاريا-لم-تدعم-استخدام-عائدات-الأصول-الروسية-المجمدة-لأنها-تلقت-تحذيرا-من-الرد-1106335200.html

https://sarabic.ae/20251023/الاتحاد-الأوربي-يفشل-في-الاتفاق-على-مصادرة-الأصول-الروسية-1106334903.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المفوضية الأوروبية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا