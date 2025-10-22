https://sarabic.ae/20251022/فنلندا-وبولندا-تشهدان-نموا-في-ديونهما-العامة-بوتيرة-أسرع-من-أي-دولة-أخرى-في-الاتحاد-الأوروبي-1106267408.html
فنلندا وبولندا تشهدان نموا في ديونهما العامة بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
2025-10-22T06:42+0000
2025-10-22T06:42+0000
2025-10-22T06:42+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_304888d419131ee67f8e1136a400f85d.jpg
وهكذا، شهدت فنلندا أكبر زيادة في الدين العام في الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفع إلى 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ80.6% في الفترة ذاتها من العام الماضي.وبدأت بلغاريا، التي تفتخر بأحد أدنى مستويات الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي، بزيادة ديونها بشكل حاد، لتصل إلى 26.3% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بـ22% في العام السابق. وحدثت معظم هذه الزيادة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2025.كما يشهد دين فرنسا ارتفاعًا سريعًا، حيث ارتفع بنسبة 3.5 نقطة مئوية على مدار العام ليصل إلى 115.8%، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2021.في الوقت ذاته، انخفض الدين الحكومي في 11 دولة. وكان الانخفاض الأبرز في اليونان، أكبر مدين في أوروبا، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 8.9 نقطة مئوية لتصل إلى 151.2%.كما انخفض دين أيرلندا بشكل ملحوظ، بمقدار 7.2 نقطة مئوية ليصل إلى 33.3%، وانخفض دين قبرص بمقدار 6.5 نقطة مئوية ليصل إلى 61.2%.وفي الوقت ذاته، سجلت اليونان (151.2%) وإيطاليا (138.3%) وفرنسا (115.8%) وبلجيكا (106.2%) وإسبانيا (103.4%) أكبر الديون السيادية المتراكمة.
https://sarabic.ae/20251020/هنغاريا-سنستخدم-كل-الوسائل-القانونية-لمنع-خطة-الاتحاد-الأوروبي-للاستغناء-عن-الغاز-الروسي-1106225546.html
سجلت فنلندا وبولندا ورومانيا، أسرع نمو في الدين العام في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام، بينما سجّلت اليونان وإيطاليا وفرنسا أعلى مستوى من الدين، وفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" لبيانات "يوروستات".
وهكذا، شهدت فنلندا أكبر زيادة في الدين العام في الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفع إلى 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ80.6% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشهدت بولندا زيادة أقل قليلاً، بنسبة 6.1 نقطة مئوية، ليصل إلى 58.1%، ورومانيا بنسبة 5.8 نقطة مئوية، ليصل إلى 57.3%.
وبدأت بلغاريا، التي تفتخر بأحد أدنى مستويات الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي، بزيادة ديونها بشكل حاد، لتصل إلى 26.3% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بـ22% في العام السابق. وحدثت معظم هذه الزيادة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2025.
كما يشهد دين فرنسا ارتفاعًا سريعًا، حيث ارتفع بنسبة 3.5 نقطة مئوية على مدار العام ليصل إلى 115.8%، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2021.
وبالإضافة إلى البلدان المذكورة أعلاه، ارتفع الدين في 11 دولة أخرى، بما في ذلك سلوفاكيا (بنسبة 2.7 نقطة مئوية)، ولاتفيا (بنسبة 2 نقطة مئوية)، والسويد (بنسبة 1.9 نقطة مئوية)، وألمانيا والنمسا ( كلاهما زائد 0.8 نقطة مئوية).
في الوقت ذاته، انخفض الدين الحكومي في 11 دولة. وكان الانخفاض الأبرز في اليونان، أكبر مدين في أوروبا، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 8.9 نقطة مئوية لتصل إلى 151.2%.
كما انخفض دين أيرلندا بشكل ملحوظ، بمقدار 7.2 نقطة مئوية ليصل إلى 33.3%، وانخفض دين قبرص بمقدار 6.5 نقطة مئوية ليصل إلى 61.2%.
وسجلت الاقتصادات الأوروبية الصغيرة أدنى مستويات الالتزامات بنهاية الربع الثاني من 2025، إستونيا (23.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولوكسمبورغ (25.1%)، وبلغاريا (26.3%). وانخفض الدين العام لإستونيا بنسبة 0.4 نقطة مئوية، بينما انخفض دين لوكسمبورغ العام بنسبة 0.6 نقطة مئوية.
وفي الوقت ذاته، سجلت اليونان (151.2%) وإيطاليا (138.3%) وفرنسا (115.8%) وبلجيكا (106.2%) وإسبانيا (103.4%) أكبر الديون السيادية المتراكمة.