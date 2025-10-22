فنلندا وبولندا تشهدان نموا في ديونهما العامة بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي

عربي
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
سجلت فنلندا وبولندا ورومانيا، أسرع نمو في الدين العام في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام، بينما سجّلت اليونان وإيطاليا وفرنسا أعلى مستوى من...
وهكذا، شهدت فنلندا أكبر زيادة في الدين العام في الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفع إلى 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ80.6% في الفترة ذاتها من العام الماضي.وبدأت بلغاريا، التي تفتخر بأحد أدنى مستويات الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي، بزيادة ديونها بشكل حاد، لتصل إلى 26.3% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بـ22% في العام السابق. وحدثت معظم هذه الزيادة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2025.كما يشهد دين فرنسا ارتفاعًا سريعًا، حيث ارتفع بنسبة 3.5 نقطة مئوية على مدار العام ليصل إلى 115.8%، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2021.في الوقت ذاته، انخفض الدين الحكومي في 11 دولة. وكان الانخفاض الأبرز في اليونان، أكبر مدين في أوروبا، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 8.9 نقطة مئوية لتصل إلى 151.2%.كما انخفض دين أيرلندا بشكل ملحوظ، بمقدار 7.2 نقطة مئوية ليصل إلى 33.3%، وانخفض دين قبرص بمقدار 6.5 نقطة مئوية ليصل إلى 61.2%.وفي الوقت ذاته، سجلت اليونان (151.2%) وإيطاليا (138.3%) وفرنسا (115.8%) وبلجيكا (106.2%) وإسبانيا (103.4%) أكبر الديون السيادية المتراكمة.بسبب العقوبات على روسيا... أسعار الغاز في أوروبا تقفز مرتين ونصف خلال 4 سنواتإعلام: الاتحاد الأوروبي يريد استخدام الأصول الروسية المجمدة كقرض لكييف
فنلندا وبولندا تشهدان نموا في ديونهما العامة بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي

06:42 GMT 22.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
سجلت فنلندا وبولندا ورومانيا، أسرع نمو في الدين العام في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام، بينما سجّلت اليونان وإيطاليا وفرنسا أعلى مستوى من الدين، وفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" لبيانات "يوروستات".
وهكذا، شهدت فنلندا أكبر زيادة في الدين العام في الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفع إلى 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ80.6% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهدت بولندا زيادة أقل قليلاً، بنسبة 6.1 نقطة مئوية، ليصل إلى 58.1%، ورومانيا بنسبة 5.8 نقطة مئوية، ليصل إلى 57.3%.

وبدأت بلغاريا، التي تفتخر بأحد أدنى مستويات الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي، بزيادة ديونها بشكل حاد، لتصل إلى 26.3% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بـ22% في العام السابق. وحدثت معظم هذه الزيادة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2025.
كما يشهد دين فرنسا ارتفاعًا سريعًا، حيث ارتفع بنسبة 3.5 نقطة مئوية على مدار العام ليصل إلى 115.8%، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2021.

وبالإضافة إلى البلدان المذكورة أعلاه، ارتفع الدين في 11 دولة أخرى، بما في ذلك سلوفاكيا (بنسبة 2.7 نقطة مئوية)، ولاتفيا (بنسبة 2 نقطة مئوية)، والسويد (بنسبة 1.9 نقطة مئوية)، وألمانيا والنمسا ( كلاهما زائد 0.8 نقطة مئوية).

في الوقت ذاته، انخفض الدين الحكومي في 11 دولة. وكان الانخفاض الأبرز في اليونان، أكبر مدين في أوروبا، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 8.9 نقطة مئوية لتصل إلى 151.2%.
كما انخفض دين أيرلندا بشكل ملحوظ، بمقدار 7.2 نقطة مئوية ليصل إلى 33.3%، وانخفض دين قبرص بمقدار 6.5 نقطة مئوية ليصل إلى 61.2%.

وسجلت الاقتصادات الأوروبية الصغيرة أدنى مستويات الالتزامات بنهاية الربع الثاني من 2025، إستونيا (23.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولوكسمبورغ (25.1%)، وبلغاريا (26.3%). وانخفض الدين العام لإستونيا بنسبة 0.4 نقطة مئوية، بينما انخفض دين لوكسمبورغ العام بنسبة 0.6 نقطة مئوية.

وفي الوقت ذاته، سجلت اليونان (151.2%) وإيطاليا (138.3%) وفرنسا (115.8%) وبلجيكا (106.2%) وإسبانيا (103.4%) أكبر الديون السيادية المتراكمة.
