فنلندا وبولندا تشهدان نموا في ديونهما العامة بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي

وهكذا، شهدت فنلندا أكبر زيادة في الدين العام في الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفع إلى 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ80.6% في الفترة ذاتها من العام الماضي.وبدأت بلغاريا، التي تفتخر بأحد أدنى مستويات الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي، بزيادة ديونها بشكل حاد، لتصل إلى 26.3% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بـ22% في العام السابق. وحدثت معظم هذه الزيادة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2025.كما يشهد دين فرنسا ارتفاعًا سريعًا، حيث ارتفع بنسبة 3.5 نقطة مئوية على مدار العام ليصل إلى 115.8%، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2021.في الوقت ذاته، انخفض الدين الحكومي في 11 دولة. وكان الانخفاض الأبرز في اليونان، أكبر مدين في أوروبا، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 8.9 نقطة مئوية لتصل إلى 151.2%.كما انخفض دين أيرلندا بشكل ملحوظ، بمقدار 7.2 نقطة مئوية ليصل إلى 33.3%، وانخفض دين قبرص بمقدار 6.5 نقطة مئوية ليصل إلى 61.2%.وفي الوقت ذاته، سجلت اليونان (151.2%) وإيطاليا (138.3%) وفرنسا (115.8%) وبلجيكا (106.2%) وإسبانيا (103.4%) أكبر الديون السيادية المتراكمة.

