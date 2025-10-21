https://sarabic.ae/20251021/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يريد-استخدام-الأصول-الروسية-المجمدة-كقرض-لكييف-1106226897.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يريد استخدام الأصول الروسية المجمدة كقرض لكييف
إعلام: الاتحاد الأوروبي يريد استخدام الأصول الروسية المجمدة كقرض لكييف
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن وثائق داخلية اطّلعت عليها، بأن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون تكليف المفوضية الأوروبية رسميًا، بعد غد الخميس، بإعداد "مقترح... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T04:29+0000
2025-10-21T04:29+0000
2025-10-21T04:44+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
أخبار بلجيكا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg
وقالت إحدى تلك الوسائل: "يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي تكليف المفوضية الأوروبية بتطوير اقتراح قانوني لاستخدام مليارات اليورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة لتمويل قرض ضخم لأوكرانيا، بعد أن أشارت بلجيكا إلى أنها لن تقف في الطريق".ووفقا لمصدر دبلوماسي بلجيكي، فإن بلاده لن تعترض على القرار.وأوضحت الوسيلة: "ومع ذلك، حتى لو حصلت المفوضية على الضوء الأخضر، فإن اقتراحها القانوني سيضطر إلى الخضوع لأسابيع من المفاوضات الصعبة مع العواصم الوطنية".وفي وقت سابق، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، بقوة ضد اقتراح منح قرض لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية المجمدة، معلنًا أن "هذا لن يحدث أبدًا".وفي سبتمبر الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، منح أوكرانيا قرضًا جديدًا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، وأكدت أن "أوكرانيا لن تسدد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات"، بحسب زعمها.وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.وأفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.ووصفت وزارة الخارجية الروسية، تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة، وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.بلجيكا تطالب بضمانات موقعة من الاتحاد الأوروبي قبل مصادرة الأصول الروسية"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدةإعلام: قادة أوروبا يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن قرض جديد لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20251015/المجر-ترفض-استخدام-عائدات-الأصول-الروسية-المجمدة-إذا-طالت-العقوبات-شركاتها-1106051690.html
https://sarabic.ae/20251005/وزير-الخارجية-التركي-الدعم-المالي-الأوروبي-لأوكرانيا-باهظ-بشكل-لا-يصدق-1105629603.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/49/1013524999_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_e5a24e5cc1d4363a06c035d0505eb574.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار بلجيكا اليوم
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار بلجيكا اليوم
إعلام: الاتحاد الأوروبي يريد استخدام الأصول الروسية المجمدة كقرض لكييف
04:29 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 04:44 GMT 21.10.2025)
أكدت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن وثائق داخلية اطّلعت عليها، بأن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون تكليف المفوضية الأوروبية رسميًا، بعد غد الخميس، بإعداد "مقترح قانوني" لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح نظام كييف، بعد أن أبدت بلجيكا عدم معارضتها.
وقالت إحدى تلك الوسائل: "يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي تكليف المفوضية الأوروبية بتطوير اقتراح قانوني لاستخدام مليارات اليورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة لتمويل قرض ضخم لأوكرانيا، بعد أن أشارت بلجيكا إلى أنها لن تقف في الطريق".
وأكدت أن هذا الأمر من المرجح أن يحدث في الاجتماع الفصلي للمجلس الأوروبي في بروكسل بعد غد الخميس.
ووفقا لمصدر دبلوماسي بلجيكي، فإن بلاده لن تعترض على القرار.
وأوضحت الوسيلة: "ومع ذلك، حتى لو حصلت المفوضية على الضوء الأخضر، فإن اقتراحها القانوني سيضطر إلى الخضوع لأسابيع من المفاوضات الصعبة مع العواصم الوطنية".
وذكرت أن المفوضية الأوروبية طرحت هذه الفكرة لأول مرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكنها انتظرت الموافقة المباشرة من رؤساء الحكومات الأوروبية قبل تقديم اقتراح ملموس.
وفي وقت سابق، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، بقوة ضد اقتراح منح قرض لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية المجمدة، معلنًا أن "هذا لن يحدث أبدًا".
وفي سبتمبر الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، منح أوكرانيا قرضًا جديدًا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، وأكدت أن "أوكرانيا لن تسدد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات"، بحسب زعمها.
ومع ذلك، لا يوجد إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن "فكرة الاتحاد الأوروبي أن تدفع روسيا لأوكرانيا نوعًا من التعويضات بعيدة كل البعد عن الواقع، وأن بروكسل متورطة منذ فترة طويلة في سرقة الأصول الروسية".
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
وأفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
وردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة، إذ جُمعت أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة، وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.