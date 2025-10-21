إعلام: الاتحاد الأوروبي يريد استخدام الأصول الروسية المجمدة كقرض لكييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الاتحاد الأوروبي يريد استخدام الأصول الروسية المجمدة كقرض لكييف
أكدت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن وثائق داخلية اطّلعت عليها، بأن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون تكليف المفوضية الأوروبية رسميًا، بعد غد الخميس، بإعداد "مقترح... 21.10.2025
2025-10-21T04:29+0000
2025-10-21T04:44+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
أخبار بلجيكا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg
وقالت إحدى تلك الوسائل: "يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي تكليف المفوضية الأوروبية بتطوير اقتراح قانوني لاستخدام مليارات اليورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة لتمويل قرض ضخم لأوكرانيا، بعد أن أشارت بلجيكا إلى أنها لن تقف في الطريق".ووفقا لمصدر دبلوماسي بلجيكي، فإن بلاده لن تعترض على القرار.وأوضحت الوسيلة: "ومع ذلك، حتى لو حصلت المفوضية على الضوء الأخضر، فإن اقتراحها القانوني سيضطر إلى الخضوع لأسابيع من المفاوضات الصعبة مع العواصم الوطنية".وفي وقت سابق، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، بقوة ضد اقتراح منح قرض لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية المجمدة، معلنًا أن "هذا لن يحدث أبدًا".وفي سبتمبر الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، منح أوكرانيا قرضًا جديدًا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، وأكدت أن "أوكرانيا لن تسدد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات"، بحسب زعمها.وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.وأفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.ووصفت وزارة الخارجية الروسية، تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة، وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.بلجيكا تطالب بضمانات موقعة من الاتحاد الأوروبي قبل مصادرة الأصول الروسية"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدةإعلام: قادة أوروبا يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن قرض جديد لأوكرانيا
الأخبار
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار بلجيكا اليوم
04:29 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 04:44 GMT 21.10.2025)
أكدت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن وثائق داخلية اطّلعت عليها، بأن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون تكليف المفوضية الأوروبية رسميًا، بعد غد الخميس، بإعداد "مقترح قانوني" لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح نظام كييف، بعد أن أبدت بلجيكا عدم معارضتها.
وقالت إحدى تلك الوسائل: "يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي تكليف المفوضية الأوروبية بتطوير اقتراح قانوني لاستخدام مليارات اليورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة لتمويل قرض ضخم لأوكرانيا، بعد أن أشارت بلجيكا إلى أنها لن تقف في الطريق".

وأكدت أن هذا الأمر من المرجح أن يحدث في الاجتماع الفصلي للمجلس الأوروبي في بروكسل بعد غد الخميس.

ووفقا لمصدر دبلوماسي بلجيكي، فإن بلاده لن تعترض على القرار.
وأوضحت الوسيلة: "ومع ذلك، حتى لو حصلت المفوضية على الضوء الأخضر، فإن اقتراحها القانوني سيضطر إلى الخضوع لأسابيع من المفاوضات الصعبة مع العواصم الوطنية".

وذكرت أن المفوضية الأوروبية طرحت هذه الفكرة لأول مرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكنها انتظرت الموافقة المباشرة من رؤساء الحكومات الأوروبية قبل تقديم اقتراح ملموس.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
المجر ترفض استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة إذا طالت عقوبات موسكو شركاتها
15 أكتوبر, 21:46 GMT
وفي وقت سابق، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، بقوة ضد اقتراح منح قرض لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية المجمدة، معلنًا أن "هذا لن يحدث أبدًا".
وفي سبتمبر الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، منح أوكرانيا قرضًا جديدًا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، وأكدت أن "أوكرانيا لن تسدد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات"، بحسب زعمها.

ومع ذلك، لا يوجد إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن "فكرة الاتحاد الأوروبي أن تدفع روسيا لأوكرانيا نوعًا من التعويضات بعيدة كل البعد عن الواقع، وأن بروكسل متورطة منذ فترة طويلة في سرقة الأصول الروسية".

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية التركي: الدعم المالي الأوروبي لأوكرانيا "باهظ بشكل لا يصدق"
5 أكتوبر, 00:01 GMT
وأفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة، إذ جُمعت أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية، تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة، وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.
بلجيكا تطالب بضمانات موقعة من الاتحاد الأوروبي قبل مصادرة الأصول الروسية
"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة
إعلام: قادة أوروبا يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن قرض جديد لأوكرانيا
