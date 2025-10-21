https://sarabic.ae/20251021/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يريد-استخدام-الأصول-الروسية-المجمدة-كقرض-لكييف-1106226897.html

إعلام: الاتحاد الأوروبي يريد استخدام الأصول الروسية المجمدة كقرض لكييف

إعلام: الاتحاد الأوروبي يريد استخدام الأصول الروسية المجمدة كقرض لكييف

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن وثائق داخلية اطّلعت عليها، بأن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون تكليف المفوضية الأوروبية رسميًا، بعد غد الخميس، بإعداد "مقترح... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T04:29+0000

2025-10-21T04:29+0000

2025-10-21T04:44+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

أخبار بلجيكا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg

وقالت إحدى تلك الوسائل: "يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي تكليف المفوضية الأوروبية بتطوير اقتراح قانوني لاستخدام مليارات اليورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة لتمويل قرض ضخم لأوكرانيا، بعد أن أشارت بلجيكا إلى أنها لن تقف في الطريق".ووفقا لمصدر دبلوماسي بلجيكي، فإن بلاده لن تعترض على القرار.وأوضحت الوسيلة: "ومع ذلك، حتى لو حصلت المفوضية على الضوء الأخضر، فإن اقتراحها القانوني سيضطر إلى الخضوع لأسابيع من المفاوضات الصعبة مع العواصم الوطنية".وفي وقت سابق، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، بقوة ضد اقتراح منح قرض لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية المجمدة، معلنًا أن "هذا لن يحدث أبدًا".وفي سبتمبر الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، منح أوكرانيا قرضًا جديدًا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، وأكدت أن "أوكرانيا لن تسدد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات"، بحسب زعمها.وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.وأفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.ووصفت وزارة الخارجية الروسية، تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة، وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.بلجيكا تطالب بضمانات موقعة من الاتحاد الأوروبي قبل مصادرة الأصول الروسية"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدةإعلام: قادة أوروبا يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن قرض جديد لأوكرانيا

https://sarabic.ae/20251015/المجر-ترفض-استخدام-عائدات-الأصول-الروسية-المجمدة-إذا-طالت-العقوبات-شركاتها-1106051690.html

https://sarabic.ae/20251005/وزير-الخارجية-التركي-الدعم-المالي-الأوروبي-لأوكرانيا-باهظ-بشكل-لا-يصدق-1105629603.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار بلجيكا اليوم