وزير الخارجية التركي: الدعم المالي الأوروبي لأوكرانيا "باهظ بشكل لا يصدق"

أنقرة –سبوتنيك. وقال فيدان في مقابلة مع شبكة "تي.آر.تي" التركية، إن "الأموال لا تُوجَّه فقط إلى الحرب، بل تُخصص أيضًا للحكومة الأوكرانية بمبالغ وصناديق ضخمة. في الواقع، نحن أمام عملية طويلة الأمد وباهظة التكاليف إلى حد لا يُصدق".وأضاف أن هذا الصراع ترك آثارًا سلبية على التوازن العالمي للطاقة وعلى حركة التجارة الدولية.وأشار الوزير إلى أن حكومات أوروبا باتت مضطرة لتعديل ميزانياتها بسبب الضغوط الأمريكية المتزايدة لرفع إنفاق الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الدفاع، بعدما كانت واشنطن توفر للقارة "مظلة أمنية".وفيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة في أوروبا، أكد فيدان أن عدة دول أوروبية ما زالت تعارض تحويل هذه الأموال لصالح أوكرانيا، مضيفًا أن النقاشات ما زالت مستمرة.وقال: "إذا استخدمت الدول الأوروبية هذه الأموال، أي صادرتها فعليًا، فسيتم انتهاك جميع المبادئ والقوانين المقدسة المتعلقة بحرية التجارة والشفافية المالية وحركة رؤوس الأموال".وكان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قد جمدوا نحو 300 مليار يورو من احتياطات روسيا النقدية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد حوّل 14 مليار يورو لأوكرانيا من عوائد تلك الأصول المجمدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.وفي المقابل، فرضت موسكو قيودًا مالية على الاستثمارات الأجنبية القادمة من الدول غير الصديقة، حيث تجمع أصول المستثمرين وعائداتهم في حسابات خاصة لا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية روسية.وزارة الخارجية الروسية وصفت مرارًا تجميد أصولها في أوروبا بأنه "سرقة صريحة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد الروس، بل الأصول السيادية أيضًا.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد شدد على أن موسكو سترد بالمثل إذا أقدمت الدول الغربية على مصادرة أموالها، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا الوسائل القانونية والاقتصادية الكافية لعدم إعادة أموال تلك الدول المحتجزة داخل أراضيها.

