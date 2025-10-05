وزير الخارجية التركي: الدعم المالي الأوروبي لأوكرانيا "باهظ بشكل لا يصدق"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251005/وزير-الخارجية-التركي-الدعم-المالي-الأوروبي-لأوكرانيا-باهظ-بشكل-لا-يصدق-1105629603.html
وزير الخارجية التركي: الدعم المالي الأوروبي لأوكرانيا "باهظ بشكل لا يصدق"
وزير الخارجية التركي: الدعم المالي الأوروبي لأوكرانيا "باهظ بشكل لا يصدق"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن الدعم المالي الذي تقدمه الدول الأوروبية لأوكرانيا بات يشكل عبئا اقتصاديا ضخما وغير مسبوق. مؤكدًا أن هذا النهج لا... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T00:01+0000
2025-10-05T00:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية التركي
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83465722bab3d925fae56f9e1f92683.jpg
أنقرة –سبوتنيك. وقال فيدان في مقابلة مع شبكة "تي.آر.تي" التركية، إن "الأموال لا تُوجَّه فقط إلى الحرب، بل تُخصص أيضًا للحكومة الأوكرانية بمبالغ وصناديق ضخمة. في الواقع، نحن أمام عملية طويلة الأمد وباهظة التكاليف إلى حد لا يُصدق".وأضاف أن هذا الصراع ترك آثارًا سلبية على التوازن العالمي للطاقة وعلى حركة التجارة الدولية.وأشار الوزير إلى أن حكومات أوروبا باتت مضطرة لتعديل ميزانياتها بسبب الضغوط الأمريكية المتزايدة لرفع إنفاق الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الدفاع، بعدما كانت واشنطن توفر للقارة "مظلة أمنية".وفيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة في أوروبا، أكد فيدان أن عدة دول أوروبية ما زالت تعارض تحويل هذه الأموال لصالح أوكرانيا، مضيفًا أن النقاشات ما زالت مستمرة.وقال: "إذا استخدمت الدول الأوروبية هذه الأموال، أي صادرتها فعليًا، فسيتم انتهاك جميع المبادئ والقوانين المقدسة المتعلقة بحرية التجارة والشفافية المالية وحركة رؤوس الأموال".وكان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قد جمدوا نحو 300 مليار يورو من احتياطات روسيا النقدية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد حوّل 14 مليار يورو لأوكرانيا من عوائد تلك الأصول المجمدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.وفي المقابل، فرضت موسكو قيودًا مالية على الاستثمارات الأجنبية القادمة من الدول غير الصديقة، حيث تجمع أصول المستثمرين وعائداتهم في حسابات خاصة لا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية روسية.وزارة الخارجية الروسية وصفت مرارًا تجميد أصولها في أوروبا بأنه "سرقة صريحة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد الروس، بل الأصول السيادية أيضًا.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد شدد على أن موسكو سترد بالمثل إذا أقدمت الدول الغربية على مصادرة أموالها، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا الوسائل القانونية والاقتصادية الكافية لعدم إعادة أموال تلك الدول المحتجزة داخل أراضيها.
https://sarabic.ae/20250919/وزير-الخارجية-التركي-علاقات-أنقرة-والقاهرة-في-أفضل-مستوياتها-بالتاريخ-الحديث-1105043659.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5320cff2b6c2d452786b1dbd7615437.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, وزير الخارجية التركي, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار تركيا اليوم, وزير الخارجية التركي, أخبار أوكرانيا, روسيا

وزير الخارجية التركي: الدعم المالي الأوروبي لأوكرانيا "باهظ بشكل لا يصدق"

00:01 GMT 05.10.2025
© Sputnikلافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن الدعم المالي الذي تقدمه الدول الأوروبية لأوكرانيا بات يشكل عبئا اقتصاديا ضخما وغير مسبوق. مؤكدًا أن هذا النهج لا يقتصر على تمويل الحرب، بل يمتد أيضا لتغطية نفقات الحكومة الأوكرانية نفسها.
أنقرة –سبوتنيك. وقال فيدان في مقابلة مع شبكة "تي.آر.تي" التركية، إن "الأموال لا تُوجَّه فقط إلى الحرب، بل تُخصص أيضًا للحكومة الأوكرانية بمبالغ وصناديق ضخمة. في الواقع، نحن أمام عملية طويلة الأمد وباهظة التكاليف إلى حد لا يُصدق".
وأضاف أن هذا الصراع ترك آثارًا سلبية على التوازن العالمي للطاقة وعلى حركة التجارة الدولية.
وأشار الوزير إلى أن حكومات أوروبا باتت مضطرة لتعديل ميزانياتها بسبب الضغوط الأمريكية المتزايدة لرفع إنفاق الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الدفاع، بعدما كانت واشنطن توفر للقارة "مظلة أمنية".
وأوضح أن "السلطات الأوروبية تستخدم الملف الأوكراني وحوادث خرق المجال الجوي كذريعة أمام الناخبين لتبرير زيادة مخصصات الدفاع في الميزانية".
وفيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة في أوروبا، أكد فيدان أن عدة دول أوروبية ما زالت تعارض تحويل هذه الأموال لصالح أوكرانيا، مضيفًا أن النقاشات ما زالت مستمرة.
وقال: "إذا استخدمت الدول الأوروبية هذه الأموال، أي صادرتها فعليًا، فسيتم انتهاك جميع المبادئ والقوانين المقدسة المتعلقة بحرية التجارة والشفافية المالية وحركة رؤوس الأموال".
وكان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قد جمدوا نحو 300 مليار يورو من احتياطات روسيا النقدية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد حوّل 14 مليار يورو لأوكرانيا من عوائد تلك الأصول المجمدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
وزير الخارجية التركي: علاقات أنقرة والقاهرة في أفضل مستوياتها بالتاريخ الحديث
19 سبتمبر, 16:27 GMT
وفي المقابل، فرضت موسكو قيودًا مالية على الاستثمارات الأجنبية القادمة من الدول غير الصديقة، حيث تجمع أصول المستثمرين وعائداتهم في حسابات خاصة لا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية روسية.
وزارة الخارجية الروسية وصفت مرارًا تجميد أصولها في أوروبا بأنه "سرقة صريحة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد الروس، بل الأصول السيادية أيضًا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد شدد على أن موسكو سترد بالمثل إذا أقدمت الدول الغربية على مصادرة أموالها، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا الوسائل القانونية والاقتصادية الكافية لعدم إعادة أموال تلك الدول المحتجزة داخل أراضيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала