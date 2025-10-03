https://sarabic.ae/20251003/إعلام-قادة-أوروبا-يفشلون-في-التوصل-لاتفاق-بشأن-قرض-جديد-لأوكرانيا-1105579802.html
إعلام: قادة أوروبا يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن قرض جديد لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، أن القادة الأوروبيين فشلوا في إحراز تقدم بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض لأوكرانيا.
2025-10-03T15:23+0000
2025-10-03T15:23+0000
2025-10-03T15:23+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
وأشارت الصحيفة إلى أن "قادة الاتحاد الأوروبي فشلوا في إحراز تقدم بشأن قرض مقترح بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، بضمان الأصول الروسية المجمدة، خلال قمة الأمس".ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن قوله: "لا يُمكن ببساطة انتزاع شيء ينتمي إلى دولة أخرى".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى يوروكلير، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
إعلام: قادة أوروبا يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن قرض جديد لأوكرانيا
ذكرت صحيفة بريطانية، أن القادة الأوروبيين فشلوا في إحراز تقدم بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض لأوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن "قادة الاتحاد الأوروبي فشلوا في إحراز تقدم بشأن قرض مقترح بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، بضمان الأصول الروسية المجمدة، خلال قمة الأمس".
وفقًا للمنشور، جاءت هذه النتيجة نتيجة رفض بلجيكا التخلي عن اعتراضاتها، ومخاوف فرنسا ولوكسمبورغ بشأن التبعات القانونية لاستخدام هذه الأموال.
ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن قوله: "لا يُمكن ببساطة انتزاع شيء ينتمي إلى دولة أخرى".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بريطانية أن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر طالب قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين بتحمل مخاطر استخدام الأموال الروسية، مؤكدًا أنه "لا وجود لما يُسمى مالًا مجانيًا".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى يوروكلير، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.