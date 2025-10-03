إعلام: قادة أوروبا يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن قرض جديد لأوكرانيا

عربي
وأشارت الصحيفة إلى أن "قادة الاتحاد الأوروبي فشلوا في إحراز تقدم بشأن قرض مقترح بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، بضمان الأصول الروسية المجمدة، خلال قمة الأمس".ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن قوله: "لا يُمكن ببساطة انتزاع شيء ينتمي إلى دولة أخرى".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى يوروكلير، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
ذكرت صحيفة بريطانية، أن القادة الأوروبيين فشلوا في إحراز تقدم بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض لأوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن "قادة الاتحاد الأوروبي فشلوا في إحراز تقدم بشأن قرض مقترح بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، بضمان الأصول الروسية المجمدة، خلال قمة الأمس".
وفقًا للمنشور، جاءت هذه النتيجة نتيجة رفض بلجيكا التخلي عن اعتراضاتها، ومخاوف فرنسا ولوكسمبورغ بشأن التبعات القانونية لاستخدام هذه الأموال.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المجر تكشف حجم الإنفاق الأوروبي المالي على أوكرانيا
11:22 GMT
ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن قوله: "لا يُمكن ببساطة انتزاع شيء ينتمي إلى دولة أخرى".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بريطانية أن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر طالب قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين بتحمل مخاطر استخدام الأموال الروسية، مؤكدًا أنه "لا وجود لما يُسمى مالًا مجانيًا".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى يوروكلير، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
