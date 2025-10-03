المجر تكشف حجم الإنفاق الأوروبي المالي على أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
المجر تكشف حجم الإنفاق الأوروبي المالي على أوكرانيا
المجر تكشف حجم الإنفاق الأوروبي المالي على أوكرانيا
وزير الطاقة التركي: شراء النفط الروسي قرار تجاري للشركات وليس حكوميا
المجر تكشف حجم الإنفاق الأوروبي المالي على أوكرانيا

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي أنفق بالفعل ما بين 175 و180 مليار يورو على أوكرانيا، وستزداد هذه النفقات بمقدار 40 - 60 مليار يورو سنويًا.
وقال أوربان في مقابلة مع إذاعة "كوسوث": "لقد أنفقنا بالفعل ما بين 170 و180 مليار يورو. وبينما تمر أوروبا بصعوبات اقتصادية جسيمة ونحتاج إلى كل قرش، أنفقنا بالفعل ما بين 175 و180 مليار يورو، وسيتعين علينا إنفاق ما بين 40 و50 و60 مليار يورو سنويًا، مرارا وتكرارا".

وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن "الاستراتيجية العسكرية" للاتحاد الأوروبي، القائمة على افتراض استنزاف روسيا اقتصاديا في المستقبل، هي "وهم" و"لا أساس منطقي لها ولا أساس مالي".

خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
وزير الطاقة التركي: شراء النفط الروسي قرار تجاري للشركات وليس حكوميا
10:44 GMT
وأكد أوربان على أنه "لا يمكننا تمويل هذه الحرب وفي الوقت نفسه نريد هزيمة العدو، مدعيين التفوق المالي والاقتصادي. هذا كله سراب ووهم، وستكون هناك عواقب وخيمة".

وفي وقت سابق، قدّرت صحيفة "ماجيار نيمزيت" المجرية، أن أوكرانيا تلقت من الاتحاد الأوروبي، خلال 3 سنوات، ما يقارب ضعف ما تلقته المجر خلال 20 عامًا، ما يدل بوضوح على أن بروكسل تُعطي الأولوية لكييف على حساب الدول الأعضاء.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، صرح أوربان أن أوروبا والولايات المتحدة، أنفقتا ما مجموعه 310 مليارات يورو على أوكرانيا، وهو مبلغ "مروع". وأضاف: "لو استُثمرت هذه الأموال في الاقتصاد الأوروبي، لكان الأوروبيون يعيشون حياة أفضل بكثير اليوم، لكانت المعجزات قد تحققت، ولكن بدلًا من ذلك، أُهدرت الأموال". وحسب قوله، فإن الغرب، بتجاهله للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، يرتكب خطأ فادحًا وسيدفع ثمنًا باهظًا.
