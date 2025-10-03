https://sarabic.ae/20251003/المجر-تكشف-حجم-الإنفاق-الأوروبي-المالي-على-أوكرانيا-1105573461.html
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي أنفق بالفعل ما بين 175 و180 مليار يورو على أوكرانيا، وستزداد هذه النفقات بمقدار 40 - 60 مليار يورو
وقال أوربان في مقابلة مع إذاعة "كوسوث": "لقد أنفقنا بالفعل ما بين 170 و180 مليار يورو. وبينما تمر أوروبا بصعوبات اقتصادية جسيمة ونحتاج إلى كل قرش، أنفقنا بالفعل ما بين 175 و180 مليار يورو، وسيتعين علينا إنفاق ما بين 40 و50 و60 مليار يورو سنويًا، مرارا وتكرارا".وأكد أوربان على أنه "لا يمكننا تمويل هذه الحرب وفي الوقت نفسه نريد هزيمة العدو، مدعيين التفوق المالي والاقتصادي. هذا كله سراب ووهم، وستكون هناك عواقب وخيمة".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، صرح أوربان أن أوروبا والولايات المتحدة، أنفقتا ما مجموعه 310 مليارات يورو على أوكرانيا، وهو مبلغ "مروع". وأضاف: "لو استُثمرت هذه الأموال في الاقتصاد الأوروبي، لكان الأوروبيون يعيشون حياة أفضل بكثير اليوم، لكانت المعجزات قد تحققت، ولكن بدلًا من ذلك، أُهدرت الأموال". وحسب قوله، فإن الغرب، بتجاهله للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، يرتكب خطأ فادحًا وسيدفع ثمنًا باهظًا.
المجر تكشف حجم الإنفاق الأوروبي المالي على أوكرانيا
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي أنفق بالفعل ما بين 175 و180 مليار يورو على أوكرانيا، وستزداد هذه النفقات بمقدار 40 - 60 مليار يورو سنويًا.
وقال أوربان في مقابلة مع إذاعة "كوسوث": "لقد أنفقنا بالفعل ما بين 170 و180 مليار يورو. وبينما تمر أوروبا بصعوبات اقتصادية جسيمة ونحتاج إلى كل قرش، أنفقنا بالفعل ما بين 175 و180 مليار يورو، وسيتعين علينا إنفاق ما بين 40 و50 و60 مليار يورو سنويًا، مرارا وتكرارا".
وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن "الاستراتيجية العسكرية" للاتحاد الأوروبي، القائمة على افتراض استنزاف روسيا اقتصاديا في المستقبل، هي "وهم" و"لا أساس منطقي لها ولا أساس مالي".
وأكد أوربان على أنه "لا يمكننا تمويل هذه الحرب وفي الوقت نفسه نريد هزيمة العدو، مدعيين التفوق المالي والاقتصادي. هذا كله سراب ووهم، وستكون هناك عواقب وخيمة".
وفي وقت سابق، قدّرت صحيفة "ماجيار نيمزيت" المجرية، أن أوكرانيا تلقت من الاتحاد الأوروبي، خلال 3 سنوات، ما يقارب ضعف ما تلقته المجر خلال 20 عامًا، ما يدل بوضوح على أن بروكسل تُعطي الأولوية لكييف على حساب الدول الأعضاء.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، صرح أوربان أن أوروبا والولايات المتحدة، أنفقتا ما مجموعه 310 مليارات يورو على أوكرانيا، وهو مبلغ "مروع". وأضاف: "لو استُثمرت هذه الأموال في الاقتصاد الأوروبي، لكان الأوروبيون يعيشون حياة أفضل بكثير اليوم، لكانت المعجزات قد تحققت، ولكن بدلًا من ذلك، أُهدرت الأموال". وحسب قوله، فإن الغرب، بتجاهله للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، يرتكب خطأ فادحًا وسيدفع ثمنًا باهظًا.