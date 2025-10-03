https://sarabic.ae/20251003/وزير-الطاقة-التركي-شراء-النفط-الروسي-قرار-تجاري-للشركات-وليس-حكوميا-1105572347.html
وزير الطاقة التركي: شراء النفط الروسي قرار تجاري للشركات وليس حكوميا
وزير الطاقة التركي: شراء النفط الروسي قرار تجاري للشركات وليس حكوميا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن "شراء النفط الروسي هو قرار تجاري تتخذه شركات التكرير، وليس حكوميًا"، وأضاف: "بالنسبة لنا، هذا هو القرار الخاص... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T10:44+0000
2025-10-03T10:44+0000
2025-10-03T10:44+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061632085_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_bfb39707cdb3011e50463d949c9e72dc.jpg
وأضاف بيرقدار في حديث لقناة "سي إن إن تورك" التركية: "هذا قرار الشركات الخاصة والموزعين وشركات التكرير"، موضحًا أن "المصافي التركية بنيت لمعالجة النفط الخام من مصادر قريبة، ما يجعل الواردات من روسيا ضرورة فنية وقرارًا تجاريًا في آن واحد".وأشار وزير الطاقة التركي إلى أنهم "سيحصلون بالتأكيد على الغاز من جميع المصادر وفقا لهذه الاتفاقات، من روسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان".وجاءت تصريحات الوزير التركي، في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنقرة إلى وقف شراء النفط الروسي. كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، إن "أنقرة تعمل على تنويع مصادرها من الطاقة وتعتبر الولايات المتحدة شريكا مهما، وجاء تصريحه، وسط دعوات من ترامب بعدم شراء النفط الروسي".وكان ترامب أعرب، في وقت سابق، عن ثقته بأن تركيا "ستوقف واردات النفط الروسي"، وذلك بعد محادثاته مع أردوغان في واشنطن، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.من جانبه، علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هذه المسألة، مؤكدًا أن موسكو تحترم موقف أنقرة، وواثقة بأن تركيا تحترم نفسها ومصالح شعبها.
https://sarabic.ae/20251002/تركيا-لن-نتخلى-عن-الغاز-الروسي-1105557358.html
https://sarabic.ae/20220309/نائب-وزير-الطاقة-تركيا-ترى-أنه-من-الصعب-للغاية-إيجاد-بديل-لإمدادات-النفط-الروسي-1059651572.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061632085_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_e8114f1bdf7c89a9b9376e4884681366.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
وزير الطاقة التركي: شراء النفط الروسي قرار تجاري للشركات وليس حكوميا
أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن "شراء النفط الروسي هو قرار تجاري تتخذه شركات التكرير، وليس حكوميًا"، وأضاف: "بالنسبة لنا، هذا هو القرار الخاص بالشركة والموزعين والشركة غير المعالجة".
وأضاف بيرقدار في حديث لقناة "سي إن إن تورك" التركية: "هذا قرار الشركات الخاصة والموزعين وشركات التكرير"، موضحًا أن "المصافي التركية بنيت لمعالجة النفط الخام من مصادر قريبة، ما يجعل الواردات من روسيا
ضرورة فنية وقرارًا تجاريًا في آن واحد".
وإذ أكد بيرقدار أن "بلاده لا تعتزم التخلي عن شراء الغاز الروسي"، قال: "أما بالنسبة لتركيا، فلا يمكننا أن نقول لمواطنينا: نأسف، لقد نفد الغاز، فأمن إمدادات الغاز مضمون بالاستخدام الإلزامي لهذه المصادر دون أي تمييز. الشتاء قادم، ولدينا اتفاقيات محددة".
وأشار وزير الطاقة التركي إلى أنهم "سيحصلون بالتأكيد على الغاز من جميع المصادر وفقا لهذه الاتفاقات، من روسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان".
وجاءت تصريحات الوزير التركي، في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنقرة إلى وقف شراء النفط الروسي. كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، إن "أنقرة تعمل على تنويع مصادرها من الطاقة
وتعتبر الولايات المتحدة شريكا مهما، وجاء تصريحه، وسط دعوات من ترامب بعدم شراء النفط الروسي".
وكان ترامب أعرب، في وقت سابق، عن ثقته بأن تركيا "ستوقف واردات النفط الروسي
"، وذلك بعد محادثاته مع أردوغان في واشنطن، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.
من جانبه، علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هذه المسألة، مؤكدًا أن موسكو تحترم موقف أنقرة، وواثقة بأن تركيا تحترم نفسها ومصالح شعبها.