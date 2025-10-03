https://sarabic.ae/20251003/وزير-الطاقة-التركي-شراء-النفط-الروسي-قرار-تجاري-للشركات-وليس-حكوميا-1105572347.html

وزير الطاقة التركي: شراء النفط الروسي قرار تجاري للشركات وليس حكوميا

أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن "شراء النفط الروسي هو قرار تجاري تتخذه شركات التكرير، وليس حكوميًا"، وأضاف: "بالنسبة لنا، هذا هو القرار الخاص... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف بيرقدار في حديث لقناة "سي إن إن تورك" التركية: "هذا قرار الشركات الخاصة والموزعين وشركات التكرير"، موضحًا أن "المصافي التركية بنيت لمعالجة النفط الخام من مصادر قريبة، ما يجعل الواردات من روسيا ضرورة فنية وقرارًا تجاريًا في آن واحد".وأشار وزير الطاقة التركي إلى أنهم "سيحصلون بالتأكيد على الغاز من جميع المصادر وفقا لهذه الاتفاقات، من روسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان".وجاءت تصريحات الوزير التركي، في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنقرة إلى وقف شراء النفط الروسي. كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، إن "أنقرة تعمل على تنويع مصادرها من الطاقة وتعتبر الولايات المتحدة شريكا مهما، وجاء تصريحه، وسط دعوات من ترامب بعدم شراء النفط الروسي".وكان ترامب أعرب، في وقت سابق، عن ثقته بأن تركيا "ستوقف واردات النفط الروسي"، وذلك بعد محادثاته مع أردوغان في واشنطن، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.من جانبه، علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هذه المسألة، مؤكدًا أن موسكو تحترم موقف أنقرة، وواثقة بأن تركيا تحترم نفسها ومصالح شعبها.

