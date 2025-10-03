وزير الطاقة التركي: شراء النفط الروسي قرار تجاري للشركات وليس حكوميا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:00 GMT
29 د
وزير الطاقة التركي: شراء النفط الروسي قرار تجاري للشركات وليس حكوميا
وزير الطاقة التركي: شراء النفط الروسي قرار تجاري للشركات وليس حكوميا
أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن "شراء النفط الروسي هو قرار تجاري تتخذه شركات التكرير، وليس حكوميًا"، وأضاف: "بالنسبة لنا، هذا هو القرار الخاص... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
أخبار تركيا اليوم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
وأضاف بيرقدار في حديث لقناة "سي إن إن تورك" التركية: "هذا قرار الشركات الخاصة والموزعين وشركات التكرير"، موضحًا أن "المصافي التركية بنيت لمعالجة النفط الخام من مصادر قريبة، ما يجعل الواردات من روسيا ضرورة فنية وقرارًا تجاريًا في آن واحد".وأشار وزير الطاقة التركي إلى أنهم "سيحصلون بالتأكيد على الغاز من جميع المصادر وفقا لهذه الاتفاقات، من روسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان".وجاءت تصريحات الوزير التركي، في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنقرة إلى وقف شراء النفط الروسي. كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، إن "أنقرة تعمل على تنويع مصادرها من الطاقة وتعتبر الولايات المتحدة شريكا مهما، وجاء تصريحه، وسط دعوات من ترامب بعدم شراء النفط الروسي".وكان ترامب أعرب، في وقت سابق، عن ثقته بأن تركيا "ستوقف واردات النفط الروسي"، وذلك بعد محادثاته مع أردوغان في واشنطن، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.من جانبه، علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هذه المسألة، مؤكدًا أن موسكو تحترم موقف أنقرة، وواثقة بأن تركيا تحترم نفسها ومصالح شعبها.
وزير الطاقة التركي: شراء النفط الروسي قرار تجاري للشركات وليس حكوميا

© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن "شراء النفط الروسي هو قرار تجاري تتخذه شركات التكرير، وليس حكوميًا"، وأضاف: "بالنسبة لنا، هذا هو القرار الخاص بالشركة والموزعين والشركة غير المعالجة".
وأضاف بيرقدار في حديث لقناة "سي إن إن تورك" التركية: "هذا قرار الشركات الخاصة والموزعين وشركات التكرير"، موضحًا أن "المصافي التركية بنيت لمعالجة النفط الخام من مصادر قريبة، ما يجعل الواردات من روسيا ضرورة فنية وقرارًا تجاريًا في آن واحد".

وإذ أكد بيرقدار أن "بلاده لا تعتزم التخلي عن شراء الغاز الروسي"، قال: "أما بالنسبة لتركيا، فلا يمكننا أن نقول لمواطنينا: نأسف، لقد نفد الغاز، فأمن إمدادات الغاز مضمون بالاستخدام الإلزامي لهذه المصادر دون أي تمييز. الشتاء قادم، ولدينا اتفاقيات محددة".

وأشار وزير الطاقة التركي إلى أنهم "سيحصلون بالتأكيد على الغاز من جميع المصادر وفقا لهذه الاتفاقات، من روسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان".
وجاءت تصريحات الوزير التركي، في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنقرة إلى وقف شراء النفط الروسي. كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، إن "أنقرة تعمل على تنويع مصادرها من الطاقة وتعتبر الولايات المتحدة شريكا مهما، وجاء تصريحه، وسط دعوات من ترامب بعدم شراء النفط الروسي".
وكان ترامب أعرب، في وقت سابق، عن ثقته بأن تركيا "ستوقف واردات النفط الروسي"، وذلك بعد محادثاته مع أردوغان في واشنطن، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.
من جانبه، علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هذه المسألة، مؤكدًا أن موسكو تحترم موقف أنقرة، وواثقة بأن تركيا تحترم نفسها ومصالح شعبها.
