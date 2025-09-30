أردوغان: تركيا تنوع مصادر الطاقة وترى الولايات المتحدة شريكا مهما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250930/أردوغان-تركيا-تنوع-مصادر-الطاقة-وترى-الولايات-المتحدة-شريكا-مهما-1105441809.html
أردوغان: تركيا تنوع مصادر الطاقة وترى الولايات المتحدة شريكا مهما
أردوغان: تركيا تنوع مصادر الطاقة وترى الولايات المتحدة شريكا مهما
سبوتنيك عربي
في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف شراء النفط الروسي، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة تنوع مصادرها من الطاقة، وترى الولايات المتحدة... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T02:20+0000
2025-09-30T02:37+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105259900_0:0:1443:813_1920x0_80_0_0_8e8b0620dd12e296285c3d71fe40f1f5.jpg
أنقرة –سبوتنيك. في وقت سابق، أعرب ترامب عن ثقته في أن تركيا ستتوقف عن شراء النفط الروسي.أجرى ترامب وأردوغان محادثات في واشنطن في 25 سبتمبر، وفي معرض تعليقه على إمكانية وقف واردات الطاقة الروسية بناءً على طلب الولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تحترم موقف تركيا، وليس لديها أدنى شك في أن أنقرة تحترم نفسها ومصالح شعبها.وأضاف، مثل الدول الموردة الأخرى، نعتبر الولايات المتحدة شريكًا مهمًا. وكان الحصول على الغاز الطبيعي خطوة استراتيجية للغاية في هذا الاتجاه".ووفقًا لهيئة تنظيم سوق الطاقة التركيةـ بلغت حصة النفط الروسي من واردات تركيا في عام 2024 66%، بينما بلغت حصة الغاز الروسي 41%. وفي ظل هذه الظروف، تحتاج أنقرة إلى توسيع "سلة الإمدادات البديلة"، وفقًا لصحيفة "إيكونوميم".وكما صرّح مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "سبوتنيك" سابقًا، فإن سياسة أنقرة لم تتغير بعد دعوة الرئيس الأمريكي للتخلي عن النفط الروسي، لكن الاستنتاجات النهائية لم تكن ممكنة إلا بعد التصريحات الرسمية.
https://sarabic.ae/20250925/أردوغان-خلال-لقائه-مع-ترامب-واثقون-من-تجاوز-أزمات-المنطقة-1105260213.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105259900_162:0:1443:961_1920x0_80_0_0_d63e1f1a2c32c6385040e2b129ae9f19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, رجب طيب أردوغان, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سوق النفط
العالم, رجب طيب أردوغان, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سوق النفط

أردوغان: تركيا تنوع مصادر الطاقة وترى الولايات المتحدة شريكا مهما

02:20 GMT 30.09.2025 (تم التحديث: 02:37 GMT 30.09.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال وصوله البيت الأبيض، وفي استقباله نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال وصوله البيت الأبيض، وفي استقباله نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف شراء النفط الروسي، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة تنوع مصادرها من الطاقة، وترى الولايات المتحدة شريكًا مهمًا.
أنقرة –سبوتنيك. في وقت سابق، أعرب ترامب عن ثقته في أن تركيا ستتوقف عن شراء النفط الروسي.
أجرى ترامب وأردوغان محادثات في واشنطن في 25 سبتمبر، وفي معرض تعليقه على إمكانية وقف واردات الطاقة الروسية بناءً على طلب الولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تحترم موقف تركيا، وليس لديها أدنى شك في أن أنقرة تحترم نفسها ومصالح شعبها.
وقال أردوغان، "من جهة، نستكشف مواردنا الجوفية، ومن جهة أخرى، ننوّع مصادرنا. وقد أثبتت الصعوبات التي واجهتها أوروبا في الأشهر الأولى من النزاع الأوكراني صحة سياستنا. لقد ضمنّا استمرارية عمل الصناعة وتوفير ظروف معيشية مريحة لمواطنينا خلال فصل الشتاء".
وأضاف، مثل الدول الموردة الأخرى، نعتبر الولايات المتحدة شريكًا مهمًا. وكان الحصول على الغاز الطبيعي خطوة استراتيجية للغاية في هذا الاتجاه".
ووفقًا لهيئة تنظيم سوق الطاقة التركيةـ بلغت حصة النفط الروسي من واردات تركيا في عام 2024 66%، بينما بلغت حصة الغاز الروسي 41%. وفي ظل هذه الظروف، تحتاج أنقرة إلى توسيع "سلة الإمدادات البديلة"، وفقًا لصحيفة "إيكونوميم".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال وصوله البيت الأبيض، وفي استقباله نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
أردوغان خلال لقائه مع ترامب: واثقون من تجاوز أزمات المنطقة
25 سبتمبر, 16:32 GMT
وكما صرّح مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "سبوتنيك" سابقًا، فإن سياسة أنقرة لم تتغير بعد دعوة الرئيس الأمريكي للتخلي عن النفط الروسي، لكن الاستنتاجات النهائية لم تكن ممكنة إلا بعد التصريحات الرسمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала