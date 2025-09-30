https://sarabic.ae/20250930/أردوغان-تركيا-تنوع-مصادر-الطاقة-وترى-الولايات-المتحدة-شريكا-مهما-1105441809.html
أردوغان: تركيا تنوع مصادر الطاقة وترى الولايات المتحدة شريكا مهما
أردوغان: تركيا تنوع مصادر الطاقة وترى الولايات المتحدة شريكا مهما
في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف شراء النفط الروسي، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة تنوع مصادرها من الطاقة، وترى الولايات المتحدة شريكًا مهمًا.
أنقرة –سبوتنيك. في وقت سابق، أعرب ترامب عن ثقته في أن تركيا ستتوقف عن شراء النفط الروسي.
أجرى ترامب وأردوغان محادثات في واشنطن في 25 سبتمبر، وفي معرض تعليقه على إمكانية وقف واردات الطاقة الروسية بناءً على طلب الولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تحترم موقف تركيا، وليس لديها أدنى شك في أن أنقرة تحترم نفسها ومصالح شعبها.
وقال أردوغان، "من جهة، نستكشف مواردنا الجوفية، ومن جهة أخرى، ننوّع مصادرنا. وقد أثبتت الصعوبات التي واجهتها أوروبا في الأشهر الأولى من النزاع الأوكراني صحة سياستنا. لقد ضمنّا استمرارية عمل الصناعة وتوفير ظروف معيشية مريحة لمواطنينا خلال فصل الشتاء".
وأضاف، مثل الدول الموردة الأخرى، نعتبر الولايات المتحدة شريكًا
مهمًا. وكان الحصول على الغاز الطبيعي خطوة استراتيجية للغاية في هذا الاتجاه".
ووفقًا لهيئة تنظيم سوق الطاقة التركيةـ بلغت حصة النفط الروسي من واردات تركيا في عام 2024 66%، بينما بلغت حصة الغاز الروسي 41%. وفي ظل هذه الظروف، تحتاج أنقرة إلى توسيع "سلة الإمدادات البديلة"، وفقًا لصحيفة "إيكونوميم".
وكما صرّح مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "سبوتنيك" سابقًا، فإن سياسة أنقرة لم تتغير بعد دعوة الرئيس الأمريكي للتخلي عن النفط الروسي، لكن الاستنتاجات النهائية لم تكن ممكنة إلا بعد التصريحات الرسمية.