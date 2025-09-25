https://sarabic.ae/20250925/أردوغان-خلال-لقائه-مع-ترامب-واثقون-من-تجاوز-أزمات-المنطقة-1105260213.html
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن "هناك مرحلة مختلفة في العلاقات التركية الأمريكية، سواء خلال ولايتي نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الأولى والثانية".
وقال أردوغان للصحفيين خلال اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض: "أعتقد أننا سنجد فرصة لمناقشة علاقاتنا بشكل مفصل سواء فيما يتعلق بملف مقاتلات "إف-35" و"إف-16" أو بنك "خلق" التركي".

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأنه جنبا إلى جنب مع نظيره ترامب سيتغلبون على المشكلات في المنطقة.

من ناحيته، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائه مع نظيره التركي، إن "رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن نجاح النضال لإسقاط الرئيس السوري السابق، بشار الأسد".

وأضاف ترامب أن "أردوغان يحظى باحترام كبير من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزيلينسكي، والجميع يحترمه، وأنا أيضا".

كما أكد ترامب استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن أنقرة "فورا"، إذا كان الاجتماع مع أردوغان جيدا.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض، اليوم الخميس، بمراسم رسمية، ووُضع حرس الشرف في حديقة البيت الأبيض لدى وصول أردوغان بعد مغادرته قصر بلير هاوس، حيث كان يقيم.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن "هناك مرحلة مختلفة في العلاقات التركية الأمريكية، سواء خلال ولايتي نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الأولى والثانية".
وقال أردوغان للصحفيين خلال اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض: "أعتقد أننا سنجد فرصة لمناقشة علاقاتنا بشكل مفصل سواء فيما يتعلق بملف مقاتلات "إف-35" و"إف-16" أو بنك "خلق" التركي".
وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأنه جنبا إلى جنب مع نظيره ترامب سيتغلبون على المشكلات في المنطقة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
من ناحيته، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائه مع نظيره التركي، إن "رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن نجاح النضال لإسقاط الرئيس السوري السابق، بشار الأسد".
وأضاف ترامب أن "أردوغان يحظى باحترام كبير من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزيلينسكي، والجميع يحترمه، وأنا أيضا".
كما أكد ترامب استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن أنقرة "فورا"، إذا كان الاجتماع مع أردوغان جيدا.
واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض، اليوم الخميس، بمراسم رسمية، ووُضع حرس الشرف في حديقة البيت الأبيض لدى وصول أردوغان بعد مغادرته قصر بلير هاوس، حيث كان يقيم.