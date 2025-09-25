https://sarabic.ae/20250925/أردوغان-خلال-لقائه-مع-ترامب-واثقون-من-تجاوز-أزمات-المنطقة-1105260213.html

أردوغان خلال لقائه مع ترامب: واثقون من تجاوز أزمات المنطقة

أردوغان خلال لقائه مع ترامب: واثقون من تجاوز أزمات المنطقة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن "هناك مرحلة مختلفة في العلاقات التركية الأمريكية، سواء خلال ولايتي نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الأولى... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T16:32+0000

2025-09-25T16:32+0000

2025-09-25T16:32+0000

رجب طيب أردوغان

دونالد ترامب

أخبار تركيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105259900_0:0:1443:813_1920x0_80_0_0_8e8b0620dd12e296285c3d71fe40f1f5.jpg

وقال أردوغان للصحفيين خلال اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض: "أعتقد أننا سنجد فرصة لمناقشة علاقاتنا بشكل مفصل سواء فيما يتعلق بملف مقاتلات "إف-35" و"إف-16" أو بنك "خلق" التركي".وأضاف ترامب أن "أردوغان يحظى باحترام كبير من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزيلينسكي، والجميع يحترمه، وأنا أيضا".كما أكد ترامب استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن أنقرة "فورا"، إذا كان الاجتماع مع أردوغان جيدا.واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض، اليوم الخميس، بمراسم رسمية، ووُضع حرس الشرف في حديقة البيت الأبيض لدى وصول أردوغان بعد مغادرته قصر بلير هاوس، حيث كان يقيم.

https://sarabic.ae/20250920/أردوغان-لقائي-مع-صديقي-ترامب-سيسهم-في-إنهاء-حروب-المنطقة-1105058255.html

https://sarabic.ae/20250924/بسبب-موكب-ترامب-الشرطة-الأمريكية-توقف-أردوغان-في-أحد-شوارع-نيويورك-1105223419.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رجب طيب أردوغان, دونالد ترامب, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم