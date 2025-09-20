عربي
أردوغان: لقائي مع صديقي ترامب سيسهم في إنهاء حروب المنطقة
أردوغان: لقائي مع صديقي ترامب سيسهم في إنهاء حروب المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثقته في أن لقاءه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، سيسهم في إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة، في إطار رؤيتهما... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T08:21+0000
2025-09-20T08:21+0000
أردوغان: لقائي مع صديقي ترامب سيسهم في إنهاء حروب المنطقة

08:21 GMT 20.09.2025
دونالد ترامب يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
دونالد ترامب يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثقته في أن لقاءه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، سيسهم في إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة، في إطار رؤيتهما المشتركة للسلام الدولي.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان تدوينة قال فيها: "سنناقش خلال اللقاء الذي سنعقده في البيت الأبيض مع نظيري وصديقي الموقر الرئيس ترامب، العديد من القضايا، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية، مع حليفتنا الولايات المتحدة، التي تربطنا بها علاقات استراتيجية شاملة".
وأعرب الرئيس التركي عن ثقته في أن "اللقاء سيعزز التعاون بين البلدين بشكل أكبر، في إطار رؤيتنا المشتركة للسلام الدولي"، على حد تعبيره.
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
فيدان: تركيا مستعدة لاستضافة اجتماع بين بوتين وترامب وزيلينسكي
30 مايو, 09:41 GMT
تأتي تصريحات أردوغان بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه سيستضيف نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض، يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأوضح ترامب في بيان له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن المحادثات ستتضمن صفقات تجارية وعسكرية كبرى، تشمل شراء طائرات "بوينغ"، وصفقة كبيرة لطائرات "إف-16"، إلى جانب مواصلة المفاوضات بشأن برنامج مقاتلات "إف-35"، والتي يتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد رتامب على متانة علاقته بنظيره التركي أردوغان، حيث وصفها بالـ "جيدة جدا"، معربًا عن تطلعه للقائه في واشنطن.
