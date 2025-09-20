https://sarabic.ae/20250920/أردوغان-لقائي-مع-صديقي-ترامب-سيسهم-في-إنهاء-حروب-المنطقة-1105058255.html
أردوغان: لقائي مع صديقي ترامب سيسهم في إنهاء حروب المنطقة
أردوغان: لقائي مع صديقي ترامب سيسهم في إنهاء حروب المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثقته في أن لقاءه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، سيسهم في إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة، في إطار رؤيتهما... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T08:21+0000
2025-09-20T08:21+0000
2025-09-20T08:21+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
رجب طيب أردوغان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/08/1094602952_0:0:2767:1557_1920x0_80_0_0_8018cb607de4a91b19514a2b32048fbb.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان تدوينة قال فيها: "سنناقش خلال اللقاء الذي سنعقده في البيت الأبيض مع نظيري وصديقي الموقر الرئيس ترامب، العديد من القضايا، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية، مع حليفتنا الولايات المتحدة، التي تربطنا بها علاقات استراتيجية شاملة".وأعرب الرئيس التركي عن ثقته في أن "اللقاء سيعزز التعاون بين البلدين بشكل أكبر، في إطار رؤيتنا المشتركة للسلام الدولي"، على حد تعبيره.تأتي تصريحات أردوغان بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه سيستضيف نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض، يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.وأوضح ترامب في بيان له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن المحادثات ستتضمن صفقات تجارية وعسكرية كبرى، تشمل شراء طائرات "بوينغ"، وصفقة كبيرة لطائرات "إف-16"، إلى جانب مواصلة المفاوضات بشأن برنامج مقاتلات "إف-35"، والتي يتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد رتامب على متانة علاقته بنظيره التركي أردوغان، حيث وصفها بالـ "جيدة جدا"، معربًا عن تطلعه للقائه في واشنطن.
https://sarabic.ae/20250530/فيدان-تركيا-مستعدة-لاستضافة-اجتماع-بين-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-1101126152.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/08/1094602952_129:0:2588:1844_1920x0_80_0_0_f0b4d434ad41b4d00d3dcd9c99d1dabb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, رجب طيب أردوغان
أردوغان: لقائي مع صديقي ترامب سيسهم في إنهاء حروب المنطقة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثقته في أن لقاءه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، سيسهم في إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة، في إطار رؤيتهما المشتركة للسلام الدولي.
ونقلت وكالة
"الأناضول" عن أردوغان تدوينة قال فيها: "سنناقش خلال اللقاء الذي سنعقده في البيت الأبيض مع نظيري وصديقي الموقر الرئيس ترامب، العديد من القضايا، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية، مع حليفتنا الولايات المتحدة، التي تربطنا بها علاقات استراتيجية شاملة".
وأعرب الرئيس التركي عن ثقته في أن "اللقاء سيعزز التعاون بين البلدين بشكل أكبر، في إطار رؤيتنا المشتركة للسلام الدولي"، على حد تعبيره.
تأتي تصريحات أردوغان بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه سيستضيف نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض، يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأوضح ترامب في بيان له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن المحادثات ستتضمن صفقات تجارية وعسكرية كبرى، تشمل شراء طائرات "بوينغ"، وصفقة كبيرة لطائرات "إف-16"، إلى جانب مواصلة المفاوضات بشأن برنامج مقاتلات "إف-35"، والتي يتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد رتامب على متانة علاقته بنظيره التركي أردوغان، حيث وصفها بالـ "جيدة جدا"، معربًا عن تطلعه للقائه في واشنطن.