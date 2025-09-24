https://sarabic.ae/20250924/بسبب-موكب-ترامب-الشرطة-الأمريكية-توقف-أردوغان-في-أحد-شوارع-نيويورك-1105223419.html
بسبب موكب ترامب.. الشرطة الأمريكية توقف أردوغان في أحد شوارع نيويورك
بسبب موكب ترامب.. الشرطة الأمريكية توقف أردوغان في أحد شوارع نيويورك
سبوتنيك عربي
شهدت شوارع نيويورك، التي تعج بالحركة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حالة من الازدحام المروري الشديد يوم أمس الثلاثاء، تسببت في تأخير عدد من قادة... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T20:05+0000
2025-09-24T20:05+0000
2025-09-24T20:05+0000
ترامب
وسائط متعددة
رجب طيب أردوغان
الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105223525_0:0:566:318_1920x0_80_0_0_47eca366a494091c814039cd6ea44ccd.png
وأفادت تقارير بأن الشرطة الأمريكية أوقفت مؤقتًا موكب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك للسماح بمرور موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مانهاتن.وفي حادثة لاحقة، اضطر أردوغان، للتوقف مرة أخرى عند أحد معابر المشاة في المدينة، بعد أن فرضت الشرطة إغلاقًا جديدًا للطرق لتأمين مرور ترامب، مما أجبر الوفد التركي على الانتظار لبضع دقائق في موقعه.ماكرون عالق في شوارع نيويورك بسبب ترامب ويتصل به مشتكيا... فيديوحفرة مفاجئة "تبتلع" عددا من السيارات في مدينة تشوكو الصينية.. فيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105223525_100:0:543:332_1920x0_80_0_0_18c059e022a9f41019f9bc8cce0487a7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, رجب طيب أردوغان, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
ترامب, رجب طيب أردوغان, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
بسبب موكب ترامب.. الشرطة الأمريكية توقف أردوغان في أحد شوارع نيويورك
شهدت شوارع نيويورك، التي تعج بالحركة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حالة من الازدحام المروري الشديد يوم أمس الثلاثاء، تسببت في تأخير عدد من قادة العالم خلال تنقلاتهم وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأفادت تقارير بأن الشرطة الأمريكية أوقفت مؤقتًا موكب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك للسماح بمرور موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مانهاتن.
وفي حادثة لاحقة، اضطر أردوغان، للتوقف مرة أخرى عند أحد معابر المشاة في المدينة، بعد أن فرضت الشرطة إغلاقًا جديدًا للطرق لتأمين مرور ترامب، مما أجبر الوفد التركي على الانتظار لبضع دقائق في موقعه.