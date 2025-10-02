بلجيكا تطالب بضمانات موقعة من الاتحاد الأوروبي قبل مصادرة الأصول الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251002/بلجيكا-تطالب-بضمانات-موقعة-من-الاتحاد-الأوروبي-قبل-مصادرة-الأصول-الروسية--1105552960.html
بلجيكا تطالب بضمانات موقعة من الاتحاد الأوروبي قبل مصادرة الأصول الروسية
بلجيكا تطالب بضمانات موقعة من الاتحاد الأوروبي قبل مصادرة الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، بأن بلجيكا لن ترضخ لخطة المفوضية الأوروبية المتمثلة في الاستفادة من أصول روسيا المجمدة لدى البنك المركزي لدعم قروض... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T19:37+0000
2025-10-02T19:37+0000
العال
روسيا
بلجيكيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055577553_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5a3e35a46b4dd6c95290f8850e97718b.jpg
وفي حديثه للصحفيين على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قال دي ويفر: "أوضحت لزملائي أمس أنني أريد توقيعهم، قائلا: إذا أخذنا أموال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين واستخدمناها، فسنكون جميعا مسؤولين عن أي خطأ". وتوقع المسؤول قائلاً: "قد نطالب بفوائد، وقد نطالب بتعويضات، وهذا سيعرضنا لدعاوى قضائية لسنوات طويلة"، وفقا لما ذكرته قناة "آر تي". كما حث دي ويفر زملاءه على الشفافية بشأن الأصول الروسية المجمدة في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.وفي حديثه في كوبنهاغن أيضا، تحدث رئيس وزراء لوكسمبورغ، لوك فريدن، بالمثل عن "سلسلة كاملة من القضايا القانونية المعقدة" المحيطة بخطة المفوضية.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن ذلك يخالف القانون الدولي.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن التلاعب بالأصول الروسية المجمدة يعد انتهاكا للقانون ويرقى إلى مستوى السرقة المطلقة.وأكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية لن تمر دون رد من روسيا.الجهات التي تستولي على الأصول الروسية ستخضع للمحاسبة- الكرملين
https://sarabic.ae/20251001/ماكرون-لا-يمكن-مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-لمخالفة-ذلك-للقانون-الدولي---1105502903.html
https://sarabic.ae/20251002/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-بقوة-على-مصادرة-الاتحاد-الأوروبي-للممتلكات-الروسية-1105535806.html
العال
بلجيكيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055577553_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_cffc7c4f817ec172eee5b5a842668cd5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العال, روسيا, بلجيكيا
العال, روسيا, بلجيكيا

بلجيكا تطالب بضمانات موقعة من الاتحاد الأوروبي قبل مصادرة الأصول الروسية

19:37 GMT 02.10.2025
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، بأن بلجيكا لن ترضخ لخطة المفوضية الأوروبية المتمثلة في الاستفادة من أصول روسيا المجمدة لدى البنك المركزي لدعم قروض لأوكرانيا دون ضمانات قاطعة بالمسؤولية المشتركة.
وفي حديثه للصحفيين على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قال دي ويفر: "أوضحت لزملائي أمس أنني أريد توقيعهم، قائلا: إذا أخذنا أموال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين واستخدمناها، فسنكون جميعا مسؤولين عن أي خطأ". وتوقع المسؤول قائلاً: "قد نطالب بفوائد، وقد نطالب بتعويضات، وهذا سيعرضنا لدعاوى قضائية لسنوات طويلة"، وفقا لما ذكرته قناة "آر تي".
كما حث دي ويفر زملاءه على الشفافية بشأن الأصول الروسية المجمدة في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وصرح رئيس الوزراء البلجيكي بأنه مع تراجع دور الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا، سيتعين على ما يسمى بـ"ائتلاف الراغبين"، وهو مجموعة من الدول الأوروبية التي تدعم كييف، أن يتحول إلى "ائتلاف مشروع القانون".

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
ماكرون: لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمخالفة ذلك للقانون الدولي
أمس, 15:07 GMT
وفي حديثه في كوبنهاغن أيضا، تحدث رئيس وزراء لوكسمبورغ، لوك فريدن، بالمثل عن "سلسلة كاملة من القضايا القانونية المعقدة" المحيطة بخطة المفوضية.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن ذلك يخالف القانون الدولي.
وقال ماكرون خلال مقابلة مع صحيفة ألمانية ردا على سؤال بشأن اقتراح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا: "لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لأن هذا يخالف القانون الدولي. لكنها ستكون ضمانات أمنية لتأكيد دعمنا طويل الأمد لأوكرانيا، مع ضمانات أوروبية ودولية".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
الخارجية الروسية: موسكو سترد بقوة على مصادرة الاتحاد الأوروبي للممتلكات الروسية
11:35 GMT
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن التلاعب بالأصول الروسية المجمدة يعد انتهاكا للقانون ويرقى إلى مستوى السرقة المطلقة.
وأكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية لن تمر دون رد من روسيا.
الجهات التي تستولي على الأصول الروسية ستخضع للمحاسبة- الكرملين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала