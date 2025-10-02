https://sarabic.ae/20251002/بلجيكا-تطالب-بضمانات-موقعة-من-الاتحاد-الأوروبي-قبل-مصادرة-الأصول-الروسية--1105552960.html

بلجيكا تطالب بضمانات موقعة من الاتحاد الأوروبي قبل مصادرة الأصول الروسية

بلجيكا تطالب بضمانات موقعة من الاتحاد الأوروبي قبل مصادرة الأصول الروسية

صرح رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، بأن بلجيكا لن ترضخ لخطة المفوضية الأوروبية المتمثلة في الاستفادة من أصول روسيا المجمدة لدى البنك المركزي لدعم قروض... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وفي حديثه للصحفيين على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قال دي ويفر: "أوضحت لزملائي أمس أنني أريد توقيعهم، قائلا: إذا أخذنا أموال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين واستخدمناها، فسنكون جميعا مسؤولين عن أي خطأ". وتوقع المسؤول قائلاً: "قد نطالب بفوائد، وقد نطالب بتعويضات، وهذا سيعرضنا لدعاوى قضائية لسنوات طويلة"، وفقا لما ذكرته قناة "آر تي". كما حث دي ويفر زملاءه على الشفافية بشأن الأصول الروسية المجمدة في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.وفي حديثه في كوبنهاغن أيضا، تحدث رئيس وزراء لوكسمبورغ، لوك فريدن، بالمثل عن "سلسلة كاملة من القضايا القانونية المعقدة" المحيطة بخطة المفوضية.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن ذلك يخالف القانون الدولي.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن التلاعب بالأصول الروسية المجمدة يعد انتهاكا للقانون ويرقى إلى مستوى السرقة المطلقة.وأكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية لن تمر دون رد من روسيا.الجهات التي تستولي على الأصول الروسية ستخضع للمحاسبة- الكرملين

