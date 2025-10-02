https://sarabic.ae/20251002/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-بقوة-على-مصادرة-الاتحاد-الأوروبي-للممتلكات-الروسية-1105535806.html

الخارجية الروسية: موسكو سترد بقوة على مصادرة الاتحاد الأوروبي للممتلكات الروسية

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن التلاعب بالأصول الروسية المجمدة يعدّ انتهاكًا للقانون ويرقى... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

العالم

وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "إن الإجراءات التي تنطوي على تغيير الوضع القانوني للأصول الروسية لم تعد تُعدّ تجميدًا، بل هي تصرف تعسفي في ممتلكات شخص آخر - أي سرقة صريحة. ولن يخفي أو ينفي أي قدر من الخداع القانوني الزائف من جانب المحامين في العواصم الأوروبية الطبيعة الإجرامية الحقيقية لمثل هذه النوايا".أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية لن تمر دون رد من روسيا.وقال بيسكوف للصحفيين: "هنا، يجب على الجميع أن يفهموا بوضوح أن هذا لن يمر دون رد. وبالطبع، سترد روسيا بضمان أن تكون مصالحها محددة وقابلة للقياس، وبضمان محاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية قانونيًا".وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية تتبادل المعلومات الاستخبارية باستمرار مع أوكرانيا. وهذا ليس بالأمر الجديد".وأشار إلى أنه "من الواضح أن هناك تبادلا للمعلومات الاستخبارية، وليس تبادلا بل تسليما، ويتم استخدام كل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لجمع ونقل المعلومات الاستخبارية إلى الجانب الأوكراني".وأكد أن روسيا سترد بشكل مناسب على احتمال نقل صواريخ توماهوك إلى كييف. وعندما سُئل بيسكوف عن كيفية رد روسيا على احتمال نقل صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، أجاب: "بشكل مناسب".

الأخبار

