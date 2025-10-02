https://sarabic.ae/20251002/الكرملين-مصادرة-الأصول-الروسية-لن-تمر-دون-رد--عاجل-1105528720.html

الكرملين: مصادرة الأصول الروسية لن تمر دون رد- عاجل

الكرملين: مصادرة الأصول الروسية لن تمر دون رد- عاجل

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية لن تمر دون رد من روسيا. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "هنا، يجب على الجميع أن يفهموا بوضوح أن هذا لن يمر دون رد. وبالطبع، سترد روسيا بضمان أن تكون مصالحها محددة وقابلة للقياس، وبضمان محاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية قانونيًا".وأضاف: "كما تعلمون،الأمر برمته يشبه عصابة، أحدهم يراقب، وآخر يسرق، وآخر، مثل بلجيكا، يصرخ: دعونا نتشارك المسؤولية".وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية تتبادل المعلومات الاستخباراتية باستمرار مع أوكرانيا. وهذا ليس بالأمر الجديد".وأشار إلى أنه "من الواضح أن هناك تبادلا للمعلومات الاستخباراتية، وليس تبادلا بل تسليما، ويتم استخدام كل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لجمع ونقل المعلومات الاستخباراتية إلى الجانب الأوكراني".وأكد أن روسيا سترد بشكل مناسب على احتمال نقل صواريخ توماهوك إلى كييف. وعندما سُئل بيسكوف عن كيفية رد روسيا على احتمال نقل صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، أجاب: "بشكل مناسب".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مخططة بين الإدارتين الروسية والأمريكية: "إنها (الاتصالات) مستمرة في الواقع... بشكل عام، هناك قنوات للحوار، وهي تعمل".

