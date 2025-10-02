https://sarabic.ae/20251002/الكرملين-مصادرة-الأصول-الروسية-لن-تمر-دون-رد--عاجل-1105528720.html
الكرملين: مصادرة الأصول الروسية لن تمر دون رد- عاجل
الكرملين: مصادرة الأصول الروسية لن تمر دون رد- عاجل
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية لن تمر دون رد من روسيا. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T08:37+0000
2025-10-02T08:37+0000
2025-10-02T08:50+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048002653_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7930a7dfe04fb1ed80f5aacaf36eede1.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "هنا، يجب على الجميع أن يفهموا بوضوح أن هذا لن يمر دون رد. وبالطبع، سترد روسيا بضمان أن تكون مصالحها محددة وقابلة للقياس، وبضمان محاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية قانونيًا".وأضاف: "كما تعلمون،الأمر برمته يشبه عصابة، أحدهم يراقب، وآخر يسرق، وآخر، مثل بلجيكا، يصرخ: دعونا نتشارك المسؤولية".وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية تتبادل المعلومات الاستخباراتية باستمرار مع أوكرانيا. وهذا ليس بالأمر الجديد".وأشار إلى أنه "من الواضح أن هناك تبادلا للمعلومات الاستخباراتية، وليس تبادلا بل تسليما، ويتم استخدام كل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لجمع ونقل المعلومات الاستخباراتية إلى الجانب الأوكراني".وأكد أن روسيا سترد بشكل مناسب على احتمال نقل صواريخ توماهوك إلى كييف. وعندما سُئل بيسكوف عن كيفية رد روسيا على احتمال نقل صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، أجاب: "بشكل مناسب".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مخططة بين الإدارتين الروسية والأمريكية: "إنها (الاتصالات) مستمرة في الواقع... بشكل عام، هناك قنوات للحوار، وهي تعمل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048002653_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_102a381c4b913024dca33df2bb7bf58d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا
الكرملين: مصادرة الأصول الروسية لن تمر دون رد- عاجل
08:37 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 08:50 GMT 02.10.2025)
يتبع
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية لن تمر دون رد من روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هنا، يجب على الجميع أن يفهموا بوضوح أن هذا لن يمر دون رد. وبالطبع، سترد روسيا بضمان أن تكون مصالحها محددة وقابلة للقياس، وبضمان محاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية قانونيًا".
وأضاف: "كما تعلمون،الأمر برمته يشبه عصابة، أحدهم يراقب، وآخر يسرق، وآخر، مثل بلجيكا، يصرخ: دعونا نتشارك المسؤولية".
وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية تتبادل المعلومات الاستخباراتية باستمرار مع أوكرانيا. وهذا ليس بالأمر الجديد".
وأشار إلى أنه "من الواضح أن هناك تبادلا للمعلومات الاستخباراتية، وليس تبادلا بل تسليما، ويتم استخدام كل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لجمع ونقل المعلومات الاستخباراتية إلى الجانب الأوكراني".
وأكد أن روسيا سترد بشكل مناسب على احتمال نقل صواريخ توماهوك إلى كييف. وعندما سُئل بيسكوف عن كيفية رد روسيا على احتمال نقل صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، أجاب: "بشكل مناسب".
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مخططة بين الإدارتين الروسية والأمريكية: "إنها (الاتصالات) مستمرة في الواقع... بشكل عام، هناك قنوات للحوار، وهي تعمل".